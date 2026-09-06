سرلشکر عبداللهی: دنیای آینده به نفع ملت ایران و با افول قطعی قدرت آمریکا رقم خواهد خورد
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد: به فضل الهی، دنیای آینده با دنیای گذشته متفاوت خواهد بود؛ تفاوتی که به نفع ملت ایران و همراه با افول قطعی قدرت آمریکا رقم خواهد خورد.
سرلشکر علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا(ص) در نشست تخصصی متولیان عرصه جنگ نرم، با اشاره به ابعاد پیچیده توطئههای همهجانبه نظام سلطه علیه کشورمان تأکید کرد: روایت جنگ و پیشیگرفتن از جنگ سخت، یک هنر سترگ است و امروز دشمن یک جنگ تمامعیار ترکیبی، نرم و شناختی به ملت و کشور ایران تحمیل کرده است. وی با تبیین ریشههای استکباری و محاسبات غلط دشمنان افزود: ملتی که به خداوند متعال اتکا داشته باشد، همواره پیروز میدان است. آمریکاییها بیش از هشتاد سال است که از هیچ کشوری جواب منفی نشنیدهاند و انتظار و تصور غلط آنها پیش از تجاوز به ایران نیز تسلیم این ملت بزرگ بود؛ خیالی باطل که هرگز محقق نخواهد شد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به راهبرد دشمنان آمریکایی و صهیونیستی در جبران شکستهای منطقهای و نظامی در جنگ با ایران و جبهه مقاومت تصریح کرد: دشمنان صهیونیستی و آمریکایی تلاش میکنند خلأها و شکستهای راهبردی خود را با جنگ نرم، شناختی و فشار اقتصادی جبران کنند، اما به فضل الهی و با شجاعت مردم و تدبیر مسئولان کشور، در این عرصه نیز قطعاً کاری از پیش نخواهند برد و شکست دیگری را بر کارنامه خفتبار خود در جنگ نظامی علیه ایران اضافه خواهند کرد. سرلشکر عبداللهی با اشاره به الگوسازی انقلاب اسلامی در سطح منطقه و جهان گفت: جمهوری اسلامی ایران به دلیل اعتقاد راسخ به ارزشهای الهی و ملی، الگوی جدیدی از مقاومت را به جهانیان ارائه کرده است. به فضل الهی، دنیای آینده با دنیای گذشته متفاوت خواهد بود؛ تفاوتی که به نفع ملت ایران و همراه با افول قطعی قدرت آمریکا رقم خواهد خورد.