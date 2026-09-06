«هیچ روزی از عمر رهبر شهید انقلاب بدون کتاب و مطالعه نمیگذشت»
داماد رهبر شهید انقلاب اسلامی در بازدید از غرفه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب در نمایشگاه بینالمللی کتاب بغداد، از اهتمام ویژه وی به کتاب و مطالعه و نقش او در حمایت از جریانهای فرهنگی و علمی کشور گفت. وی با اشاره به اهمیت کتاب در نگاه رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: ایشان معتقد بودند هیچ چیزی جای کتاب را نمیگیرد و خود نیز با وجود مسئولیتها و اشتغالات فراوان، بهصورت مستمر کتاب مطالعه میکردند و هیچ روزی از عمرشان بدون کتاب و مطالعه سپری نمیشد.
به گفته وی، رهبر شهید انقلاب علاوه بر مطالعه، از کتابهایی که در مسیر پیشرفت فرهنگی و علمی انقلاب و کشور تأثیرگذار بودند حمایت میکرد و دیگران را نیز به مطالعه و انتشار این آثار تشویق میکرد.
داماد رهبر شهید انقلاب همچنین با اشاره به طرح موضوع «تهاجم فرهنگی» از سالها پیش، گفت: ایشان مقابله دشمنان با ایران و امت اسلامی را در درجه نخست یک مقابله فرهنگی میدانستند و پس از انقلاب نیز بزرگترین حامی و پشتیبان نهضت فرهنگی و جهاد علمی در کشور بودند.
وی افزود: رهبر شهید انقلاب با شناسایی جریانهای فرهنگی و آثار مؤثر، از کتابها و حرکتهایی که میتوانستند به بیداری فرهنگی جامعه کمک کنند حمایت میکردند و سنت تقریظنویسی نیز با هدف تشویق و ترغیب مردم و جوانان به مطالعه این آثار دنبال میشد.
او در پایان، رهبر شهید انقلاب را حامی جدی کتابخوانی، فعالیتهای فرهنگی، جهاد علمی و بیداری فرهنگی در ایران و سراسر امت اسلامی توصیف کرد.