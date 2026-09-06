جای خالی یک عکس (حدیث دشت عشق)

شهید رضا قربانی میانرودی ۲۵/۱۲/۱۳۷۰ در تنکابن متولد شد. از آن‌جایی که خانواده، او را نذر امام هشتم کرده بودند، «رضا» نام گرفت. در رشته مهندسی الکترونیک در دانشگاه تحصیل کرد. خواهر شهید در مصاحبه‌ای گفته است: «یک سال قبل از شهادتش، در برخی از خصوصیات اخلاقی و اعتقادی‌اش به کمال رسید؛ به گونه‌ای که بتواند برای شهادت آماده شود. او هیچ وابستگی‌ای به دنیا نداشت. در پایگاه محل خدمتش، چند عکس شهید را روی دیوار قرار داده بود؛ اما یک جای خالی کنارش گذاشته بود. به دوستانش می‌گفت: این، جای عکس من است.» به استناد گفته خانواده، «یک بار پول عیدش را جمع کرد و برای یکی از دوستانش در دانشگاه لاهیجان که پدری کارگر داشت، لباس خرید.» رضا بعد از پوشیدن جامه بسیجی و انجام فعالیت‌های فرهنگی در این زمینه، به عضویت سپاه چالوس درآمد و به عنوان متصدی عملیات تکاور، مشغول به خدمت شد. در هنگام شهادت، مسئول نظارت حوزه مقاومت بسیج هچیرود بود. رضا قربانی میانرودی، مسیر رشد انسانی را به کمال رساند و سرانجام ۱۶ شهریور ۱۳۹۲ در کرمانشاه، طی درگیری با قاچاقچیان، به فیض عظیم شهادت نائل آمد و یک روز بعد، با تشییع اهالی چالوس، در گلزار شهدای «یوسف‌رضا» این شهر به خاک سپرده شد. این شهید در توصیه‌نامه‌اش نوشته بود: «همواره خداوند را در اعمال خود در نظر داشته باشید و در تحصیل علوم مختلف بکوشید و سعی کنید با مسائل روز آشنایی کامل داشته باشید تا بتوانید پاسخگوی مردم باشید...»