تا آمریکا هست؛ مصیبت هست(درمکتب امام)

دنيا بايد آمریکا را از بين ببرد، والّا تا اينها هستند، اين مصيبتها در دنيا هست. اينجا نشد، يك جاى ديگر. الآن در بسيارى از جاهاى دنيا، آمریکا آتش افروخته و جنگ‌هايى كه الآن در بسيارى از جاهاى دنيا هست، همه‏اش زير سر اين است. و دنيا را اينها دارند تهديد مى‏كنند و هرگز هم اينها سلاح‌هايى كه مى‏گويند متوقف مى‏كنيم و اينها را محدود مى‏كنيم به حد، هرگز راست نمى‏گويند. بنابراين، ما بايد هر چه فرياد داريم به سر اينها بزنيم‏.

صحیفه امام؛ ج17؛ ص84 | جماران؛ 13 آبان 1361