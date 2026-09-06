دوازدهمین نمایشگاه «ایران‌نوشت» با هدف عرضه نوشت‌افزار ایرانی‌اسلامی، از دوشنبه ۱۶ شهریور در مصلی امام خمینی(ره) تهران آغاز به کار می‌کند و تا ۳۱ شهریور ادامه خواهد داشت. در این دوره بیش از ۱۰۰ تولیدکننده در ۷۰ غرفه محصولات خود را عرضه می‌کنند.

این نمایشگاه علاوه‌بر عرضه محصولات با حاشیه سود پایین، بر ارائه نوشت‌افزارهایی متناسب با فرهنگ ایرانی‌اسلامی تمرکز دارد. به گفته مسئولان، طرح‌هایی با موضوع شهدای جنگ رمضان، رهبر شهید ایران و توانمندی‌های کشور در حوزه‌های نظامی، فرهنگی و هنری از محورهای محتوایی محصولات امسال است. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، نوشت‌افزار ایرانی در یک دهه گذشته با افزایش تنوع و ارتقای کیفیت، سهم خود را از بازار داخلی افزایش داده است؛ به‌گونه‌ای که اکنون حدود ۶۰ درصد نیاز بازار را تأمین می‌کند و در برخی اقلام مانند خودکار، مداد و دفتر، سهم تولید داخلی به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.