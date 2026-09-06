وعده وزیر نیرو درباره پایان خاموشیها روی زمین ماند
با وجود وعده وزیر نیرو برای پایان خاموشیهای برنامهریزیشده، گزارشها از ادامه قطعی برق حکایت دارد.
به گزارش کیهان، در حالی وزارت نیرو وعده داده خاموشیها رو به پایان است و کمترین بار خاموشی بر مناطق گرم جنوب کشور تحمیل میشود، اما تماسهای مردمی با ما حاکی از آن است که نه تنها خاموشیها تمام نشده که مناطق جنوبی همچنان درگیر خاموشیهای برنامهریزیشده هستند.
به عنوان نمونه، برنامه قطع برق روز یکشنبه
۱۵ شهریور در سردشت زیدون (یکی از شهرهای جنوب خوزستان) نشان میدهد که بخش جنوبی، شرقی و شهر سردشت زیدون در این منطقه در ساعتهای مختلف روز با خاموشیهای برنامهریزی شده مواجه شدند. بر این اساس به نظر میرسد بر خلاف وعده وزارت نیرو هنوز جنوب کشور در اولویت رفع خاموشی قرار نگرفته است.
تیرماه سال جاری مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفته بود: برای حفظ پایداری شبکه، اعمال خاموشیهای برنامهریزیشده اجتنابناپذیر است، اما مناطق گرمسیری، مناطق آسیبدیده از حملات و مراکز آموزشی در اولویت تأمین برق قرار دارند.
خبرگزاری فارس هم در گزارشی نوشت که بر اساس اطلاعات واصله، خاموشیها همچنان در سراسر کشور ادامه دارد. این درحالی است که روز شنبه «عباس علیآبادی» وزیر نیرو به طور رسمی اعلام کرده بود که دیگر قطعی برق برنامهریزیشده نداریم.
گزارشها حاکی از آن است که در برخی نقاط کشور، قطعی برق همچنان تا دو نوبت در روز ادامه دارد و در برخی مناطق نیز این خاموشیها بهصورت «برنامهریزینشده» و بدون اطلاع قبلی رخ میدهد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، وزیر نیرو دیروز یکشنبه هم در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با وجود مطرح شده پایان خاموشیها اما همچنان شاهد خاموشیهای برنامهریزی شده هستیم شرایط چگونه است؟ گفت: به لطفا خدا از تابستان سخت عبور کردیم البته طول میکشد که به ثبات و تعادل برسیم از اولویتها شروع کردیم جنوب را در اولویت اول داریم.