کاروان ورزشی ایران در ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایری در قرقیزستان با کسب ۱۵ مدال (۴طلا، ۳نقره و ۸ برنز) به کار خود پایان داد.

کاروان ورزشی ایران در ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر در قرقیزستان با کسب ۱۵ مدال (۴ طلا، ۳ نقره و ۸ برنز) به کار خود پایان داد. ایران در پنجمین دوره بازی‌های جهانی عشایر که سال ۲۰۲۴ در آستانه قزاقستان برگزار شد، موفق به کسب ۱۳ مدال شامل یک طلا، ۳ نقره و ۹ برنز شده بود. مقایسه عملکرد دو دوره نشان می‌دهد کاروان ایران در دوره ششم، ۲ مدال بیش‌تر از دوره گذشته به دست آورده است؛ اما مهم‌تر از افزایش تعداد مدال‌ها، جهش چشمگیر در تعداد مدال‌های طلاست؛ به‌گونه‌ای که تعداد طلاهای ایران از یک مدال در سال ۲۰۲۴ به چهار مدال در سال ۲۰۲۶ افزایش یافته است. در این دوره، رضا قیطاسی در چوب‌کشی، سجاد سلطانی‌نژاد در رقابت‌های قوی‌ترین مردان، مصطفی نجفی در کشتی گیولش و مصطفی طغانی در کشتی پهلوانی، چهار طلای ارزشمند ایران را به دست آوردند.