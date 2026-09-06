تمامی اقدامات در حوزه مدیریت مصرف سوخت باید پیوست رسانهای دقیق داشته باشد
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه تمامی اقدامات و مراحل سیاستگذاری در حوزه مدیریت مصرف سوخت باید از پیوست رسانهای دقیق و شفاف برخوردار باشد،گفت: برگزاری تمام جلسات هماهنگی در زمینه مدیریت مصرف سوخت، بهمنظور جلوگیری از قاچاق و پیشگیری از فساد در این حوزه است.
جلسه هماهنگی مدیریت مصرف سوخت صبح روز یکشنبه (15 شهریورماه) به ریاست مسعود پزشکیان، رئیسجمهور و با حضور وزرای نفت، کشور، راه و شهرسازی، فرمانده کل فراجا و نمایندگان سایر دستگاههای ذیربط برگزار شد.
در این جلسه، بسته سیاستی جامعمحور و غیرقیمتی مدیریت بنزین توسط سردار اسماعیل احمدیمقدم در محورهایی نظیر استمرار مدیریت مصرف سوخت در شهرهای مرزی، ساماندهی کارت سوخت خودروهای اسقاطی، ارائه سازوکار فعالیت و نظارت بر پالایشگاههای کوچکمقیاس، مدیریت سهمیه سوخت خودروهای فرسوده و پرمصرف، کاهش سفرهای غیرضروری از طریق دورکاری و ادغام کارکنان دولت، سیاستگذاری سهمیه سوخت بر پایه پیمایش واقعی، ساماندهی عمومی سهمیه سوخت و رسیدگی به وضعیت کارت سوخت خودروهای فاقد تردد، مورد طرح و بررسی قرار گرفت.
در ادامه این نشست، پزشکیان با تأکید بر اینکه تمام اقدامات و مراحل سیاستگذاری در حوزه مدیریت مصرف سوخت باید از پیوست رسانهای دقیق و شفاف برخوردار باشد، اظهار کرد: برگزاری تمام جلسات هماهنگی در زمینه مدیریت مصرف سوخت، به منظور جلوگیری از قاچاق و پیشگیری از فساد در این حوزه است. ضرورت دارد آنچه در کارگروههای مختلف مدیریت مصرف سوخت تصمیمگیری میشود، به اطلاع آحاد جامعه رسانده شود و ابعاد مختلف آن برای مردم تبیین گردد. طبیعتاً میتوانیم از ظرفیت اجتماعی پویش «جانفدا» نیز در راستای مدیریت مصرف سوخت استفاده کنیم. وی با بیان اینکه شخصاً با نمایندگان اتحادیه کامیونداران، تاکسیهای اینترنتی و تاکسیداران در زمینه مدیریت مصرف سوخت و شفافسازی ابعاد سیاستهای این حوزه جلسه برگزار خواهد کرد، گفت: قطعاً نمایندگان این اتحادیهها پرسشها و نگرانیهایی دارند. برای تشریح ابعاد مختلف تصمیمگیریها و برقراری هماهنگیهای بخشی و فرابخشی، شخصاً در اسرع وقت جلساتی را برگزار خواهیم کرد.
رئیسجمهور یادآور شد: یکی از اقداماتی که در دولت برای مدیریت مصرف سوخت میتوانیم انجام دهیم، تعیین تکلیف خودروهایی است که در سن فرسودگی قرار دارند و برای دولت تردد دارند، چراکه حدود ۳۷ درصد از این ناوگان فرسوده است. وی زمانبندی اصولی برای تصمیمگیری در حوزه مدیریت مصرف را پیشنیاز تمام طرحها و برنامهها برشمرد و خاطرنشان کرد: چندین اولویت وجود دارد که اگر در زمانبندی درست انجام شوند، از قاچاق سوخت و هدررفت آن پیشگیری خواهد شد. مدیریت و سیاستگذاری در شیوه فعالیت پالایشگاههای کوچکمقیاس، تعیین تکلیف مدیریت کارکنان در شهرستانها و شهرها، مدیریت کارت سوخت خودروهای مهاجر، مهندسی ترافیک و تقویت ناوگان حملونقل عمومی، انسداد مسیرهای قاچاق سوخت، مدیریت هوشمند قاچاق سوخت و جلوگیری از تولید خودروهایی که مصرف سوخت بالایی دارند، برخی از برنامهها هستند که میتوانند در دستور کار قرار گیرند.
در ادامه سیدحمید پورمحمدی، گزارش مبسوطی از کلیات اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت مصرف سوخت ارائه کرد. همچنین سردار احمدرضا رادان فرمانده کل فراجا و هر یک از وزرا و نمایندگان دستگاههای ذیربط، طرحها و برنامههای خود را مبتنی بر اهداف کمی و پیوستهای کیفی مدیریت مصرف سوخت تشریح کردند.
علاوهبر این در بخشی از این جلسه، برخی از صاحبنظران و کارشناسان حوزه مدیریت مصرف سوخت، پیشنهادها و راهکارهای خود را بهمنظور سرعتبخشی به فرآیندهای طرح شده شده در این جلسه مبتنی بر الگوهای جهانی و بومی، بیان کردند.