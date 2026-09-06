۲۰ کانتینر برنج وارداتی و ۳۷۶ خودروی دپوشده ظرف یک هفته ترخیص شوند
دادستان تهران در بازدید از بندر خشک تازهتأسیس آپرین واقع در اسلامشهر، دستور ترخیص فوری محموله کنجاله سویا، محموله ۲۰ کانتینری برنج و ۳۷۶ دستگاه خودروی دپوشده تا یک هفته دیگر را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در پی دستورات و تأکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر نظارت مستمر و دقیق مسئولان قضایی بر بنادر و گمرکات و با هدف نظارت میدانی بر روند امور گمرکی و تعیین تکلیف کالاهای موجود، از گمرک و بندر خشک آپرین بازدید کرد.
در این بازدید که با حضور جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی از جمله گمرک استان تهران، راهآهن، استانداری و... برگزار شد، دادستان تهران از بخشها و سالنهای مختلف این مجموعه از جمله پارکینگ خودروهای وارداتی، سردخانه و سالنهای نگهداری کالا بازدید کرد و از نزدیک در جریان نحوه نگهداشت و فرآیند ترخیص کالاها قرار گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب تهران، در جریان این بازدید با ابراز نگرانی از ماندگاری طولانیمدت محمولههای استراتژیک در گمرک و بندر خشک آپرین، دستورات فوری برای تعیینتکلیف این کالاها صادر کرد.
علی صالحی با اشاره به ماندگاری دوماهه یک محموله کنجاله سویا که از کالاهای ضروری و حیاتی کشور محسوب میشود، ضمن انتقاد از این تأخیر، دستورات لازم خطاب به وزارت جهاد کشاورزی و کلیه دستگاههای متولی صادر کرد تا ضمن آسیبشناسی دقیق علت این وقفه، نسبت به ترخیص کامل این محموله حداکثر ظرف مدت یک هفته اقدام کنند.
وی همچنین درخصوص ۳۷۶ دستگاه خودروی وارداتی که در این محل دپو شدهاند، تأکید کرد: این خودروها نباید به زمینه احتکار و افزایش قیمت در بازار تبدیل شوند و دستور داد ظرف یک هفته آینده، تمامی موانع موجود در فرآیند ترخیص، چه از سوی صاحبان کالا و چه از سوی دستگاههای اجرایی ذیربط، برطرف و این خودروها به سرعت ترخیص شوند.
صالحی در ادامه به حجم قابلتوجه محمولههای برنج موجود در گمرک آپرین و همچنین گمرک شهید رجایی اشاره کرد و با تأکید بر ضرورت کنترل قیمت این کالای اساسی و موردنیاز عمومی، دستور داد تا طی یک هفته آینده این محمولهها ترخیص شوند. وی در این خصوص یادآور شد: ۲۰ کانتینر از این محموله در گمرک آپرین و مابقی آن در گمرک شهید رجایی قرار دارد. هرچند گمرک نسبت به متروکه بودن این کالاها اعلامنظر کرده و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی نیز فرآیند مزایده را آغاز کرده بود، اما با توجه به مراجعه مالک و قول وی برای ترخیص، این فرأیند باید با قید فوریت به سرانجام برسد.
گفتنی است؛ بندر خشک آپرین به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای لجستیکی کشور، با هدف تسهیل تجارت و کاهش تراکم کالا در بنادر جنوبی کشور طراحی شده و طبق مجوزهای صادره، به عنوان پایانه مجاز برای ترخیص خودروهای وارداتی نیز تعیین شده است.