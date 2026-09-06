حضور قطعی کاراته در بازیهای جهانی ۲۰۲۹
کاراته در سیزدهمین دوره بازیهای جهانی که سال ۲۰۲۹ در کارلسروهه آلمان برگزار میشود حضور خواهد داشت و برای نخستینبار پاراکاراته نیز به برنامه این رویداد مهم چندرشتهای راه پیدا میکند.
بر اساس اعلام فدراسیون جهانی کاراته برنامه کامل ورزشی بازیهای جهانی ۲۰۲۹ از سوی انجمن بینالمللی بازیهای جهانی (IWGA) تأیید شده و کاراته در کنار سایر رشتهها در این دوره از رقابتها حضور خواهد داشت. بازیهای جهانی ۲۰۲۹ از ۱۹ تا ۲۹ ژوئیه در شهر کارلسروهه آلمان برگزار میشود و پیشبینی میشود حدود ۴ هزار ورزشکار از بیش از ۱۰۰ کشور در ۳۶ رشته ورزشی و ۶۲ ماده با یکدیگر به رقابت بپردازند. در این دوره کاتا و کومیته همچنان در برنامه کاراته قرار دارند و پاراکاراته نیز برای نخستینبار در تاریخ بازیهای جهانی به جمع مواد مسابقات اضافه خواهد شد. این اتفاق گام مهمی در مسیر توسعه کاراته برای افراد دارای معلولیت و تحقق اهداف این رشته در زمینه فراگیری، احترام و فرصتهای برابر به شمار میرود.
پاراکاراته پیش از این نیز به عنوان بخشی از رقابتهای مهم بینالمللی کاراته شناخته شده و از سال ۲۰۱۴ در برنامه مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان قرار گرفته است. حضور این بخش در بازیهای جهانی ۲۰۲۹، گامی دیگر در مسیر گسترش حضور ورزشکاران دارای معلولیت در رویدادهای بزرگ ورزشی خواهد بود. کاراته از نخستین دوره بازیهای جهانی در سال ۱۹۸۱ در سانتاکلارای آمریکا در این رویداد حضور داشته و با حضور در کارلسروهه، سیزدهمین حضور متوالی خود در بازیهای جهانی را تجربه خواهد کرد.