پشت و رو‌ ...!(گفت و شنود)

گفت: آقای روحانی، رئیس‌جمهور اسبق گفته است «‌برای ادامه جنگ باید نظر مردم را بپرسیم»!

گفتم: یعنی بعد از حمله دشمن باید ابتدا دست به یک رفراندوم بزنیم و از مردم بپرسیم که آیا حاضرید در مقابل حمله دشمن از خود دفاع کنیم یا نه؟!

گفت: منظورش این است که کشور را تسلیم دشمن کنیم! چون تا بخواهیم ده بیست روز را صرف رفراندوم کنیم، آمریکا و رژیم صهیونیستی ایران را تصرف، مردم را قتل‌عام و کشور را شخم زده‌اند! مگر مردم با رای به قانون اساسی، دفاع از کشور را برعهده نیروهای نظامی نگذاشته‌اند؟!

گفتم: او می‌داند که آمریکا و رژیم صهیونی به ما حمله کرده‌اند؟ پس چرا به جای کلمه دفاع، از کلمه جنگ استفاده کرده است؟!

گفت: یکی از کاربران در فضای مجازی از ایشان پرسیده است؛ وقتی یازده تن اورانیوم رو که دادی رفت، از مردم نظر پرسیدی؟!‌... فاجعه برجام را که به ملت تحمیل کردی از مردم پرسیدی؟!‌... بنزین رو می‌خواستی گرون کنی از مردم نظر پرسیدی؟!‌... وقتی سکه‌های طلای بی‌زبون را ریختی توی جیب کسانی که برجام ننگین را به ملت تحمیل کرده بودند، از مردم پرسیدی؟! و‌... مخاطب ایشان مردم خودمان هستند یا به دشمن پیام ضعف می‌دهد؟!

گفتم: چه عرض کنم؟! دانش‌آموزی پیراهنش را پشت و رو پوشیده بود. مادرش گفت بالاخره ما نفهمیدیم که تو داری میری یا داری میای؟!