فوربس: هزینههای جنگ ایران دههها گریبانگیر آمریکا است
سرویس سیاسی-
نشریه فوربس گزارش داد که هزینههای جنگ علیه ایران که ایالات متحده را ناامن کرده است، طی سالها و حتی دههها ادامه خواهد داشت.
روز صد و نود و یکم جنگ با گزارش «تکان دهنده» نشریه «فوربس» همزمان شد؛ این نشریه با اشاره به اینکه هزینههای جنگها معمولا به طور کامل محاسبه نمیشوند، تاکید کرد که حتی اگر جنگ ایران فردا پایان یابد، هزینههای متعددی وجود خواهد داشت که برخی از آنها طی سالها و حتی دههها ادامه خواهند یافت.
این رسانه اضافه کرد: در مورد جنگ فعلی با ایران نیز همینطور خواهد بود، جنگی که رفاه را برای آمریکا کمتر و آن را ناامن کرده است، بدون اینکه توضیح روشنی از چرایی شروع جنگ و نه حتی یک محاسبه سرسری از تأثیرات بودجهای و اقتصادی این درگیری ارائه شود.
قیمتهای بنزین، ترامپ را پایین میکشد
فوربس با اشاره به اینکه هزینههای جنگ فعلی بیشترین نگرانی را در داخل آمریکا ایجاد کرده است، افزود: قیمتهای بالاتر بنزین به مردم آمریکا و متعاقبا به میزان محبوبیت رئیسجمهوری آمریکا آسیب رسانده است.
به نوشته این رسانه، با گذشت زمان، افزایش قیمت گازوئیل که به بالاترین حد خود رسیده است، ممکن است آسیب بیشتری وارد کند، زیرا هزینههای تجارت را برای کشاورزان افزایش میدهد و منجر به افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی میشود. حتی اگر توافقی حاصل شود، بازسازی ظرفیت تولید نفت آسیبدیده در طول جنگ، تأثیر ماندگاری بر قیمتها پس از پایان جنگ خواهد داشت.
در این گزارش تاکید شده است: پرسنل و داراییهای نظامی ایالات متحده به شدت تحت تاثیر جنگ قرار گرفتهاند و علاوهبر فجایع انسانی جبرانناپذیر، پنتاگون باید خسارات وارده به گرههای ارتباطی و پایگاههای نظامی ایالات متحده که در اثر حملات پهپادی و موشکی ایران متحمل شدهاند را تعمیر کند و با مشورت کنگره، تصمیم بگیرد که چه میزان برای جایگزینی مهمات مصرف شده در طول جنگ هزینه کند.
نشریه فوربس در ادامه گزارش خاطر نشان کرد: همچنین باید در مورد جایگزینی یا صرفا تعمیر تجهیزات اصلی آسیبدیده در طول جنگ، از جمله هواپیماهای آمریکایی که در اثر حملات ایران سقوط کرده یا نابود شدهاند، تصمیمگیری شود.
والاستریتژورنال: ایران میلیاردها دلار را
از طریق بانکهای آمریکا جابهجا میکند
وال استریت ژورنال روز یکشنبه در گزارشی به نقل از بازرسان و مقامات غربی ادعا کرد: ایران از طریق مؤسسات خارجی دارای روابط کارگزاری بانکی برای وامدهندگان آمریکایی، بهطور غیرمستقیم به سیستم مالی ایالات متحده دسترسی پیدا میکند. همچنین شرکتهای صوری و صرافیها میتوانند ارتباط ایران را قبل از رسیدن تراکنشهای دلاری به بانکهای آمریکایی برای تسویه، پنهان کنند.
این رسانه آمریکایی مقیاس این تراکنشها را «قابلتوجه» خواند و گزارش داد: وزارت خزانهداری ایالات متحده حدود ۹ میلیارد دلار از وجوه ایران را که در سال ۲۰۲۴ از طریق بانکهای آمریکایی منتقل شده بود، شناسایی کرده است. از این رو واشنگتن در چارچوب عملیات اقتصادی علیه ایران، فشار بر مؤسسات مالی را افزایش میدهد. همچنین از بانکهای آمریکایی خواسته شده تا بررسی دقیق تراکنشهایی را که ممکن است شامل شبکههای بانکداری سایه ایران باشد، افزایش دهند.
وال استریت ژورنال ادعا کرد: شبکه ایران به صرافیها در حوزههای قضائی از جمله هنگکنگ و دبی متکی است. این نهادها میتوانند از طریق بانکهای خارجی که روابط کارگزاری با ایالات متحده دارند، فعالیت کنند و اجازه دهند معاملات بدون افشای ارتباطات ایرانی آنها به دلار انجام شود.
این روزنامه در پایان افزود: ایران بهطور فزایندهای از یوآن چین و ارزهای دیجیتال برای جلوگیری از بررسیهای ایالات متحده استفاده کرده است، اما هنوز برای برخی از تجارتها، خریدهای فناوری و سایر تراکنشهای بینالمللی با دلار کار میکند.
شایان ذکر است، سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سخنان اخیر مقامات آمریکایی از جمله اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا درباره فشار اقتصادی، انزوای ایران و قطع ارتباطات مالی اظهار کرد: اقتصاد ایران مجموعهای بزرگ از مردم، بنگاهها، کارآفرینان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، تجار، کشاورزان، مهندسان و میلیونها فعال اقتصادی است که طی سالهای گذشته و در سختترین شرایط تحریمی، راههای جدیدی برای تولید، تجارت و تامین مالی پیدا کردهاند.
همچنین وزیر امور اقتصاد و دارایی هفته جاری برای دیدار با همتایان خود به روسیه سفر کرده است.
در سایه بیاعتمادی به ترامپ
اروپا ذخایر طلای خود را از آمریکا خارج کرد
اقدامات هیجانی و محاسبات غلط ترامپ در جنگ و باجگیری او از سایر کشورها موجب کاهش اعتبار وی در آمریکا و بیاعتمادی به او در اروپا شده است.
جنگ تعرفهها، باجخواهی ترامپ و سیاستهای هیجانی او موجب شد تا بانک مرکزی هلند، ذخایر طلای خود را از آمریکا خارج کنند.
همزمان با روز صد و نود و یکم جنگ، کاهش اعتبار و اعتماد به ترامپ، نمود عملی در آمریکا پیدا کرد؛ اولاف اسلایپن، رئیس بانک مرکزی هلند اعلام کرد بین ماههای مارس و اوت، ۸۶ تن از حدود ۳۱۳ تن طلای نگهداریشده در آمریکا و کانادا را به خزانههای بانک انگلستان در لندن منتقل کرده است. این بانک دلیل این اقدام را «افزایش ناآرامیهای ژئوپلیتیک» و ضرورت دسترسی سریع به طلا «در شرایط بحرانی» عنوان کرد.