مجید مجیدی، کارگردان سینمای ایران و رئیس هیئت داوران بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم «منبر طلایی» کازان، در حاشیه این رویداد بر ظرفیت تمدن اسلامی برای ارائه مفاهیم معنوی و هویتی به جهان تأکید کرد.

مجیدی با اشاره به تفاوت این جشنواره با بسیاری از رویدادهای سینمایی جهان گفت: «تمایز جشنواره کازان نسبت به سایر جشنواره‌های دنیا، توجه ویژه آن به جنبه‌های معنوی زندگی انسان است. ما می‌توانیم با تکیه بر تمدن اسلامی حرف‌های زیادی برای جهان داشته باشیم؛ چرا که به‌خلاف بسیاری از جشنواره‌های بین‌المللی، این رویداد به هویت واقعی و معنویت انسان توجه دارد.» در این دوره از جشنواره که از ۱۳ تا ۲۱ شهریور در تاتارستان روسیه برگزار می‌شود، سینمای ایران با آثار متعددی در بخش‌های مختلف حضور دارد. مستند «ولات» به کارگردانی زهرا باقری نیز در دو بخش «بهترین فیلم کوتاه مستند» و «جایزه ویژه پتانیا» نامزد دریافت جایزه شده است.

در بخش‌های دیگر، فیلم «سرزمین فرشته‌ها» به کارگردانی بابک خواجه‌پاشا، «خیلی خیلی دور و بسیار نزدیک» ساخته احمد حیدریان، انیمیشن «چاوک» به کارگردانی هژیر اسعدی و چند اثر دیگر از سینمای ایران در بخش‌های رقابتی و ویژه جشنواره حضور دارند.