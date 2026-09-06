مقامات بهداشتی بنگلادش از افزایش مرگ و میر مرتبط با سرخک در بین کودکان این کشور خبر داده‌اند.

به گزارش ایسنا، تازه‌ترین آمار حاکی از آن است که چهار کودک دیگر در ارتباط با سرخک و علائم مشابه سرخک جان خود را از دست داده‌اند و به این ترتیب تعداد کل مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری از اواسط ماه مارس تاکنون به ۹۹۱ نفر رسیده است. طبق اعلام اداره کل خدمات بهداشتی (DGHS) وابسته به وزارت بهداشت بنگلادش، از میان تلفاتی که به تازگی گزارش شده ۱۰۰ مورد مرگ ناشی از سرخک تأیید شده است. همچنین در مجموع ۴۶۴ مورد مرگ تنها در بخش داکا، پایتخت این کشور ثبت شده است. در همین حال، وزارت بهداشت از ۸۴۳ مورد جدید شامل علائم شبیه سرخک و ۷۴ مورد ابتلای تأیید شده جدید خبر داده که مجموع موارد ابتلا را به ۱۶۳ هزار و ۱۰۵ مورد علامت‌دار و ۱۹ هزار و ۶۴۱ مورد تأیید شده می‌رساند. طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت (WHO)، این کشور پرجمعیت در جنوب آسیا با حدود ۱۷۵ میلیون نفر جمعیت، به‌دلیل پوشش کم واکسیناسیون، برای مهار شیوع این بیماری با مشکل مواجه بوده است. به گزارش آناتولی، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است بنگلادش از نظر تاریخی مصونیت جمعی در برابر سرخک داشته اما در سال‌های اخیر به‌دلیل کاهش پوشش واکسیناسیون، آن را از دست داده است.