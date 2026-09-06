فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۷۴۶۴
تاریخ انتشار : ۱۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

تا آمریکا هست؛ مصیبت هست(درمکتب امام)

دنيا بايد آمریکا را از بين ببرد، والّا تا اينها هستند، اين مصيبتها در دنيا هست. اينجا نشد، يك جاى ديگر. الآن در بسيارى از جاهاى دنيا، آمریکا آتش افروخته و جنگ‌هايى كه الآن در بسيارى از جاهاى دنيا هست، همه‏اش زير سر اين است. و دنيا را اينها دارند تهديد مى‏كنند و هرگز هم اينها سلاح‌هايى كه مى‏گويند متوقف مى‏كنيم و اينها را محدود مى‏كنيم به حد، هرگز راست نمى‏گويند. بنابراين، ما بايد هر چه فرياد داريم به سر اينها بزنيم‏.
صحیفه امام؛ ج17؛ ص84 | جماران؛ 13 آبان 1361

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

تپه «علی ‌الطاهر» نه سقوط کرده، نه اشغال شده درگیری‌ها همچنان ادامه دارد

خانم سخنگو! چرا از پله دوم؟!(نکته)

ترامپ شکست خورد پادوهای داخلی آمریکا به دست‌وپا افتاده‌اند

نیش پشه!(گفت و شنود)

از قاجار تا امروز کارفرما یکی است(یادداشت روز)

پشت و رو‌ ...!(گفت و شنود)

جواب بسیج دانشگاه تهران به اظهارات عوامانه برهانی

صلح می‌خواهید؟ آرام‌شان نگذارید!(یادداشت روز)

بازی جدید علیه «غیرت ملی» با اسم رمز رفراندوم

نارضایتی ۷۰ درصد آمریکایی‌ها از نتایج جنگ احمقانه ترامپ