نمایشگاه «جهان؛ یک پرده روشنتر» در موزه ملک گشایش یافت
نمایشگاه «جهان؛ یک پرده روشنتر» با محوریت روایت ارادت مسلمانان به پیامبر اکرم(ص)، در کتابخانه و موزه ملی ملک گشایش یافت.
به گزارش روابط عمومی کتابخانه و موزه ملی ملک، آیین گشایش این نمایشگاه بعدازظهر شنبه ۱۴ شهریورماه با حضور حجتالاسلام والمسلمین سیدعلی قاضیعسکر، تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، امیر خوراکیان، رئیس کتابخانه و موزه ملی ملک و جمعی از فرهنگدوستان برگزار شد. امیر خوراکیان در این مراسم با اشاره به رویکرد جدید این مجموعه برای تولید محتوا بر پایه آثار گنجینه ملک، گفت هدف آن است که داستانهای نهفته در آثار تاریخی و هنری این مجموعه و بخشهایی از تاریخ و هویت ایران اسلامی برای عموم مردم روایت شود. وی نمایشگاه «جهان؛ یک پرده روشنتر» را نیز برنامهای در راستای گرامیداشت پیامبر اکرم(ص) و همزمان با هفته وقف دانست. در ادامه، قاضیعسکر حفظ میراث مکتوب، آثار تاریخی و بناهای فرهنگی را علاوهبر وظیفه ملی و اخلاقی، «وظیفه شرعی» دانست و بر ضرورت معرفی و انتقال این میراث به نسلهای آینده تأکید کرد.
نمایشگاه «جهان؛ یک پرده روشنتر» مجموعهای از آثار تاریخی و هنری مرتبط با جایگاه پیامبر اکرم(ص) در فرهنگ و هنر اسلامی را به نمایش گذاشته است. قطعهای از پرده کعبه مزین به آیاتی از سوره آلعمران، نسخههایی از قرآن کریم، آثار خوشنویسی و مسکوکات اسلامی از جمله آثار حاضر در این نمایشگاه هستند.
کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه فرهنگی آستان قدس رضوی، در سال ۱۳۱۶ هجری شمسی وقف حرم مطهر رضوی شده و در خیابان امام خمینی تهران قرار دارد.