سخنگوی وزارت خارجه خطاب به مردم آمریکا تاکید کرد فرزندانتان را به پیاده‌نظام جنگ‌طلبی اسرائیل تبدیل نکنید.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه طی پیامی در شبکه ایکس با اشاره به مقاله منتشره در یکی از رسانه‌های اسرائیلی که در آن پیشنهاد شده است از دانشجویان بدهکار به شبکه بانکی برای سربازگیری جهت ادامه جنگ با ایران استفاده شود، نوشت: آمریکایی‌ها، لطفا فقط یک سؤال از خودتان بپرسید: چرا باید به پسران و دختران شما وعده بخشودگی بدهی بانکی داده شود تا در ازای آن در جنگی بجنگند و کشته شوند که اسرائیل خواهان تداوم و گسترش آن است؟

وی ادامه داد: «اورشلیم پست» آشکارا دقیقاً درباره همین ابتکار بحث کرده است: استفاده از بدهی وام‌های دانشجویی و کارت‌های اعتباری جهت سربازگیری از بین آمریکایی‌های بدهکار برای اعزام آنها به جبهه جنگ با ایران!

به گزارش تسنیم، بقایی تصریح کرد: این، یعنی جنگ دیگران با استفاده ابزاری از جان و مالیات شما! اجازه ندهید شما را به پیاده‌نظام جبهه جنگ و پرداخت‌کننده صورت‌حساب هزینه‌های آن تبدیل کنند؛ همان جنگی که هرگز انتخاب شما نبوده است. اجازه ندهید فرزندان شما را به مزدوران جنگ غیرقانونی‌شان تبدیل کنند.