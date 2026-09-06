کتاب «ابراهیم در گلستان» زندگی شهید ابراهیم‌ علی معصومی، قائم‌مقام تیپ یکم عمار و فرمانده گردان کمیل لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله(ص) به قلم محسن نجفی از سوی انتشارات ۲۷بعثت منتشر شد.

ابراهیم‌ علی معصومی در دوران نوجوانی، به دلیل محرومیت‌های منطقه و با انگیزه پیشرفت و بهبود شرایط زندگی، همراه پسرعمه‌هایش راهی تهران شد. او ابتدا در سپرسازی و سپس در یک خیاطی مشغول به کار شد. با آغاز مبارزات مردمی علیه رژیم پهلوی، در تظاهرات حضور فعالی داشت و از نزدیک شاهد کشتار مردم در جمعه سیاه، ۱۷ شهریور ۱۳۵۷، بود. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ازدواج کرد و حاصل این ازدواج دو پسر و یک دختر بود.

پس از پیروزی انقلاب، به سپاه پاسداران پیوست و پس از یک سال حضور در سپاه همدان، به تهران آمد و وارد پادگان ولی‌عصر(عج) شد. با شکل‌گیری ساختار تیپ ۲۷ و سپس لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله(ص)، به این مجموعه پیوست و در ادامه در عملیات‌های مختلف حضور یافت.

از بخش‌های قابل توجه کتاب، روایت حضور نیروهای لشکر ۲۷ به فرماندهی حاج احمد متوسلیان در سوریه است که بر اساس مطالب و نکات ثبت‌شده از سوی خود شهید روایت شده است. نویسنده در تدوین این اثر، از زندگی‌نامه خودنوشت شهید معصومی نیز بهره برده و تلاش کرده خاطرات و روایت‌ها را بر پایه اسناد و نقل‌های مستند ارائه کند. شهید ابراهیم‌علی معصومی در ۱۳ آبان ۱۳۶۲، در عملیات والفجر ۴ به شهادت رسید. پیکر مطهر او پس از هشت سال، در سال ۱۳۷۰ تفحص و در قطعه ۲۶ بهشت‌زهرا(س) تهران به خاک سپرده شد.