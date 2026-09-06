فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۷۴۴۰
تاریخ انتشار : ۱۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۹
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

مجید مجیدی: با تکیه بر تمدن اسلامی می‌توانیم حرف‌های مهمی برای جهان بزنیم

مجید مجیدی، کارگردان سینمای ایران و رئیس هیئت داوران بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم «منبر طلایی» کازان، در حاشیه این رویداد بر ظرفیت تمدن اسلامی برای ارائه مفاهیم معنوی و هویتی به جهان تأکید کرد.
مجیدی با اشاره به تفاوت این جشنواره با بسیاری از رویدادهای سینمایی جهان گفت: «تمایز جشنواره کازان نسبت به سایر جشنواره‌های دنیا، توجه ویژه آن به جنبه‌های معنوی زندگی انسان است. ما می‌توانیم با تکیه بر تمدن اسلامی حرف‌های زیادی برای جهان داشته باشیم؛ چرا که به‌خلاف بسیاری از جشنواره‌های بین‌المللی، این رویداد به هویت واقعی و معنویت انسان توجه دارد.» در این دوره از جشنواره که از ۱۳ تا ۲۱ شهریور در تاتارستان روسیه برگزار می‌شود، سینمای ایران با آثار متعددی در بخش‌های مختلف حضور دارد. مستند «ولات» به کارگردانی زهرا باقری نیز در دو بخش «بهترین فیلم کوتاه مستند» و «جایزه ویژه پتانیا» نامزد دریافت جایزه شده است.
در بخش‌های دیگر، فیلم «سرزمین فرشته‌ها» به کارگردانی بابک خواجه‌پاشا، «خیلی خیلی دور و بسیار نزدیک» ساخته احمد حیدریان، انیمیشن «چاوک» به کارگردانی هژیر اسعدی و چند اثر دیگر از سینمای ایران در بخش‌های رقابتی و ویژه جشنواره حضور دارند.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

تپه «علی ‌الطاهر» نه سقوط کرده، نه اشغال شده درگیری‌ها همچنان ادامه دارد

خانم سخنگو! چرا از پله دوم؟!(نکته)

ترامپ شکست خورد پادوهای داخلی آمریکا به دست‌وپا افتاده‌اند

نیش پشه!(گفت و شنود)

از قاجار تا امروز کارفرما یکی است(یادداشت روز)

پشت و رو‌ ...!(گفت و شنود)

جواب بسیج دانشگاه تهران به اظهارات عوامانه برهانی

صلح می‌خواهید؟ آرام‌شان نگذارید!(یادداشت روز)

بازی جدید علیه «غیرت ملی» با اسم رمز رفراندوم

نارضایتی ۷۰ درصد آمریکایی‌ها از نتایج جنگ احمقانه ترامپ