نمایشنامه ترامپ لو رفت
تنها گزینه ترامپ، «اعلام پیروزی نمایشی» است؛ این گزاره در حالی مطرح شد که رئیسجمهور آمریکا در باتلاق تنگه گرفتار شده و برای حفظ اکثریت جمهوریخواهان در کنگره، بیش از هر زمان دیگری به یک «برگِ برنده» نیاز دارد؛ حتی اگر این برگ برنده، نمایشی ساختگی از اعلام یک پیروزی باشد.
«انتخابات میاندورهای» آمریکا که هر چهار سال یکبار در میانه دوره ریاستجمهوری برگزار میشود، صرفاً یک رقابت انتخاباتی معمولی نیست؛ در این انتخابات سرنوشت تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و حدود یکسوم کرسیهای (100 کرسی) سنا مشخص میشود و همزمان، رقابت بر سر فرمانداریها و بسیاری از مناصب محلی نیز در جریان است. نتیجه این انتخابات میتواند دست رئیسجمهور را برای پیشبرد سیاستهایش باز کند یا کنگره را به اهرم فشاری علیه کاخ سفید تبدیل کند.
ترامپ نیز این واقعیت را به خوبی میداند؛ او برای اثرگذاری بر فضای سیاسی آمریکا و کمک به حفظ جایگاه جمهوریخواهان در کنگره، به چیزی بیش از وعده و تبلیغات انتخاباتی نیاز دارد؛ اما اعتبار خود و حزب حامی سیاستهای او به واسطه و قمار بر سر تنگه هرمز و سیاستهای هیجانی و غلط از دست رفته و او نیاز به تصویری جعلی و قابل فروش برای حفظ جایگاه خود دارد. «ناتان گوتمن»، خبرنگار شبکه 11 رژیم صهیونی از سناریوی ترامپ پرده برداشت و گفت که «ترامپ به دنبال اعلام پیروزی ساختگی است تا بر نتیجه انتخابات کنگره تاثیر بگذارد».
وی افزود: «طبق گزارشهای آمریکا، ترامپ در حال بررسی اعلام مجدد پیروزی آمریکاست؛ حتی اگر فقط یک اعلام نمادین باشد».
گوتمن ادامه داد: «در کاخ سفید به خوبی آگاهند که مردم آمریکا از جنگ خسته شدهاند، انتخابات میاندورهای نزدیک است و شاید بهتر باشد چیزی به مردم آمریکا داده شود؛ مثلاً به شکل یک اعلام یکطرفه پیروزی، ترامپ به دنبال «پیروزی نمادین» در جنگ با ایران است».
به این ترتیب، آنچه در حال شکلگیری است، بیش از آنکه یک عملیات نظامی باشد، یک تبلیغات رسانهای- انتخاباتی است و تبدیل یک وضعیت پرهزینه و فرسایشی به تصویری که بتوان آن را در سخنرانیها، شبکههای تلویزیونی و تبلیغات انتخاباتی به عنوان «پیروزی ترامپ» جا زد.
مدیریت افکار عمومی و تاثیر بر نتایج انتخابات بخشی از نمایشنامه ترامپ بود که توسط رسانه صهیونیستی لو رفت؛ اما مسئله اینجاست که وقتی پیروزی در میدان به دست نیاید، آیا میتوان آن را با اعلامیه، انتشار پیام در «تروث سوشال» یا مصاحبه با تلویزیون ساخت؟!
به عبارت دیگر، ترامپ با استفاده از چه حقهای، واقعیتهای میدان را در قاب تلویزیون یا فضای مجازی دگرگون میکند؟! عوامل جنگی که قرار بود به سقوط نظام و تجزیه ایران ختم شود؛ امروز به پیروزی نمادین بسنده کرده و برای ماندن در قدرت و افزایش اعتبار سناریو مینویسند. این همان درماندگی ناشی از تصمیمات هیجانی و محاسبات غلط است که از رویارویی با ایران به جا مانده و اعتراف به آن پایان عمر سیاسی رئیسجمهور تاجرپیشه و خانواده اوست؛ به همین دلیل ترامپ به فروش تصویر جعلی روی آورده و از اعتراف به خطاگریزان است.