ایران در رنکینگ جهانی دو پله صعود کرد پیاتزا: انتظار من همیشه بسیار بالاست

سرویس ورزشی-

سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی تیمش برابر هند گفت: همه بازیکنان باور داشتند که می‌توانیم کار خاصی انجام دهیم.

مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ و مرحله نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس که از روز جمعه ۱۳ شهریور آغاز شده است، دیروز (یکشنبه ۱۵ شهریور) با سه دیدار در شهر فوکوئوکا ژاپن پیگیری می‌شود. تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد به وقت تهران در نخستین دیدار دیروز به مصاف هند رفت و مردان والیبال کشورمان سه بر صفر حریف خود را شکست دادند. شاگردان روبرتو پیاتزا در سه ست متوالی با امتیازهای ۲۵ بر ۲۰، ۲۸ بر ۲۶ و ۲۵ بر ۱۸ به پیروزی رسیدند تا با کسب دومین برد همچنان در صدر جدول گروه دوم مسابقات باقی بمانند و صعود خود به مرحله یک‌چهارم نهائی را قطعی کنند. مرتضی شریفی، سیدعیسی ناصری، علی حاجی‌پور، پوریا حسین‌خانزاده، محمد ولی‌زاده، عرشیا به‌نژاد و محمدرضا حضرت‌پور (لیبرو) ترکیب شروع‌کننده تیم ایران در این مسابقه بودند.

ایلشن داوودی‌پور محمدنیما باطنی، امین اسماعیل‌نژاد، علی حق‌پرست، اسماعیل مسافر، مبین نصری و حسین حاجی‌کلاته دیگر بازیکنان تیم ملی در این دیدار بودند که با صلاحدید سرمربی به میدان رفتند. تیم ملی والیبال ایران با کسب این پیروزی ۴.۲۲ امتیاز در رده‌بندی جهانی کسب کرد و دو پله صعود در جدول را تجربه کرد تا با ۲۱۱.۶۱ امتیاز از تیم‌های کانادا و بلژیک سبقت بگیرد و در جایگاه هفدهم قرار گیرد. قضاوت دیدار ایران و هند را داورانی از قزاقستان و امارات برعهده داشتند. دو تیم ایران و هند در سال ۱۹۵۸ برای نخستین‌بار به مصاف یکدیگر رفتند و دیروز بیست و دومین جدال خود در رویدادهای مختلف را انجام دادند که هجدهمین برد را برای مردان ایران به همراه داشت.

تیم ملی والیبال ایران با کسب این پیروزی 4.22 امتیاز در رده‌بندی جهانی کسب و دو پله صعود در جدول را تجربه کرد تا با 211.61 امتیاز از تیم‌های کانادا و بلژیک پیش بیفتد و در جایگاه هفدهم قرار گیرد. شاگردان پیاتزا ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه روز چهارشنبه ۱۸ شهریور در سومین و آخرین مسابقه خود در مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا به مصاف چین می‌روند.

خانزاده امتیازآورترین شد

در این بازی پوریا حسین خانزاده با کسب ۲۰ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن این دیدار شد. چیراگ یاداو نیز با کسب ۱۱ امتیاز، بهترین بازیکن تیم هند بود. تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۷۸ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۴۷ امتیاز در حمله، ۱۶ امتیاز در دفاع، ۳ امتیاز سرویس و ۱۲ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود. بازیکنان تیم ملی والیبال هند نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۶۴ امتیاز کسب کردند که شامل ۳۹ امتیاز حمله، ۵ دفاع، ۴ امتیاز سرویس و ۱۶ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.

پیاتزا: انگیزه و انرژی خوبی داشتیم

اما روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال پس از پیروزی شاگردانش برابر تیم ملی والیبال هند در مسابقات قهرمانی آسیا 2026 با ابراز رضایت از عملکرد تیم ایران، اظهار داشت: امروز خوشحالم، چون در ست دوم یک گام مهم رو به جلو برداشتیم. سرمربی تیم ملی والیبال ایران با اشاره به شرایط امتیازی ست دوم اظهار داشت: در مقطعی با سه امتیاز اختلاف، 19 بر 22، عقب بودیم، اما توانستیم ساید اوت بگیریم، یک دفاع روی تور داشته باشیم و به بازی برگردیم و در نهایت ست را ببریم.

پیاتزا ادامه داد: انگیزه و انرژی خوبی داشتیم و همه بازیکنان باور داشتند که می‌توانیم کار خاصی انجام دهیم. حتی زمانی که سه امتیاز از هند عقب بودیم و آنها واقعاً خوب بازی می‌کردند، تیم ایران به مبارزه ادامه داد و از این بابت بسیار خوشحالم. او با اشاره به برخی نقاط قابل بهبود تیمش گفت: لحظاتی بود که عملکردمان در انتقال خوب نبود، به‌خصوص در ابتدای ست دوم. به همین دلیل در پایان مجبور شدیم چند امتیاز را جبران کنیم، اما این اتفاق یک گام خوب برای تیم است.

سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال ایران در پایان با اشاره به انتظارات بالای خود از بازیکنان گفت: انتظار من همیشه بسیار بالاست، اما بازیکنان شروع کرده‌اند به درک این موضوع که بعضی از توپ‌ها و امتیازها واقعاً می‌توانند تفاوت ایجاد کنند. این موضوع باید در آینده به یکی از نقاط قوت تیم ایران تبدیل شود.

نحوه برگزاری دیدارهای مرحله حذفی

در پایان مرحله مقدماتی، بر اساس مقررات مسابقات، تیم‌های اول و دوم هر گروه، در مجموع شش تیم، مستقیماً راهی مرحله حذفی می‌شوند. دو سهمیه باقی‌مانده نیز به دو تیم برتر از میان سه تیم سوم گروه‌ها اختصاص پیدا می‌کند. برای تعیین این دو تیم، ابتدا تعداد بردها، سپس امتیازهای مسابقات، نسبت ست‌های برده به باخته، نسبت امتیازهای کسب‌شده به امتیازهای از دست‌رفته و در نهایت نتایج رودررو ملاک خواهد بود. پس از مشخص شدن این رتبه‌بندی، جدول مرحله حذفی بر اساس سیدبندی جدید بسته می‌شود؛ به گونه‌ای که تیم اول با تیم هشتم، تیم دوم با تیم هفتم، تیم سوم با تیم ششم و تیم چهارم با تیم پنجم دیدار خواهند کرد. برندگان این مسابقات به نیمه‌نهائی صعود می‌کنند و بازندگان از دور رقابت‌ها کنار می‌روند و در نهایت قهرمان این رقابت‌ها نخستین سهمیه قاره کهن در مسابقات والیبال مردان المپیک 2028 لس آنجلس را به دست آورد و سه تیم اول تا سوم نیز سهمیه قهرمانی جهان 2027 کسب خواهند کرد.