حذف هزاران شغل در بزرگترین شرکت خودروسازی
شرکت خودروسازی جگوار لندرور، برنامه کوچکسازی خود را تأیید کرد؛ طبق گزارشها، تا چهار هزار موقعیت شغلی در معرض خطر قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از وبگاه شبکه خبری راشاتودی، جگوار لندرور (JLR) برنامه کاهش نیروی کار خود را تأیید کرده است. بزرگترین خودروساز انگلیس با افزایش هزینهها، افت فروش و پیامدهای تعرفههای آمریکا دستبهگریبان است و روزنامه تایمز گزارش داده که ممکن است تا چهار هزار موقعیت شغلی حذف شود. جگوار لندرور تحت فشار فزاینده تعرفههای آمریکا قرار گرفته است؛ تعرفههایی که فروش خودروهای ساخت انگلیسی این شرکت را در بازار آمریکا گرانتر کرده، هرچند لندن موفق شده نرخ کاهشیافته ۱۰درصدی را برای خود تضمین کند. این موضوع از آن جهت اهمیت ویژهای دارد که آمریکای شمالی بزرگترین بازار این شرکت بهشمار میرود. مشکلات این خودروساز سال گذشته با یک حمله سایبری بزرگ تشدید شد که این شرکت را ناگزیر به توقف چند هفتهای کرد.
درآمد جگوار لندرور در سهماهه منتهی به ژوئن نزدیک به ۱۰ درصد کاهش یافت، در حالی که سود پیش از مالیات آن بیش از دوسوم سقوط کرد و به ۱۰۹ میلیون پوند (۱۴۷ میلیون دلار) رسید. بنابر گزارش تایمز، پی. بی. بالاجی مدیرعامل این شرکت، از سوی مالک هندی جگوار لندرور یعنی گروه تاتا موتورز برای کاهش هزینهها تحت فشار قرار دارد. جگوار لندرور در بیانیهای به رسانهها اعلام کرد که «باید خود را با شرایط در حال تحول بازار جهانی تطبیق دهد» و در همین حال در پی دستیابی به حدود ۱.۷ میلیارد پوند (۲.۳ میلیارد دلار) صرفهجویی طی دو سال آینده و کاهش نقطه سر به سر سالانه خود به ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو است.جگوار لندرور اعلام کرده که «برنامهی بازخرید داوطلبانه» را برای کارکنان اداری و مدیریتی آغاز میکند.گفته میشود کارکنان روز جمعه از این موضوع مطلع شدهاند. تایمز گزارش داده که ممکن است طی دو سال آینده تا چهار هزار موقعیت شغلی حذف شود، هرچند جگوار لندرور این رقم را تأیید نکرده است.جگوار لندرور بهطور مستقیم حدود ۳۴ هزار نفر را در مراکز خود در وست میدلندز و مرسیساید استخدام کرده و برآورد میشود از حدود ۱۲۰ هزار شغل در سراسر زنجیره تأمین صنعت خودروی انگلیس پشتیبانی کند.