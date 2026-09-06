ایران برتری نظامی آمریکا در هوا و دریا را به چالش کشید

کارشناس برجسته یمنی با بیان اینکه فرمانده ناو هواپیمابر یو اس اس آیزنهاور در مورد لزوم خروج این ناو از دریای سرخ به دلیل خطراتی که برای آن وجود دارد، با پنتاگون وارد اختلاف شد، تأکید کرد: برتری هوائی آمریکا در نتیجه پدافند غیرعامل، مانند ساخت شهرهای موشکی و پهپادها در ایران، یا توزیع موزائیکی ابزارهای قدرت، همان‌طور که در جنگ 39 روزه رخ داد، از بین رفته است.

سرتیپ مجیب شمسان، کارشناس یمنی در امور نظامی و راهبردی تاکید کرد که صحبت از هژمونی آمریکا مبتنی بر یک نظریه ژئوپلیتیکی است که فرض می‌کند کنترل دریایی، تسلط بر قلب جهان را تضمین می‌کند و بنابراین، هر کسی که قلب جهان را کنترل کند، بر کل جهان مسلط می‌شود.

وی اظهار داشت: ایالات متحده قدرت دریایی خود را که تقریباً چهل درصد از کل قدرت دریایی جهان است، از جمله یازده ناو هواپیمابر تشکیل داده، اما این قدرت اکنون نه تنها از نظر قابلیت‌های نظامی، بلکه از نظر نفوذ اقتصادی، فناوری و سایبری نیز با فرسایش رو‌به‌روست، افولی که پیامدهایی در خود ایالات متحده داشته است.

به گزارش تسنیم، کارشناس یمنی در امور نظامی و راهبردی تاکید کرد: از دست دادن قدرت و نیز توانایی‌های بازدارندگی آمریکا در آبراه‌های حیاتی استراتژیک مانند دریای سرخ، که قلب جهان را نشان می‌دهد، موجب شده که واشنگتن نتواند جریان نفت به شریان‌های اقتصاد جهانی که پایه و اساس هژمونی آمریکا بر جهان از طریق سیستم پترودلار را تشکیل می‌دهد، کنترل کند.

مجیب شمسان تصریح کرد که پنج گروه ناو هواپیمابر نتوانستند محاصره‌ای را که یمن در دریای سرخ بر دشمن صهیونیستی تحمیل کرده بود بشکنند و بازدارندگی سنتی ایالات متحده در هم شکست.

وی ادامه داد: بنابراین امروز شاهد معادله جدیدی هستیم که بر دو ستون استوار است: اول، معادله هزینه، که در آن پرتاب یک موشک دفاعی 2 میلیون دلاری دیگر علیه یک پهپاد که تنها چند هزار دلار هزینه دارد، مؤثر نیست. و دوم، تاکتیک‌های اشباع که سیستم‌های دفاعی دشمن را فرسوده می‌کند و آنها را در معرض حملات قرار می‌دهد.

این تحلیلگر عرب زبان خاطرنشان کرد که از سوی دیگر، برتری هوائی آمریکا در نتیجه پدافند غیرعامل، مانند ساخت شهرهای موشکی و پهپادها در ایران، یا توزیع موزائیکی ابزارهای قدرت، همان‌طور که در جنگ 39 روزه رخ داد، از بین رفته است.

سرتیپ شمسان اظهار داشت: این امر باعث شده است که نیروی هوائی آمریکا قادر به پوشش چندین نقطه حمله و تضمین هدف‌گیری و مقابله با حملات پایدار علیه ناوهای هواپیمابر و پایگاه‌های آمریکایی نباشد. ایالات متحده قدرت نظامی خود را بر اساس یک کلیشه چند دهه‌ای بنا کرده و تصور می‌کرد که یک ناو هواپیمابر برای دستیابی به بازدارندگی کافی است.

وی تصریح کرد: با این حال ابتدا اعلام تصمیم نیروهای مسلح یمن برای حمایت از غزه و تحمیل محاصره دریایی علیه رژیم صهیونیستی نشان داد که این تصور آمریکا در مورد بازدارندگی خود دیگر واقع بینانه نیست. حقیقت آن است که ناوهای هواپیمابر ایالات متحده به حالت فرسودگی شدید رسیده‌اند و گزارش رسانه‌های آمریکایی هم این را تایید می‌کند.

این کارشناس یمنی گفت: حتی فرمانده ناو هواپیمابر یو اس اس آیزنهاور در مورد لزوم خروج این ناو از دریای سرخ به دلیل خطراتی که برای آن وجود دارد، با پنتاگون وارد اختلاف شد. اکنون هم آمریکا نتوانسته ناو جدیدی پیدا کند که بتواند جایگزین ناو آیزنهاور شود، زیرا سه ناو در حال تمرین‌های آموزشی، چهار ناو در حال تعمیر و نگهداری، یکی در اقیانوس آرام و دیگری در نزدیکی مرز ایالات متحده است.

مجیب شمسان تاکید کرد: در نتیجه، ناوهای هواپیمابر آمریکا در دریای سرخ وارد وضعیت فشار مداوم شدند و این فشار با ناو آبراهام لینکلن شروع شد که در دسامبر 2024 مورد حمله پیشگیرانه قرار گرفت و مجبور به عقب‌نشینی به سواحل هند شد و با ناو یو‌اس‌اس هری ترومن که در دریای سرخ مورد حملات متعدد قرار گرفت، ادامه یافت.

وی افزود: با وجود تلاش واشنگتن برای انکار آسیب به ناوهای هواپیمابر آن در حملات یمن، تصاویری که بعداً پس از بازگشت آنها به ایالات متحده منتشر شد، نشان داد که حملات مستقیم بوده و به دروازه آشیانه برخورد کرده و خسارات قابل توجهی به هواپیماهای داخل آن وارد ساخته است.