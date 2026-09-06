کاروان ایران در ناگویا مشکل پزشکی نخواهد داشت
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ از نمونهگیری هفتگی در لیگ برتر فوتبال و آمادهباش پزشکی برای بازیهای آسیایی ناگویا خبر داد.
غلامرضا نوروزی در نشست خبری فدراسیون پزشکی ورزشی با اشاره به برنامههای مبارزه با دوپینگ گفت: در فوتبال، هر هفته از یک مسابقه نمونهگیری دوپینگ انجام میشود و میزان نمونهگیری در هر رشته نیز براساس پروتکلهای آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) تعیین میشود. به گفته وی، ایران در سال ۲۰۲۵، یکهزار و ۸۵ نمونه دوپینگ گرفت که ۳۵ مورد مثبت بود و تعدادی نیز به مواردی مانند تمرد از نمونهگیری یا حمل مواد نیروزا مربوط میشد. نوروزی با تأکید بر اینکه مسئولیت نهائی دوپینگ بر عهده ورزشکار است، گفت منفی بودن آزمایش داخلی، تضمینی برای عدم دوپینگ ورزشکار در رقابتهای بینالمللی نیست؛ چرا که برخی مواد میتوانند مدت کوتاهی در بدن قابل شناسایی باشند.
وی همچنین از انجام معاینات نزدیک به ۶۰۰ ورزشکار اعزامی به بازیهای آسیایی و پاراآسیایی خبر داد و تأکید کرد نتایج آزمایشهای دوپینگ ورزشکاران پیش از اعزام مشخص خواهد شد.
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی درباره شرایط پزشکی کاروان ایران در بازیهای آسیایی ناگویا نیز گفت به دلیل پراکندگی محل اسکان ورزشکاران، یک تیم ۱۰ نفره با تخصصهای مختلف برای ارائه خدمات پزشکی در محل بازیها تشکیل شده است. نوروزی ابراز امیدواری کرد با توجه به برنامهریزی و بررسیهای انجامشده، کاروان ایران در ناگویا از نظر خدمات پزشکی با مشکل خاصی مواجه نشود. وی در پایان با اشاره به گستردگی فعالیتهای این فدراسیون گفت: «ما فدراسیون بیمدال هستیم، اما در همه مدالها سهیم هستیم.»