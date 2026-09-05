جواب بسیج دانشگاه تهران

به اظهارات عوامانه برهانی

درحالی‌که محسن برهانی در قامت وکیل مدافع دانشجویان اغتشاشگر ظاهر شده؛ بسیج دانشگاه تهران بر برخورد با دانشجویان عبورکننده از خطوط قرمز تأکید دارد.

همزمان با نزدیک‌شدن به زمان برگزاری کمیته‌ تجدیدنظر درباره احکام دانشجویان اخراج‌شده در جریان اغتشاشات دی ۱۴۰۴، بسیج دانشگاه تهران در نشریه «سپیدار» به اظهارات محسن برهانی واکنش نشان داد و تأکید کرد که «بازگرداندن دانشجویان پرچم‌سوز، یعنی عادی‌سازی خیانت».

برهانی که یکی از استادان اخراجی دانشگاه تهران بود و با وساطت دولت چهاردهم در زمره ۴۰۰ استادی قرار گرفت که به سمت خود بازگشتند، در واکنش به این موضوع ۹ شهریورماه در فضای مجازی نوشت، «جماعتی جاهل علیه وزیر علوم شاخ و شانه کشیده‌اند و نسبت به بازگشت دانشجویان اخراج‌شده به دانشگاه ژاژخایی کرده‌اند.» روز بعد نیز در یادداشتی، عبور دانشجویان از خطوط قرمز را مستوجب برخورد ندانست. حال آنکه کمیته بدوی تاکنون فقط برای ۲ نفر حکم اخراج صادر کرده است.

به گزارش فارس، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با نصب پارچه‌نوشته در سردر دانشگاه تهران اعتراض خود را به این روند نشان داد و در نشریه با اشاره به مواضع برهانی درباره حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی، این پرسش را مطرح کرد که چگونه تجاوز دشمن به خاک کشور را می‌بیند، اما رفتار این دانشجویان متخلف را نادیده می‌گیرد. دانشجویان خاطرنشان کردند پیامدهای اجتماعی اهانت به پرچم یک کشور قابل چشم‌پوشی نیست.

جوابیه پایگاه خبری اصلاح‌طلب

و پاسخ کیهان

پایگاه خبری جماران در پاسخ به خبر ویژه کیهان در شماره ۲۴۲۲۴ روز چهارشنبه ۱۱ شهریور جوابیه‌ای ارسال کرده است که به همراه پاسخ کیهان به حضور مخاطبان تقدیم می‌شود.

در جوابیه پایگاه خبری جماران آمده است: احتراماً به استحضار می‌رساند روزنامه کیهان ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، در ستون اخبار ویژه با انتشار بخشی از مصاحبه مدیر پایگاه خبری جماران با سایت انصاف‌نیوز در تیتر مطلب خود نوشته است: «مدیر وبسایت اصلاح‌طلب اگر توافق نکنید اغتشاش می‌شود» در ادامه نیز با اشاره به آنچه «بی‌میلی ترامپ» خوانده شده، مدعی شده است که «نوبت اصلاح‌طلبان رسیده است که بازگشت به تفاهم نامه را در بوق کنند».

با توجه به این که تیتر مذکور معنایی متفاوت با محتوای سخنان اینجانب را منتقل می‌کند لازم می‌دانم نکات زیر را برای تنویر افکار عمومی و اصلاح برداشت ایجاد شده بیان کنم.

(۱) سیاست اجرای تفاهم نامه و تلاش برای ملزم کردن آمریکا به تحقق شروط آن پس از نقض تعهدات موضوعی نیست که بتوان آن را صرفاً به یک جریان سیاسی یا رسانه‌ای منتسب کرد. این موضوع از سوی رهبر انقلاب و همچنین در مواضع و سخنان مسئولان مختلف نظام از جمله آقای محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی آقای محمد باقر قالیباف و مسئولان تیم مذاکره‌کننده مطرح شده است. در این زمینه حمایت قاطع حضرت امام خمینی- رضوان الله تعالى عليه- از تصمیمات عالی نظام و دفاع محکم ایشان از مسئولان وقت درس‌آموز است؛ از جمله در مواردی مانند عتاب ایشان به برخی نمایندگان مجلس در ماجرای طرح سؤال از دکتر ولایتی وزیر وقت امور خارجه و همچنین نحوه مواجهه ایشان با پذیرش قطعنامه ۵۹۸.

پیشکسوتانی چون مدیر مسئول محترم روزنامه کیهان به یاد دارند و نسل ما نیز بارها از آنان شنیده و خوانده که حضرت امام پیش از اعلام رسمی قطعنامه مسئولان کشوری و لشکری و ائمه جمعه را توجیه کردند تا مبادا در اتحاد ملی خللی ایجاد شود. این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که در شرایط حساس حتی هنگامی که تصمیمات دشوار و پرهزینه در پیش است حفظ انسجام ملی و پشتیبانی از تصمیمات نظام ضرورتی انکار ناپذیر است.

(۲) برخلاف تیتر منتشر شده در کیهان بنده نگفته‌ام اگر توافق نشود اغتشاش می‌شود سخن این است که نباید برخی جریان‌ها در داخل کشور تصویری از بن‌بست مطلق در سیاست خارجی به جامعه ارائه کنند که اگر این‌گونه شود، فضا برای بن‌بست نمایان برانداز و معاند که مدام به دنبال ناامید سازی ملت ایران هستند. آماده می‌شود.

(۳) بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مؤسسه افکارسنجی آرا 44.3 درصد مردم موافق حفظ آتش‌بس و ادامه مذاکرات هستند. این میزان فارغ از آن که اکثریت جامعه را نمایندگی کند یا نکند نشان‌دهنده وجود یک مطالبه قابل توجه اجتماعی برای حفظ تفاهم نامه اسلام‌‌آباد و ادامه مسیر دیپلماتیک است. تجربه امکان فروش ۸۰ میلیون بشکه نفت ایران رفع محاصره و کاهش آتش در لبنان از جمله نتایجی بوده که از منظر منافع ملی برای کشور حائز اهمیت تلقی شده است.

(۴) در نهایت بدیهی است که در صورت ادامه عهدشکنی آمریکا سیاست نیروهای مسلح و دولت همانند برخی روزهای گذشته می‌تواند متکی بر پاسخ متقابل نظامی و سیاسی باشد. حفظ آمادگی دفاعی و پاسخ به تهدید منافاتی با تلاش برای صلح و مذاکره ندارد؛ همان‌گونه که مذاکره نیز به معنای چشم‌پوشی از حقوق و منافع ملی نیست امید است همه رسانه‌هایی که خود را منتسب به بخش‌های مختلف نظام می‌دانند- از جمله کیهان و جماران- در پشتیبانی خردمندانه از نظام رعایت مصالح کشور و تقویت انسجام ملی توفیق یابند و در مسیر اتخاذ تصمیمات درست نظام را یاری کنند؛ چه تصمیم دفاع باشد و چه صلح.

پاسخ کیهان

در جوابیه جماران آمده است: «برخلاف تیتر منتشر شده در کیهان بنده نگفته‌ام «اگر توافق نشود اغتشاش می‌شود» سخن این است که نباید برخی جریان‌ها در داخل کشور تصویری از بن‌بست مطلق در سیاست خارجی به جامعه ارائه کنند».

در پاسخ به جوابیه جماران به بخشی از مصاحبه مدیر مسئول این سایت که تیتر از آن گرفته شده است و در جوابیه «سانسور» شد، رجوع کرده و آن را مجدداً نقل می‌کنیم؛ مدیر وبسایت «جماران» 8 شهریور 1405 طی گفت‌وگو با وبسایت «انصاف‌نیوز» گفت: «ایجاد فضای ضدتوافق در داخل می‌تواند همزمان باعث افزایش نارضایتی و اعتراضات و تقویت براندازان شود»؛ پاسخ به دو پرسش در این‌جا ضروری به نظر می‌رسد: 1- آیا اگر توافق نکنیم براندازان تقویت می‌شوند؟ 2- برای چه کاری تقویت خواهند شد؟ شاید پاسخ به این دو پرسش بخشی از ابهام شما را برطرف کند.

در ادامه جوابیه به آمار مؤسسه افکارسنجی «آرا» اشاره شد که حدود

44 درصد از مردم موافق مذاکرات و آتش‌بس هستند. اگرچه مؤسسات و مراکز آمار و افکارسنجی بر اساس یک «جامعه آماری» کوچک این اعداد و ارقام را ارائه می‌دهند و مشمول کل مردم نمی‌شود؛ اما ادله شما را قبول کرده و پرسشی را مطرح می‌کنیم: آیا از 56 درصد باقی مانده پرسیده‌اید که چه می‌خواهند؟ از مردمی که هر شب در خیابان حاضرند، سؤال کرده‌اید که چه مطالبه‌ای دارند؟

کیهان با اشاره به مصاحبه شما، تیتر «اگر توافق نکنید، اغتشاش می‌شود!» را انتخاب کرد و شما در جوابیه نوشتید که «سخن این است که نباید برخی جریان‌ها در داخل کشور تصویری از بن‌بست مطلق در سیاست خارجی به جامعه ارائه کنند»؛ آیا از نظر شما مخالفت با توافق، بن‌بست مطلق در سیاست خارجی است؟! توافق با آمریکا که هر بار بدعهدی کرده و نقض پیمان می‌کند را چه می‌نامید؟ آیا مردم و رسانه‌ها، اجازه نقد تجارب گذشته و هشدار نسبت به تکرار تجربه‌های شکست‌خورده پیشین را ندارند؟!

در ابتدای جوابیه نیز با ادبیاتی تعجب‌آمیز، از بی‌میلی ترامپ برای توافق و بازگشت به تفاهم متعجب شده و نوشتید که «به آنچه بی‌میلی ترامپ خوانده شد»؛ بی‌میلی ترامپ نسبت به «تفاهم» و بازگشت به آن نیز برگرفته از سایت جماران است؛ لطفاً به خبر 1723386 با تیتر «ترامپ: دنبال تمدید تفاهم با ایران نیستیم» که در تاریخ 26 مرداد 1405 از وبسایت جماران منتشر شد، رجوع کنید؛ به نظر شما تمایل و رغبت ترامپ در تیتر «دنبال تمدید تفاهم با ایران نیستیم» نمایان است؟!

اصرار و تهدید ترامپ برای مذاکره در متنی که برای آن جوابیه ارسال کردید، آمده است که مجدداً نقل می‌کنیم: «خرداد 1405، ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: اگر ایران توافق را امضا نکند، دوباره آن را بمباران می‌کنیم». شما نیز در مصاحبه با انصاف‌نیوز گفتید که «ایجاد فضای ضدتوافق در داخل می‌تواند همزمان باعث افزایش نارضایتی و اعتراضات و تقویت براندازان شود»؛ اجازه داریم از سخنان شما برداشت کنیم که شما برای فرار از یک فاجعه سیاسی- امنیتی، ما را به مذاکره دعوت می‌کنید؟ اگر این‌گونه است، «مذاکره ذیل سایه تهدید» را تایید می‌کنید و اگر تایید می‌کنید، چه تفاوتی میان ترامپ و شما- که با تهدید ایران را به مذاکره دعوت می‌کند- وجود دارد؟!