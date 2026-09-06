اقتصاد ایران با تحریم فرو نمیپاشد
وزیر اقتصاد با رد ادعای آمریکا درباره فروپاشی اقتصاد ایران گفت: پاسخ ما به تحریمها، اصلاحات اقتصادی است.
«سیدعلی مدنیزاده» وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر خزانهداری آمریکا درباره تحریمها و فشار اقتصادی علیه ایران گفت: آنها تصور میکنند با فشار بر اقتصاد ایران میتوانند تصمیمات یک ملت را تغییر دهند، در حالی که اقتصاد ایران یک شبکه بزرگ و زنده متشکل از مردم، بنگاهها، کارآفرینان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، تجار، کشاورزان، مهندسان و میلیونها فعال اقتصادی است.
وی افزود: فعالان اقتصادی کشور طی سالهای گذشته و در سختترین شرایط تحریمی، راههای جدیدی برای تولید، تجارت و تأمین مالی پیدا کردهاند و امروز نیز عدم همراهی کشورهای مختلف جهان با سیاستهای آمریکا باعث شده است تجارت، تولید، صادرات و واردات در کشور برقرار باشد و کالاهای اساسی مردم بهخوبی تأمین شود.
مدنیزاده با بیان اینکه در این مسیر دشواریهایی نیز وجود دارد، اظهار کرد: با گفتوگوها و پیگیریهایی که با کشورهای منطقه و کشورهای همسو انجام شده، تلاشها برای اعمال فشار حداکثری به اقتصاد ایران به اهداف مورد نظر خود نرسیده است.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: ما منکر مشکلات اقتصادی کشور نیستیم، اما باید یک نکته را روشن کنیم. مسئولیت اصلاح اقتصاد ایران با دولت و مردم ایران است، نه با وزارت خزانهداری آمریکا.
مدنیزاده ادامه داد: آنها از فروپاشی یا خفگی اقتصاد ایران سخن میگویند، اما ما از اصلاح ساختار اقتصادی، افزایش بهرهوری، توسعه تجارت و تولید و سرمایهگذاری سخن میگوییم. ما اقتصاد ایران را برای زندگی مردم ایران اداره میکنیم، نه برای رضایت واشنگتن.
وزیر اقتصاد با تشریح راهبرد اقتصادی دولت گفت: تنوعبخشی به شرکای تجاری، توسعه تجارت منطقهای، تقویت بخش خصوصی، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، افزایش صادرات غیرنفتی، اصلاح کریدورهای تجاری کشور، اصلاح نظام بانکی، جذب سرمایه و کنترل تورم از جمله محورهای این راهبرد است.
مدنیزاده با اشاره به فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها گفت: میان «هزینه اقتصادی» و «تسلیم اقتصادی» فاصله بسیار زیادی وجود دارد. ملت ایران هزینه داده است، اما هرگز تسلیم نمیشود.
وی افزود: اگر هدف آنها فشار بر ایران است، پاسخ ما مقاومت اقتصادی و اصلاحات اقتصادی خواهد بود، اما اگر تصور میکنند میتوانند با تحریم و فشار برای اقتصاد ایران تصمیم بگیرند، پاسخ ما روشن است. اقتصاد ایران را مردم ایران خواهند ساخت و آینده ایران را نیز مردم ایران با اراده و برنامه خود و برای منافع خود تعیین خواهند کرد.