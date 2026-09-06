کد خبر: ۳۳۷۴۶۴
تاریخ انتشار : ۱۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
تا آمریکا هست؛ مصیبت هست(درمکتب امام)
دنيا بايد آمریکا را از بين ببرد، والّا تا اينها هستند، اين مصيبتها در دنيا هست. اينجا نشد، يك جاى ديگر. الآن در بسيارى از جاهاى دنيا، آمریکا آتش افروخته و جنگهايى كه الآن در بسيارى از جاهاى دنيا هست، همهاش زير سر اين است. و دنيا را اينها دارند تهديد مىكنند و هرگز هم اينها سلاحهايى كه مىگويند متوقف مىكنيم و اينها را محدود مىكنيم به حد، هرگز راست نمىگويند. بنابراين، ما بايد هر چه فرياد داريم به سر اينها بزنيم.
صحیفه امام؛ ج17؛ ص84 | جماران؛ 13 آبان 1361