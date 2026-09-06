رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به بازداشت همه متهمان رژه خودرویی منتسب به منافقین در کرج، گفت: این کارناوال به عنوان سفارش یک شخص برای جشن تولد ۶۱ سالگی دریافت و اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری میزان، حسین فاضلی هریکندی با اعلام بازداشت همه متهمان رژه خودرویی گروهک منافقین در کرج اظهار داشت: در پی انتشار چند کلیپ در فضای مجازی مبنی بر رژه موتوری و خودرویی منسوب به اعضای وابسته به گروهک نفاق در حوزه قضایی کرج، پرونده قضایی در دادگستری کل استان البرز تشکیل و دستورات قضایی برای شناسایی و دستگیری این اشخاص صادر شد. فاضلی هریکندی با بیان اینکه با اقدامات اطلاعاتی، ۱۵ متهم این پرونده حسب دستور قضایی و با تلاش جامعه اطلاعاتی استان با محوریت اداره کل اطلاعات استان البرز در کمتر از ۲۴ساعت شناسایی و بازداشت شدند، افزود: پرونده هم‌اکنون در دادسرا در حال رسیدگی است و بازپرس پرونده پس از تفهیم اتهام، اقدام به اخذ دفاعیات و صدور قرار تأمین کیفری متناسب کرده است.

سفارش تهیه فیلم برای سالگرد تولد

وی با بیان اینکه از بازداشت‌شدگان ۱۴ نفر مرد و یک زن هستند، ادامه داد: براساس اظهارات متهم ردیف اول که به تأیید سایر متهمان رسیده است، در ابتدا، شخصی از طریق پیام‌رسان‌های داخلی و در ادامه از طریق تلگرام درخواست برگزاری کارناوال برای مراسم تولد ۶۱ سالگی یک فرد تهرانی را در ازای پرداخت دستمزد می‌کند و پس از توافق برای نحوه تهیه فیلم و میزان دستمزد، شیوه برگزاری کارناوال را به اطلاع سردسته این گروه می‌رساند. رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه حسب قرائن موجود و فیلم کشف‌شده از گوشی و فیلم خام موجود در آرشیو فیلمبردار، اظهارات متهمان قریب به صحت است و از آنجایی که اجاره‌ای بودند از هویت و وابستگی شخص سفارش‌دهنده کارناوال به فرقه ورشکسته رجوی اطلاعی نداشتند، گفت: براساس اظهارات متهم ردیف اول، «محسن» که سرپل نفاق و سفارش‌دهنده کارناوال بوده است، شیوه برگزاری کارناوال و نحوه پرداخت وجه را به نفر اصلی این گروه اعلام می‌کند. فاضلی هریکندی بیان داشت: براساس شرط تعیین‌شده و شیوه نامه ارسالی، این گروه باید با استفاده از پوشش متحدالشکل و با در دست داشتن پرچم با مضمون «۶۱ سال ایستادگی» و «۶۱ سال ایستاده بر پیمان» رژه موتوری و خودرویی خود را انجام دهند، که این امر طی دو مرحله انجام و در مرحله اول چهار دستگاه موتورسیکلت و در مرحله دوم علاوه بر موتورها، سه دستگاه خودرو نیز استفاده می‌شوند و در مجموع ۸۵ میلیون تومان به این اشخاص پرداخت می‌شود.

وی با اعلام اینکه فیلمبردار این کلیپ از «سایت دیوار» به عنوان تهیه فیلم برای جشن تولد اجاره شده بود، گفت: سایر متهمان هم عمدتاً از کارگران یک شرکت تولید قطعات خودرو هستند و برای سفارش فیلم جشن تولد، اجاره شده و دستمزد دریافت کردند و سردسته گروه از بقیه درخواست می‌کند در این برنامه کوتاه که برای تولد ۶۱ سالگی یک شخص است، مشارکت داشته باشند و از ماهیت پرچم‌ها و الحاقات بعدی که از سوی گروهک نفاق روی فیلم‌های اصلی و واقعی کارناوال انجام‌شده اطلاعی نداشته‌اند و به همین دلیل با صورت و چهره باز و با خودرو و موتورسیکلت با شماره پلاک‌های آشکار در فیلم‌ها حضور داشته‌اند که فیلم اصلی کشف شده مؤید همین ادعا‌ها است. رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه شخص اصلی این گروه به‌دلیل اطمینان به کار خود پرچم‌هایی با عنوان «۶۱ سال ایستادگی» و «۶۱ سال ایستاده بر پیمان» را به برخی از مسئولین شرکت نشان داده و از آنان درخصوص بی‌خطر بودن پذیرش درخواست برگزاری کارناوال نیز تحقیق و نظر موافق دریافت کرده است، متذکر شد: حسب اظهارات متهمان و نیز تحقیقات انجام شده بعداً با ادیت روی فیلم تغییراتی ایجاد شده است و تصویر پرچم گروهک نفاق در ابتدای فیلم اصلی الحاق شده است.

جعل و تحریف در فیلم اصلی

فاضلی هریکندی با بیان اینکه فرقه ورشکسته رجوی برای زنده نگه ‌داشتن خود از ترفند‌های مختلف جعل، تحریف و دستکاری استفاده می‌کند، به شهروندان هشدار داد در صورت دریافت درخواست‌های خارج از عرف، ضمن اعلام موضوع به دستگاه‌های امنیتی، حتماً مراقب باشند تا گرفتار چنین سناریو‌هایی که گروه‌های ضد انقلاب از سر استیصال از آن بهره می‌برند، نشوند.