کد خبر: ۳۳۷۴۶۷
تاریخ انتشار : ۱۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
تودهنی جوانان باغیرت ایران به دولت تروریست آمریکا
آخرین مراحل بازسازی پلهای آسیبدیده هرمزگان در جنگ به همت مهندسان و کارگران غیور ایرانی
مهندسان و کارگران غیور ایرانی با بازسازی پلهای آسیب دیده هرمزگان در جنگ، آن هم در کوتاهترین زمان ممکن، به دولت تروریست آمریکا تودهنی زدند.
ارتش تروریست آمریکا در جریان جنگ با ایران و با هدف آسیب رساندن به اهداف غیر نظامی و زیرساختهای عمومی کشور، در تیر ماه سالجاری، اقدام به تجاوز و حمله و تخریب تعدادی از پلهای واقع در راههای مواصلاتی و با اهمیت ویژه در هرمزگان کرد تا بتواند راههای ارتباطی مردم هرمزگان را با سایر نقاط کشور قطع کند.
اما از همان روزهای اول این تجاوز، مهندسان و کارگران غیور صنعت راهسازی کشور اقدام به ایجاد راههای جایگزین کردند و همزمان شروع به بازسازی پلها و تونلهای آسیب دیده نمودند.
حال شاهد آخرین مراحل بازسازی پلهای آسیب دیده هرمزگان در جنگ هستیم.