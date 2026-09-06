طوفان سپاه در خلیج فارس؛ ناو هواپیمابر آمریکا هدف قرار گرفت
سرویس سیاسی -
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خلیجفارس طوفان راه انداخت و با هدف قرار دادن یک ناو هواپیمابر، یک ناوشکن، سه شناور و یک فروند شمپاد (شناور مدیریتپذیر از راه دور) معادله قدرت جدیدی به آمریکای خونخوار تحمیل کرد.
در شرایطی که امام شهید فرموده بودند «خطرناکتر از ناو، آن سلاحی است که میتواند این ناو را به قعر دریا فرو ببرد» و رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله العظمی امام سید مجتبی خامنهای (حفظه الله) در بخشی از پیام بهمناسبت هفته وحدت تأکید کردند: «امروز چشمانداز غلبه نهائی حق بر باطل بیش از گذشته به عینیّت نزدیک شده است»، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معادله قدرت جدیدی به آمریکای خونخوار تحمیل کرد و یک ناو هواپیمابر، یک ناوشکن، سه شناور و یک فروند شمپاد (شناور مدیریت پذیر از راه دور) ارتش کودک کش و متجاوز آمریکا را هدف قرار داد.
هنگامی که یک ناو آمریکایی برای اولین بار به داخل آبهای خلیجفارس آمد، شماری از مسئولان خدمت امام راحل رسیدند و موضوع را مطرح کردند، امام خمینی(ره) نیز فرمودند: «اگر من جای شما بودم وقتی سر و کله اولین ناو جنگی آمریکایی در آبهای خلیجفارس ظاهر شد همان وقت آن را با موشک میزدم تا ناو دومی جرات نکند بعد از او وارد خلیجفارس بشود.»
هشدار قرارگاه خاتمالانبیاء(ص)
به ارتش تروریستی آمریکا
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء(ص) شنبه شب در اطلاعیهای تأکید کرد: «به ارتش تروریست آمریکا هشدار داده میشود در صورت تداوم شرارت، ناامنی و مزاحمت برای کشتیهای ایرانی و محاصره دریایی ایران، ضربات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه شناورهای نظامی آمریکا در منطقه شدیدتر از قبل خواهد بود و امکان گسترش آن نیز وجود دارد».
تنگه هرمز در دست ایران است و با اقدام و مدیریت قاطع نیروی دریایی سپاه، هرگونه اقدام مشکوک مورد هدف قرار میگیرد. آمریکا بزرگترین تهدید برای امنیت کشورهای منطقه و تجارت دریایی است و پشتیبانی و اسکورت آمریکا دروغی بزرگ است. نیروی دریایی سپاه برای نخستینبار تصاویری از رصد و اقدام علیه شناورهای متخلف در تنگه هرمز منتشر کرد.
سپاه: هرگونه تحرک مشکوک
هدف قرار خواهد گرفت
در همین شرایط، نیروی دریایی سپاه شامگاه شنبه در اطلاعیهای اعلام کرد: رزمندگان نیروی دریایی سپاه با استمداد از قدرت لایزال الهی و با حمایت و پشتوانه شما مردم دلیر و به مصداق آیه نورانی قرآن کریم که میفرماید: «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» سه فروند نفتکش در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز و سه فروند شناور وابسته به آمریکای کودک کش را در مناطق دیگر مورد هدف قرار دادند.
به گزارش سپاه نیوز، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
والحمدلله قاصم الجبارین و مبیر الظالمین
ملت قهرمان و بهپاخاسته ایران عزیز؛
صبح امروز ارتش تروریست و متجاوز آمریکایی طی یک اقدام وحشیانه و از سر استیصال در بستن بودن تنگه هرمز به سه فروند نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد که خساراتی را به بار آورد.
رزمندگان نیروی دریایی سپاه با استمداد از قدرت لایزال الهی و با حمایت و پشتوانه شما مردم دلیر و به مصداق آیه نورانی قرآن کریم که میفرماید: «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» سه فروند نفتکش در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز و سه فروند شناور وابسته به آمریکای کودک کش را در مناطق دیگر مورد هدف قرار دادند.
نیروی دریایی سپاه در پی این اقدام به تمامی شناورهای حاضر در خلیجفارس و نزدیک تنگه هرمز طی یک هشدار قاطع اعلام مینماید؛ فریب ارتش تروریست آمریکا را نخورده و از هرگونه تحرک مشکوک به منظور عبور از آبراههای غیر مجاز اجتناب نمایید، در غیر این صورت مورد هدف قرار خواهید گرفت.
و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم
ناو هواپیمابر و یک ناوشکن ارتش کودککش متجاوز آمریکا مورد حمله سپاه قرار گرفت
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین بامداد یکشنبه با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با چند فروند موشک بالستیک، ناو هواپیمابر و یک ناوشکن ارتش کودک کش متجاوز آمریکا که برای کشتیهای ایرانی مزاحمت ایجاد کرده و در محاصره دریایی شرکت داشتند مورد حمله قرار داد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
بسم الله قاصم الجبارین
امت مبعوث شده ایران اسلامی؛
نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با چند فروند موشک بالستیک، ناو هواپیمابر و یک ناوشکن ارتش کودککش متجاوز آمریکا که برای کشتیهای ایرانی مزاحمت ایجاد کرده و در محاصره دریایی شرکت داشتند مورد حمله قرار داد.
این دو شناور جنگی پس از وارد شدن خسارت و ترس از حمله مجدد، مجبور به فرار از منطقه درگیری شدند.
دشمن متجاوز که سالها با غرور کاذب و ادعاهای پوشالی در منطقه جولان میداد، امروز ناچار به اعتراف رسمی شد که دو ناو جنگی نیروی دریایی آمریکا مورد حمله قرار گرفت.
اعتراف سنتکام مبنی بر تأیید این عملیات سند زندهای از شکست راهبردی دشمن و اثبات قدرت تهاجمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیروهای مسلح ج.ا.ا مصمم و قاطعانه از کیان ایران اسلامی دفاع میکنند.
حضور پر شکوه امت اسلامی در صحنه و نبرد بیامان رزمندگان غیور اسلامی دشمن را از دستیابی به اهداف پلیدش باز میدارد.
در صورت ادامه اقدامات خصمانه و متجاوزانه، رژیم آمریکا باید منتظر پاسخهای سهمگین نیروهای مسلح ج.ا.ا باشد. ما قویتر از همیشه ایستادهایم. پیروزی از آن ملت مقاوم ایران اسلامی است و شکست و پشیمانی، سرنوشت قطعی متجاوزان است.
شمپاد آمریکایی مورد حمله قرار گرفت
افزون بر اینها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد یکشنبه اعلام کرد: نیروی دریایی قهرمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک فروند شمپاد (شناور مدیریتپذیر از راه دور) ارتش تروریستی آمریکا که قصد ورود به منطقه حفاظت شده تنگه هرمز را داشت مورد حمله قرار داد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
بسم الله القادر المنتقم
امت غیور و شجاع ایران اسلامی؛ نیروی دریایی قهرمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک فروند شمپاد (شناور مدیریت پذیر از راه دور) ارتش تروریستی آمریکا که قصد ورود به منطقه حفاظت شده تنگه هرمز را داشت مورد حمله قرار داد.
با تفضل و عنایت خداوند قادر و منتقم، هرگونه حرکت مذبوحانه دشمن زیر نظر دلاور مردان و جان برکف نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرارداشته و با قاطعیت مورد حمله قرار خواهد گرفت.
تنگه هرمز، این آبراه راهبردی، تحت مدیریت ج.ا.ا قرار داشته و با هر حرکت از سوی دشمن کودککش برخورد قاطع خواهد شد.
آمریکای متجاوز باید بداند راهی جز ترک منطقه و دست کشیدن از شرارت ندارد.
و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم
سردار محبی: محاصره اقتصادی ایران
برای آمریکا هزینههای سنگینی دارد
سرتیپ دوم پاسدار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحریمهای شدید و آنچه محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا عنوان میشود، گفت: تصور آمریکا و ترامپ این بود که با اتکا به قدرت نظامی و ناوگان دریایی خود میتواند جمهوری اسلامی ایران را به زانو درآورد، اما تحولات اخیر نشان داد این محاسبات با واقعیت فاصله دارد.
وی با بیان اینکه بخش مهمی از قدرت آمریکا بر نمایش توان جنگافزارهای نظامی این کشور استوار شده است، اظهار داشت: آنها تصور میکردند صرف حضور ناوگان دریایی و ناوهای هواپیمابر موجب عقبنشینی ایران خواهد شد، اما هر قدمی که جلوتر برداشتند، مجبور شدند چند قدم عقبتر بروند.
سردار محبی افزود: همین مسئله نشان داد ابرقدرتی که در عرصه نظامی ادعای حرف اول را دارد، در مواجهه با ایران با محدودیتهای جدی روبهرو شده است.
هزینه تحریم برای آمریکا
بیشتر از ایران است
سخنگوی سپاه با اشاره به فشارهای اقتصادی آمریکا علیه ایران عنوان کرد: کشوری که خود با بدهیهای سنگین اقتصادی مواجه است و همزمان در جنگ اقتصادی با چین و سایر کشورها قرار دارد، چگونه میتواند ادعا کند در یک جنگ اقتصادی با ایران پیروز خواهد شد؟
سردار محبی درباره محاصره دریایی و آثار اقتصادی آن نیز گفت: اگر موضوع را از منظر اقتصادی محاسبه کنیم، خسارتی که این شرایط به آمریکا وارد میکند میتواند چندین برابر خسارتی باشد که به ایران وارد میشود.
سخنگوی سپاه با اشاره به تأثیر تحولات منطقهای بر بازار مواد اولیه و انرژی بیان داشت: امروز ذخایر استراتژیک آمریکا تحت فشار قرار گرفته و این کشور با مشکلاتی در تأمین برخی مواد اولیه مورد نیاز خود مواجه است.
سردار محبی با اشاره به وضعیت تولید آلومینیوم در منطقه نیز اظهار داشت: تحولات منطقهای بر تولید و صادرات آلومینیوم تأثیر گذاشته و بخشی از ظرفیت تولید در کشورهای منطقه از چرخه خارج شده است.
وی تأکید کرد: مجموع این تحولات نشان میدهد اعمال فشار اقتصادی و ایجاد محاصره، الزاماً به معنای پیروزی طرف تحریمکننده نیست و حتی میتواند هزینههای سنگینی برای آن به همراه داشته باشد.
گفتنی است، امام خامنهای 19 مرداد 1405 در حکم انتصاب فرمانده کل سپاه خاطرنشان کردند: «نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مواجهه راهبردی و سرنوشتساز با استکبار جهانی قرار دارد». مسئولان باید در این شرایط پشتیبان نیروهای مسلح باشند و محاصره با عملیات تهاجمی پرقدرت علیه دشمن به طور کامل شکسته شود.