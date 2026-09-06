۵۸ طرح شهری در ۱۲۹ عنوان و با اعتباری حدود دو هزار

و ۸۰۰ میلیارد تومان، در منطقه ۲ تهران به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این طرح‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل، خدمات شهری، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی و بهداشتی اجرا شده‌اند. احداث و ساماندهی معابر، بهسازی و نوسازی خیابان‌ها، توسعه فضای سبز، احداث مراکز فرهنگی و ورزشی و اجرای طرح‌های ایمنی و ترافیکی، بخشی از این پروژه‌هاست. مهدی صالحی، شهردار منطقه ۲ تهران در این مراسم با اشاره به آغاز ششمین سال فعالیت این دوره مدیریت شهری گفت: این افتتاحیه از نظر تعداد پروژه و اعتبار ریالی، یکی از بزرگ‌ترین مجموعه پروژه‌های منطقه ۲ است. اجرای طرح‌ها در حوزه آسفالت و معابر، رویکرد انسان‌محوری و ایجاد درنگ‌گاه‌ها، توسعه خدمات شهری، شبکه انتقال پساب و ساماندهی نخاله و پسماند و همچنین توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و ورزشی را از مهم‌ترین محور‌های این پروژه‌ها است. مهدی پیرهادی، عضو شورای شهر تهران نیز با اشاره به وجود دو تصفیه‌خانه در میان پروژه‌های افتتاح‌شده، تأمین آب پایدار را از اقدامات مهم این دوره دانست و افزود: در این دوره ۱۴ پروژه تصفیه‌خانه در تهران در حال اجراست و با استفاده از تصفیه‌خانه اکباتان، بخشی از مشکل تنش آبی و آسیب به درختان برطرف شده است. معاون امور مناطق شهرداری تهران، نیز با اشاره به حجم بالای پروژه‌های شهری گفت: هر هفته حدود سه تا چهار هزار میلیارد تومان پروژه در تهران افتتاح می‌شود که اطلاع‌رسانی درباره این حجم از فعالیت‌ها کار دشواری است. لطف‌الله فروزنده، برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی را یکی از مهم‌ترین محور‌های این دوره دانست و افزود: ۶۰۰ اتوبوس برقی وارد ناوگان شده، ۵۰ کیلومتر خط مترو و ۲۳ ایستگاه جدید به بهره‌برداری رسیده و عملیات احداث چهار خط مترو به طول ۱۶۰ کیلومتر نیز آغاز شده است. وی، اجرای طرح‌های جمع‌آوری معتادان متجاهر و ساماندهی کودکان کار را از دیگر اقدامات این دوره عنوان کرد و ادامه داد: حدود ۷ هزار کودک کار جمع‌آوری شده‌اند و اکنون تحت مدیریت و آموزش قرار دارند. در حوزه عمرانی، ۹۶ تقاطع همسطح اصلاح شده، حدود ۶ میلیون تن آسفالت اجرا و بیش از ۱۱ هزار هکتار عملیات مرتبط با فضای سبز انجام شده است. گفتنی است، برای اجرای مجموع ۵۸ پروژه منطقه ۲،

حدود دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.