اعلام ترکیب تیم والیبال ایران در بازیهای آسیایی
۱۲ بازیکن تیم ملی والیبال ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا با اعلام کمیته ملی المپیک معرفی شدند.
مسابقات والیبال مردان بازیهای آسیایی از ۵ تا ۱۱ مهر با حضور ۱۶ تیم برگزار میشود. تیم ملی والیبال ایران در گروه دوم مرحله مقدماتی این رقابتها با اندونزی، تایلند و قرقیزستان همگروه است. کمیته ملی المپیک ترکیب تیم ملی والیبال ایران در این بازیها را اعلام کرد که امین اسماعیلنژاد (کاپیتان)، پوریا حسینخانزاده، حسین حاجیکلاته، عرشیا بهنژاد، ایلشن داوودیپور، علی حاجیپور، مرتضی شریفی، علی حقپرست، مبین نصری، محمد ولیزاده، سیدعیسی ناصری و یوسف کاظمی در آن شرکت میکنند. تیم ملی والیبال کشورمان هم اکنون با ۱۴ بازیکن در رقابتهای قهرمانی مردان آسیا در شهر فوکوئوکا ژاپن حضور دارد که پس از پایان این رقابتها، محمدرضا حضرتپور، اسماعیل مسافر و نیما باطنی راهی تهران خواهند شد و یوسف کاظمی از تهران عازم فوکوئوکا خواهد شد. تیم ملی والیبال ایران در سه دوره گذشته بازیهای آسیایی (۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲) به مدال طلا و قهرمانی دست یافته است. سه مدال نقره و یک مقام سومی از دیگر افتخارات والیبال مردان ایران در این بازیها است.