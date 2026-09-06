مربیان شجاع و باشخصیت! اصول مرده را در فوتبال زنده کنید...

سرویس ورزشی-

نه فقط سهراب بختیاری‌زاده که مهدی تارتار، نه تنها مهدی تارتار که جواد نکونام و نه فقط جواد نکونام که محرم نویدکیا و پیروز قربانی و حمید مطهری و مهدی رحمتی و... هر کسی که خود را «مربی» می‌داند و در درجه اول برای خودش، شخصیت قائل است و به حرفه و تیمش احترام می‌گذارد باید در برابر هر کسی که می‌خواهد در تیم، پایش را از گلیمش درازتر کند و کاسه داغ‌تر از آش باشد و به خاطر دو تا بازی خوب خودش را صاحب اختیار تیم بداند و خواسته و ناخواسته می‌خواهد تیم را به حاشیه ببرد و سمپاشی کند و خلاصه باورش شده «گنده تیم» است، باید قرص و محکم بایستند و به اصطلاح گوشی را دستش بدهند و سرجایش بنشانند، هرکسی که می‌خواهد باشد! متأسفانه در فوتبال (و بلکه ورزش) ما سال‌هاست که خیلی از اصول مرده و خیلی‌های دیگر کمرنگ شده‌ است. اگر واقعاً می‌خواهیم ورزش را متحول کنیم و آن را به جایگاه شایسته برسانیم، راهش حرف مفت زدن نیست، تنها چاره‌اش «عمل به اصول» است. اصولی که حتی اگر حرفه‌ای‌ترین ورزش‌های دنیا هم رعایت نکنند، سقوط می‌کنند.

امیدواریم در لیگ امسال که مربیان جوان و با استعداد و شجاع و خوشنام بر تمامی نیمکت‌ها نشسته‌اند، شاهد رعایت بیش از پیش اصول حیات‌بخش فوتبال باشیم. مربیان عزیز هم باید بدانند حتماً تماشاگر هم ولو به قیمت از دست رفتن چند امتیاز از کار اصولی شما و به شرط آنکه تصفیه حساب شخصی نباشد و پای حرمت و مصلحت تیم وسط است، حمایت می‌کند.

در این راه نقش رسانه‌ها و مدیران و همکاری و حمایت تیم‌ها از یکدیگر و دفاع از اصول و همه آنها که دستی بر آتش فوتبال دارند، خیلی مهم است.