اخبار کوتاه از فوتبال
بختیاریزاده: تا باشم
حرداني در تيم حضور نخواهد داشت
با تصمیم سهراب بختیاریزاده سرمربی استقلال، صالح حردانی کاپیتان آبیپوشان از این تیم کنار گذاشته شد.
صالح حردانی کاپیتان تیم استقلال که پس از دیدار شهرآورد مشخص شد به نزدن ضربات ایستگاهی اعتراض دارد، با تصمیم سهراب بختیاریزاده از این تیم اخراج شد. بختیاریزاده در نشست خبری پیش از دیدار استقلال برابر آلومینیوم درخصوص این موضوع گفت: در لحظه ضربه ایستگاهی شهرآورد به عنوان کاپیتان باید لحظه را مدیریت میکرد و رفتار اشتباه برخی بازیکنان را جمع میکرد ولی رفتاری غیرحرفهای از خودش نشان داد. در این مدت اخیر، سه بار با حردانی جلسه گذاشتم و از او خواستم تغییر کند و رفتار غیرحرفهای خود را تغییر دهد. تا زمانی که من در باشگاه استقلال سرمربی باشم، حردانی نمیتواند در تیم حاضر شود.
مماشات با متخلفان؛ آفت فوتبال ایران
فوتبال ایران باز هم شاهد حاشیههایی بود که ریشه آن را باید در ضعف برخوردهای انضباطی جستوجو کرد. حواشی دیدار تراکتور و گلگهر و انتشار فایل صوتی منتسب به خداداد عزیزی، بار دیگر موضوع توهین و بیاخلاقی در فوتبال را به صدر اخبار آورد.
مشکل اما فقط یک فایل صوتی یا رفتار یک چهره فوتبالی نیست؛ مسئله اصلی، تداوم مماشات با رفتارهای خارج از چارچوب است. در سالهای گذشته نیز موارد متعددی از توهین، جنجال و درگیری لفظی در فوتبال رخ داده، اما برخوردهای صورتگرفته همواره آنقدر قاطع و بازدارنده نبوده که مانع تکرار این اتفاقات شود. این وضعیت بهتدریج این تصور را ایجاد کرده که برخی چهرههای شناختهشده به دلیل سابقه و شهرت، از حاشیه امن برخوردارند؛ تصوری که اگر اصلاح نشود، بیاخلاقی را به بخشی عادی از فضای فوتبال تبدیل خواهد کرد.
اکنون فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی باید روشن کنند آیا قانون برای همه یکسان اجرا میشود یا شهرت و سابقه افراد در نوع برخورد تأثیر دارد؟
فوتبال برای بازگرداندن آرامش و اعتماد هواداران، بیش از هر چیز به برخورد سریع، قاطع و بدون تبعیض نیاز دارد؛ وگرنه مماشات امروز، حاشیههای بزرگتر فردا را به دنبال خواهد داشت.