کیهان و خوانندگان
* مسئولان و مردم! دشمن تلاش میکند اختلافات را بزرگنمایی کند، مسائل فرعی را به بحرانهای اصلی تبدیل کند و میان مردم و حاکمیت فاصله بیندازد. هدف چنین رویکردی آن است که جامعه از «ملت متحد» به گروههای پراکنده در مقابل یکدیگر تبدیل شود. این یعنی تحقق منظور دشمن. پس بسیار مراقب گفتار و عملکرد خود و اطرافیانمان باشیم که مبادا در پازل دشمن قرار بگیریم.
شمشیری
* وقتی کشورهای منطقه و فراتر از آن میبینند که ایران با وجود همه فشارها، هم پای میز مذاکره مینشیند و هم در میدان جنگ عقبنشینی نمیکند، این پرسش در ذهنشان شکل میگیرد که اگر ایران توانست در برابر آمریکا بایستد، چرا ما نتوانیم؟ تأثیر روانی این الگوسازی شاید از تأثیر نظامی آن هم عمیقتر باشد.
عامرینژاد
* ترامپ با بمباران یک مجلس عروسی در جنوب کشورمان نشان داد مشکلش با ایران؛ هستهای نیست، موشکی هم نیست، حتی مشکلش تنگه هرمز هم نیست. بلکه مشکل این کودکخوار جزیره اپستین؛ این مردم مقاوم، وطنپرست و مبعوث شده است که در برابر زیادهخواهیهای مستکبران شیطان صفت یک تنه ایستادهاند.
خداشناس
* نشریه آتلانتیک در گزارشی با اشاره به تغییرات بنیادین در ساختار قدرت خاورمیانه، تأکید کرد که از این پس نه آمریکا و نه اسرائیل، بلکه ایران قدرت برتر منطقه است. به نوشته این نشریه، کشورهای غرب آسیا در حال تطبیق خود با واقعیتهای جدید هستند و قدرتهای دورتر نیز چنین خواهند کرد.
معاوی
* کنترل کشورمان بر تنگه هرمز ابزاری مفیدتر از یک سلاح هستهای است. ایران با این ابزار میتواند به دوستان پاداش دهد، دشمنان را مجازات کند. همچنین درآمد کسب نماید و تحریمها را نیز کاهش بدهد.
پارسانهاد
* استفن والت، استاد روابط بینالملل دانشگاه هاروارد، با اشاره به ادعای دونالد ترامپ مبنی بر اعلام تنگه هرمز به عنوان قلمرو بالقوه جدید آمریکا، این ادعا را مضحک توصیف کرد و گفت که این نشاندهنده تمام شدن گزینههای رئیسجمهور آمریکا است.
مفرد
* آمریکاییها باید بپذیرند اولاً دوران مدیریت یکجانبه جهان به سر آمده و معماری نظم نوین بینالمللی، دیگر مطیع اراده یک بازیگر واحد نخواهد بود. ثانیاً انزوای اقتصادی و ژئوپلیتیک ایران مستلزم درگیری مستقیم با شریانهای حیاتی و بههمپیوسته اقتصاد جهانی خواهد بود. قماری که هزینههای آن برای واشنگتن به شدت گزاف ارزیابی میشود.
فریدونی
* همه میدانیم که خط قرمز امنیت کشور فقط مرزهای جغرافیایی نیست؛ خط قرمز، پیوند میان مردم است؛ امید به آینده است و احساس تعلق به سرنوشت مشترک است. اگر این پیوند حفظ شود، فشارها قابل مدیریتاند و بحرانها قابل عبور. اما اگر این پیوند آسیب ببیند، کوچکترین اختلاف نیز میتواند به تحقق اهداف دشمن بینجامد. مردم بهویژه مسئولان باید بسیار مراقب عملکرد خود باشند.
لطفی
* آمریکا، علیرغم تمام هیاهوها و استفاده از انواع راهکارهای نرم و سخت، ناتوان از بازگشایی تنگه هرمز مانده و نتوانسته اراده خود را به تهران تحمیل کند. با شرایط به وجود آمده، تنگه هرمز از یک مسیر دریایی به یک سلاح ژئوپلیتیک تبدیل شده است. سلاحی که از بسیاری از زرادخانههای هستهای تأثیرگذارتر است.
نوروززاده
* با کاهش شدید حمایت از رژیم صهیونی در افکار عمومی آمریکا، موضوع حمایت بیقیدوشرط آمریکا از اسرائیل، اکنون به یک معضل و بدهی برای ترامپ تبدیل شده است.
شعبانی
* سردار محسن رضایی! امت مبعوث بعد از عنایت خداوند و ائمه معصومین علیهمالسلام چشماش به تصمیمات قاطع و شجاعانه و مدبرانه مدیرانی از جنس شماست. امت از تصمیمات منفعلانه و مرعوبانه جریان معلومالحال خسته و منزجر است، امتی که بیش از ۶ ماه سنگر خیابان را به خونخواهی امام مظلومش با قدرتی اعجابانگیز حفظ کرده، انتظار تصمیمات منفعل را ندارد. دعای امت پشتوانه توفیقات شماست.
تبحری
* از رئیسجمهور محترم درخواست میشود به نصایح دلسوزان احترام گذاشته و زاویهدارها و طیف سابقهدار در فتنه و تحریف را از دولت کنار گذارد. دولت جمهوری اسلامی برآمده از خون مقدس شهدا است و جای پادوهای دشمن و افراد بدسابقه نیست.
سنجری، اربابی، کبیری و...
* یک اصلاحطلب گفته است؛ به آمریکا حمله نکنید، ما باید با آمریکا رفع تخاصم کنیم. پیشنهاد میکنیم ایشان را که دستی نیز بر قلم دارد سوار یک قایق کنند و به سمت ناوهای آمریکایی بفرستند تا رفع تخاصم بنمایند.
عاشوری
* ترامپ رسماً اعلام کرده که تفاهمنامه اسلامآباد هیچ ارزشی ندارد. و در عمل هم چندینبار حمله هوائی کرد. و عدهای هموطن مظلوم را حتی در مجلس عروسی به شهادت رساند بازهم در داخل گفته میشود روح تفاهمنامه اسلامآباد نقض نشده است!
نیکنام
* در این اوضاع و احوال جنگ، اعلام شد تولید داخلی دارو از ۵۱,۴ میلیارد عدد در سال ۱۴۰۳ به ۵۷,۴ میلیارد عدد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این رشد ۱۱,۶ درصدی نشاندهنده افزایش قابلتوجه حجم تولید در صنعت داروسازی کشور است و جای تشکر از مسئولان امر دارد.
ارگانیچ
* مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به توسعه ارتباطات ریلی با کشورهای منطقه، از افزایش چشمگیر جابهجایی ریلی کالا با افغانستان خبر داده و گفته این میزان از کمتر از ۱۵ هزار تن در سال به حدود ۱۳۰ هزار تن در ماه رسیده است. این اقدام میتواند در تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، توسعه صادرات، واردات و همچنین افزایش ظرفیت ترانزیت ریلی مؤثر باشد.
سیاحی
* با تمام نقدهایی که به صدا و سیما وارد هست، اما همینکه امثال اقای روحانی از آن به شدت عصبانی هستند بزرگترین دلیل بر درستی مسیر رسانه ملی است. فراموش نمیکنیم در دولت بنفش عمداً بودجه رسانه ملی را کم میکردند تا به شکلی که غربزدهها میخواستند عمل کند.
دباغ
* خیابان و صدا وسیما آخرین سنگرهایی هستند که غربزدهها موفق به تسخیر آنها نشدهاند. فلذا همهشان با هم برای زدن این دو سنگر بسیج شده و به میدان آمدهاند.
جهانآبادی
* یک کارشناس مسائل اقتصادی به اظهارات غربپرستانه اخیر آقای روحانی که گفته بود جنگ را به رفراندوم بگذاریم واکنش نشان داده و گفته است؛ جناب فریدون! اگر قرار بود صرفا به مشورت مردم عمل شود، جنابعالی تا حالا محاکمه و اجرای حکم شده بودید!
عارف
* بانک مرکزی بانکهایی که زیرساختهای تراکنشی برای اخلالگران بازار ارز را فراهم کردند، جریمه نمود ولی چرا هیچ اسمی از بانکها یا مدیران متخلف و نوع و میزان جریمه را منتشر نکرد؟!
باجلان
* بانک مرکزی به ریاست آقای همتی و با دلار بالای ۲۰۰ هزارتومانی به عنوان دستگاه برگزیده جشنواره شهید رجایی انتخاب شده است. این کار بیتوجهی به شعور مردمی است که هر روز دارند هزینه سقوط ارزش پول ملی را از سفرهشان پرداخت میکنند.
کاویانی
* هنجارشکنی آشکار و قانونشکنی در برخی دستگاههای دولتی به جایی رسیده که قادر به عدم خدمات به خانمهای بیحجابی که با لباس بسیار زننده و نیمه عریان وارد آن مجموعه میشوند، نیستند! چرا ادارات امالقرای اسلام ، محل جولان این مروجان برهنگی شده است؟
حسین.آز
* مسئولان محترمی که برای بررسی مشکلات شهرستانها بهویژه روستائیان سفر میکنند لطفا رعایت مردم مستضعف را داشته باشند و با خودروی چند ده میلیاردی در روستاهای کشور مانور ندهند. در کشوری که در حال جنگ نظامی و اقتصادی با دشمن است و در زمانی که مردم زیر فشارهای اقتصادی قرار دارند، اینگونه سفرها نتیجه وارونه دارد.
کوهستانیفر