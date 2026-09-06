نزدیک به 50 درصد از بنزین مصرفی کشور با کارت سوخت جایگاه و بدون رصد دولت انجام می‌شود که با شناسه‌دار کردن کارت جایگاه‌ها، مدیریت مصرف صورت خواهد گرفت.

به گزارش رسانه‌ها، یکی از راهکارهایی غیرقیمتی که کارشناسان برای مدیریت مصرف بنزین پیشنهاد می‌کنند؛ شناسه‌دار کردن کارت سوخت جایگاه‌هاست. این طرح‌ در کنار افزایش سهم CNG در سبد سوخت

کشور، می‌تواند ناترازی بنزین را رفع کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، طبق داده‌های رسمی، در حال حاضر سهم CNG از کل مصرف سوخت خودروهای بنزینی به 9 درصد رسیده، عددی که در سال 1398 حتی سهم 25 درصدی و در روزهایی سهم 28 درصدی را نیز به ثبت رسانده است.

درحال حاضر نزدیک به 50 درصد از بنزین مصرفی کشور با کارت سوخت جایگاه یا به عبارتی، بدون رصد دولت انجام می‌شود. سهم بالای کارت سوخت جایگاه از منظر قاچاق یا انحراف مصرف بنزین از سیستم توزیع رسمی مصرف خودرو به سمت تولیدات صنعتی یا سایر مصرف غیرخودرویی اهمیت زیادی دارد؛ به عبارتی، وقتی از سهم کارت سوخت جایگاه کاسته می‌شود، امکان خروج بنزین از چرخه رسمی کمتر می‌شود و برعکس، زمانی که سهم کارت جایگاه افزایش پیدا می‌کند، عملاً رصد حدود 40 تا 50 درصد از مصرف بنزین غیرممکن می‌شود.

مزایای شناسه‌دار شدن کارت جایگاه

توجه داشته باشیم به گفته مسئولان دولتی، برخلاف گازوئیل، در بنزین قاچاق این حامل انرژی به خارج تنها شکل خروج آن از چرخه رسمی نیست؛ بلکه بخشی از بنزین ممکن است در فعالیت‌هایی خارج از مصرف معمول خودرو، از جمله مصارف صنعتی یا در فرآیند تولید محصولاتی مانند تینر و حلال‌ها مورد استفاده قرار گیرد. از این منظر، کارت سوخت جایگاه را می‌توان یکی از نقاط کور زنجیره توزیع بنزین دانست.

به اعتقاد کارشناسان، راهکار شناسه‌دار کردن کارت‌ سوخت جایگاه‌ها، می‌تواند بدون ایجاد محدودیت برای مصارف عادی مردم، هم داده‌های قابل‌اطمینان برای دولت فراهم کند و هم از مصارف غیرمتعارف و خروج بنزین از چرخه رسمی جلوگیری کند.