سیاست‌های تهاجمی و یک‌جانبه واشنگتن علیه ایران، یادآور غرور و سقوط آتن در برابر اسپارت است. آمریکا با تکیه بر تحریم‌های غیرقانونی و تهدیدات نظامی، در حال تکرار اشتباهات تاریخی است که به انزوای جهانی و تضعیف هژمونی دلار منجر خواهد شد.

این تحلیل را پروفسور جفری ساکس، استاد دانشگاه کلمبیا، در حالی منتشر کرد که بنا بر نظرسنجی جدید، دونالد ترامپ با به راه انداختن جنگ علیه ایران،

۴۵ درصد از رأی‌دهندگان به خود را پشیمان کرده،

۷۴ درصد مردم آمریکا عملکرد ترامپ را تأیید نمی‌کنند و ۷۷ درصد آن‌ها از عملکرد ترامپ در زمینه اقتصادی ناراضی هستند.

دائماً نام تنگه را تکرار می‌کند

اما می‌گوید مهم نیست!

دونالد ترامپ در ادامه خلاف‌گویی‌های خود و برای آرام کردن بازارهای ناآرام ادعا کرد:

در حال حاضر خطوط لوله در حال احداث هستند. مسیر جاده‌ای از طریق سوریه در حال ساخت است؛ در واقع، این مسیر باز است. مردم با کامیون‌ها از طریق سوریه عبور می‌کنند؛ کامیون‌های بسیار بزرگی که نفت حمل می‌کنند.

راه‌های جایگزین زیادی برای تنگه هرمز در حال ایجاد است. تنگه هرمز دیگر اهمیت و جایگاه سابق را ندارد.

من به هشت جنگ پایان دادم؛ اما هیچ اعتباری بابت آن به من نمی‌دهند. آیا جایزه نوبل را گرفتم؟ نه؛ با اینکه فردی که آن را دریافت کرد، آن‌قدر لطف داشت که آن را به من داد. او گفت: «در تاریخ جایزه نوبل، هیچ‌کس بیشتر از تو شایسته دریافت آن نبوده است.» اما در نروژ، آن‌ها از من خوششان نمی‌آید، چون فکر می‌کنند من کمی محافظه‌کار هستم.

ارتش آمریکا ممکن است به‌زودی کوه کلنگ در ایران را مورد حمله قرار دهد.

(خبرنگار: اگر درگیری با ایران جنگ نیست، پس دقیقاً چیست؟). ترامپ: من آن را یک «درگیری نظامی» می‌نامم، چون برای ما چیز چندان مهمی نیست؛ مسئله بزرگی نیست.

اصابت ترکش‌های جنگ به اقتصاد آمریکا

اما برخلاف تلاش‌های ترامپ و دولتمردان وی برای کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، نفت برنت هفته میلادی را در محدوده ۹۶ دلار به پایان رساند. قیمت نفت برنت در پایان معاملات هفتگی در محدوده ۹۶ دلار بسته شد. تداوم قیمت‌های بالا نشان می‌دهد بازار نفت همچنان تحت‌تأثیر ریسک‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی‌ها درباره عرضه قرار دارد.

گزارش‌ها حاکی است که تشدید تنش‌ها، قیمت انواع نفت را در این هفته ۸ تا ۱۱ درصد افزایش داده است.

گزارش شبکه CNBC حاکی از این است که ترکش‌های جنگ‌افروزی ترامپ به اقتصاد آمریکا اصابت کرده است. با شکست رکورد قیمت گازوئیل درست وسط فصل برداشت کشاورزان، موجب شکل‌گیری موجی از تورم در زنجیره تأمین شده است.

بی‌بی‌سی هم گزارش داد: میانگین قیمت گازوئیل در آمریکا به رکوردی بی‌سابقه رسید. طبق اعلام انجمن خودرویی آمریکا (AAA)، میانگین قیمت هر گالن گازوئیل در آمریکا به ۸۵,۵ دلار رسیده؛ رقمی که در مقایسه با میانگین ۷۱,۳ دلار در یک سال گذشته و همچنین بالاتر از رکورد ثبت‌شده پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین است. ازسرگیری تنش‌ها میان آمریکا و ایران و همچنین حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، اختلال در عرضه سوخت را تشدید کرده است. قراردادهای آینده نفت خام برنت در طول هفته

۱,۶ درصد افزایش یافت و قراردادهای آینده نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (وی‌تی‌آی) هم

۳,۸ درصد رشد کرد.

نارضایتی ۷۰ درصد آمریکایی‌ها

از نتایج جنگ احمقانه ترامپ

نارضایتی رأی‌دهندگان به ترامپ در حوزه‌های سیاست خارجی، قیمت بنزین، قیمت مواد غذایی و مراقبت‌های بهداشتی، همگی به بالای ۷۰ درصد رسیده است. دونالد ترامپ، با به راه انداختن جنگ علیه ایران، حدود ۴۵ درصد از رأی‌دهندگان به خود را پشیمان کرده است. طبق نتایج نظرسنجی انجام‌شده مؤسسه نویگیتور، حدود سه‌چهارم (۷۴ درصد) از این افراد، عملکرد ترامپ را تأیید نمی‌کنند. همچنین نزدیک به چهارپنجم (۷۷ درصد) از عملکرد رئیس‌جمهور خود در زمینه اقتصادی ناراضی هستند. علاوه بر این، نارضایتی رأی‌دهندگان به ترامپ در حوزه‌های سیاست خارجی، قیمت بنزین، قیمت مواد غذایی و مراقبت‌های بهداشتی، همگی به بالای ۷۰ درصد رسیده است. در این بین، بالا بودن قیمت سوخت و مواد غذایی با ۸۳ درصد، بیشترین میزان نارضایتی مردم آمریکا را به دنبال داشته است. جنگ علیه ایران مهم‌ترین عاملی است که به افزایش این قیمت‌ها منجر شده است.

رسانه صهیونیستی:

مردم آمریکا از جنگ خسته شده‌اند

شبکه ۱۱ اسرائیل دیروز خبر داد: طبق گزارش‌ها از آمریکا، ترامپ در حال بررسی اعلام مجدد پیروزی آمریکاست؛ حتی اگر فقط یک اعلام نمادین باشد. در کاخ سفید به‌خوبی آگاهند که مردم آمریکا از جنگ خسته شده‌اند، انتخابات میان‌دوره‌ای نزدیک است و شاید بهتر باشد چیزی به مردم آمریکا داده شود؛ مثلاً به شکل یک اعلام یک‌طرفه پیروزی.

هم‌زمان، به نظر می‌رسد جمهوری‌خواهان به ترامپ به چشم بیماری که باید از او فاصله گرفت تا در امان ماند، نگاه می‌کنند. وب‌سایت پولتیکو در گزارشی نوشت: ترامپ قصد دارد به‌طور گسترده برای جمهوری‌خواهان کارزار انتخاباتی به راه بیندازد، اما نامزدها نگران‌اند که حضور او شانس انتخاباتی آن‌ها را کاهش دهد. برخی از این نامزدها در گفت‌وگوهای خصوصی به تیم ترامپ گفته‌اند که به حوزه‌های انتخابیه آن‌ها نیاید.

آمریکا، هژمونی خود را از بین می‌برد

پروفسور جفری ساکس، استاد دانشگاه و مدیر مرکز توسعه پایدار دانشگاه کلمبیا، در یادداشتی نوشت: سیاست‌های تهاجمی و یک‌جانبه واشنگتن علیه ایران، یادآور غرور و سقوط آتن در برابر اسپارت است. آمریکا با تکیه بر تحریم‌های غیرقانونی و تهدیدات نظامی، در حال تکرار اشتباهات تاریخی است که به انزوای جهانی و تضعیف هژمونی دلار منجر خواهد شد.

هفته گذشته دولت پاکستان اعلام کرد از تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران تبعیت نخواهد کرد و روابط تجاری خود را با این کشور همسایه ادامه می‌دهد. این موضع‌گیری تنها چند روز پس از آن صورت گرفت که پکن نیز رویکردی کاملاً مشابه اتخاذ کرد و مخالفت صریح خود را با کارزار تحریمی جدید واشنگتن ابراز داشت. پس از گذشت شش ماه از جنگ که دستاورد راهبردی نداشته، کاخ سفید اکنون می‌کوشد با ابزار فشار حداکثری و تنگنای معیشتی، ایران را وادار به پذیرش خواسته‌های خود کند. این رویکرد علاوه بر تعارض آشکار با موازین حقوق بین‌الملل، به دلایل متعدد ساختاری و ژئوپلیتیکی محکوم به شکست است. نخستین عامل شکست این سیاست، شواهد تاریخی است.

محاسبات بازار جهانی انرژی هم این سیاست را به چالش می‌کشد. آمریکا اصرار دارد کشورها تحریم‌هایی را بپذیرند که پایه‌های اقتصادی خودشان را تضعیف خواهد کرد. از سوی دیگر، لبه تیز این کارزار چین را نشانه گرفته است. چین پیش از این اهرم کارآمد خود یعنی محدودسازی صادرات عناصر نادر را آزموده و کارایی آن را به رخ کشیده است. قرار دادن پکن در دوراهی انتخاب میان آمریکا و ایران، دامی ژئوپلیتیک است که واشنگتن به دست خود در آن گرفتار خواهد شد.

آتن متکبر زانو زد؛ ترامپ هم زانو می‌زند

پروفسور ساکس می‌افزاید: در چنین فضایی، پایتخت‌های جهان به سه ارزیابی راهبردی رسیده‌اند: آمریکا تعهد عملی به منشور سازمان ملل را کنار گذاشته است. چتر و تضمین‌های امنیتی کاخ سفید دیگر قابل اتکا نیستند. وابستگی ساختاری به تسویه‌های دلاری، کشورها را در معرض آسیب‌پذیری مداوم قرار می‌دهد. در نتیجه، تمایل به ایجاد سازوکارهای چندجانبه امنیتی (نظیر توافقات چندجانبه منطقه‌ای) و شتاب در دلارزدایی و کاهش نگهداری اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا در ذخایر ارزی شدت یافته است. همچنین در عرصه فناوری نوین، بسیاری از کشورها به جای خریداری زیرساخت‌های انحصاری آمریکایی، به سمت استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی بازتوسعه‌یافته چینی گرایش یافته‌اند.

تاریخ عبرت‌آموز «توسیدید» درباره جنگ پلوپونزی، بهترین آیینه برای بازتاب امروز مناسبات واشنگتن است؛ آنجا که فرماندهان مغرور آتن در سال ۴۱۶ پیش از میلاد به مردم ملوس گفتند: «قدرتمندان هر آنچه در توان دارند انجام می‌دهند و ضعیفان ناچارند آنچه را مقدر است تاب بیاورند.» اما تاریخ ثبت کرد که تنها ۱۲ سال بعد، همان آتن در برابر اسپارت زانو زد. تکبر، سرآغاز زوال قدرت‌هاست و امروز سیاست‌گذاران واشنگتن با همان لحن تحقیرآمیز و متکبرانه سایر ملت‌ها را تهدید می‌کنند؛ رویکردی که کشورهای مستقل جهان حاضر نیستند چشم‌بسته در مسیر پیامدهای پرهزینه آن گام بردارند.

ترامپ در باتلاق افتاده؛

ایران مثل پیروز جنگ رفتار می‌کند

عبدالله خلیفه الشایجی، استاد علوم سیاسی دانشگاه کویت، در روزنامه القدس العربی نوشت: پیش از آغاز جنگ، هشدارهایی میان دونالد ترامپ، تولسی گابارد، مدیر وقت اطلاعات ملی و مقام‌های نظامی آمریکا مطرح شده بود. گابارد که بعدها استعفا داد، بر ۱۸ نهاد اطلاعاتی در سطوح مختلف غیرنظامی و نظامی نظارت داشت و پیش از آغاز جنگ، ارزیابی روشنی از خطرات و هزینه‌های حمله به ایران ارائه کرده بود. هشدار داده شده بود که آغاز جنگ و ترور مقامات ارشد ایران، می‌تواند به شکل‌گیری سناریویی فاجعه‌بار و رویکرد تندتر ایران، تهدید کشتیرانی و حمله به پایگاه‌های آمریکا و متحدانش منجر شود. سپاه پاسداران در واکنش به چنین اقدامی، تنگه هرمز را مسدود خواهد کرد و پایگاه‌های آمریکا و تأسیسات حیاتی متحدانش در منطقه خلیج فارس را هدف قرار خواهد داد. همچنین، نهاد نظامی آمریکا هشدار داده بود که آغاز جنگ، موجب کاهش ذخایر تسلیحاتی خواهد شد و می‌تواند آمادگی نیروهای مسلح را برای مواجهه با شرایط اضطراری در اروپا و جنوب شرق آسیا کاهش دهد.

این موضوع به یک واقعیت مسلم تبدیل شده که ترامپ با برآوردی نادرست، هشدارهای جدی را نادیده گرفت و به اسم پیروزی آسان، وارد باتلاق شد. تنگه هرمز همچنان بسته مانده و کشتیرانی در خلیج فارس همچنان مختل است. ایران تأسیسات حیاتی منطقه را هدف قرار داده و دامنه رویارویی را به دریای سرخ و دریای مدیترانه گسترش داده است. ایران به‌گونه‌ای رفتار می‌کند که در این جنگ پیروز است.

این رفتارها نشانه افول آمریکاست

استاد علوم سیاسی در ادامه می‌نویسد: جنگ علیه ایران با شکست مواجه شده و واشنگتن بار دیگر به تکرار فشار اقتصادی روی آورده است. با این حال، تجربه نشان داده که فشارهای اقتصادی نیز کشورها را به تغییر رفتار یا تسلیم وادار نمی‌کند. نگرانی اصلی از تشدید تنش توسط آمریکا این است که ایران از وضعیت دفاع و مقاومت خارج شود و به سمت تشدید تقابل حرکت کند. ایران به‌خوبی از دشواری شرایط داخلی آمریکا، آن هم دو ماه پیش از انتخابات کنگره آگاه است. محبوبیت ترامپ به ۳۳ درصد کاهش یافته و ۷۰ درصد آمریکایی‌ها با ادامه جنگ مخالفت کرده‌اند، زیرا هزینه‌های زندگی و قیمت سوخت را افزایش داده است. فردریک کمب، رئیس اندیشکده آتلانتیک، هشدار داده قدرت‌ها زمانی وارد مسیر افول می‌شوند که برتری تاکتیکی نتواند به نتایج راهبردی منجر شود، تعهداتشان با سرعتی بیشتر از منابعشان گسترش یابد و سرانشان در اتخاذ تصمیم‌های درست دچار خطا شوند. این به‌خوبی وضعیت ترامپ را نشان می‌دهد.

سیتیرینوویچ: تنگه هرمز با فشار و تهدید باز نمی‌شود

در همین حال، دنی سیتیرینوویچ، افسر ارشد سابق امان (اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی)، تأکید کرد آمریکا همچنان متحیر و فاقد راهبرد روشن در مقابل ایران است. او نوشت: دولت آمریکا در حال دنبال کردن راهبرد «موشک در برابر نفتکش» است، به این امید که ایران را از ایجاد اختلال بیشتر در تنگه هرمز بازدارد. اما مشکل اینجاست که بعید است این رویکرد مؤثر واقع شود. ایران، به هدف قرار دادن نفتکش‌ها ادامه خواهد داد. در واقع، حملات بیشتر آمریکا احتمالاً تهران را به گسترش و تشدید حملات سوق خواهد داد؛ نه‌فقط علیه کشتیرانی، بلکه احتمالاً علیه منافع گسترده‌تر و حضور نظامی آمریکا در سراسر خاورمیانه. رفتار واشنگتن به بازدارندگی منجر نمی‌شود. در شرایط کنونی، هیچ راه‌حل نظامی پایداری برای مسئله هرمز وجود ندارد. بدون یک راه خروج دیپلماتیک که معادله زیربنایی را تغییر دهد، اقدام نظامی به‌مراتب بیشتر احتمال دارد که چرخه دیگری از تشدید تنش ایجاد کند تا این‌که وضعیت پیش از جنگ را در تنگه بازگرداند. عبور دادن برخی نفتکش‌ها از تنگه تحت ترتیبات امنیتی فوق‌العاده، با بازگرداندن تردد عادی تجاری یکسان نیست و نباید موفقیت تاکتیکی را با یک راه‌حل راهبردی پایدار اشتباه گرفت. تا زمانی که ایران مصمم به به چالش کشیدن نظم دریایی کنونی باشد، هر عبور موفق فقط همین است: یک عبور موفق. این به معنای حل شدن مسئله هرمز یا بازگشت وضعیت پیش از جنگ در تنگه نیست.

پیش‌بینی وال‌استریت‌ژورنال

از شکست تحریم‌ها

روزنامه وال‌استریت‌ژورنال می‌گوید: تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران موفق نخواهد شد. این روزنامه در یادداشتی نوشت: هفته گذشته، دولت ترامپ آنچه را «روز D اقتصادی» نامید، با هدف وادار کردن ایران به بازگشایی تنگه هرمز آغاز کرد. تجربه اعمال تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی غرب علیه کشورهای مختلف نشان می‌دهد واشنگتن برای وادار کردن تهران به پذیرش خواسته‌هایش با چالش‌های بزرگی روبه‌رو خواهد بود. ایران که کارزار آمریکا را «تروریسم اقتصادی» نامیده، دهه‌ها تجربه مقابله با تحریم‌ها را در اختیار دارد. تجارت ایران با کشورهایی که با آن مرز زمینی دارند افزایش یافته است. ایران همچنین یک نظام مالی موازی کامل با چین ایجاد کرده که سیستم بانکی تحت رهبری آمریکا را دور می‌زند و توان واشنگتن برای اعمال و اجرای تحریم‌ها را کاهش می‌دهد.

نتیجه معکوس سیاست وزیر خزانه‌داری آمریکا

جنک اویغور، مجری و تحلیلگر آمریکایی هم معتقد است که استراتژی اقتصادی اسکات بسنت نتیجه معکوس داد و بازده اوراق قرضه در سراسر جهان در حال افزایش است. او گفت: علیرغم تلاش‌های بسنت برای دستکاری بازده اوراق قرضه از طریق بازخرید، بازدهی همچنان در آمریکا و سراسر جهان در حال افزایش است و این می‌تواند یک مشکل بزرگ برای همه ما باشد. این دلقک ادعا می‌کند که جنگ تمام شده و همه استراتژی‌های عالی را دارد، اما استراتژی اقتصادی درخشان او کاملاً نتیجه معکوس داد و اکنون ادعا می‌کند که آن را تحت کنترل دارد. اسکات بسنت، چه احمق فاسدی!

تکرار در تکرار، شکست در شکست

مایک آدامز، تحلیلگر اقتصادی، اذعان کرد که آمریکا در لایه‌های مختلف جنگ شکست خورده است. او گفت: تنها دلیل اینکه همه آن توهمات محقق نشده است این است که ترامپ هنوز به اندازه کافی ویدئوهای غیراخلاقی جنگی تولیدشده توسط هوش مصنوعی منتشر نکرده است. بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله به حدود ۴,۸ درصد رسیده و ما در حال نزدیک شدن به قلمرو اضطراری هستیم و این به دلیل وضعیت جنگی است. ما هرگز نباید این جنگ را شروع می‌کردیم؛ غیرقانونی بود و هیچ توجیهی نداشت. آمریکا در وهله اول تهدید نشده بود، اما باید خود را از این جنگ خارج کنیم. ترامپ دوباره در تله تشدید افتاده؛ اما ایالات متحده بارها و بارها این را امتحان کرده است. تروریسم اقتصادی علیه ایران نیز امتحان شده و هیچ‌کدام در سرنگونی دولت ایران یا توقف تسلط ایران بر کنترل تنگه موفق نشده است.

نیروی دریایی فرسوده و وزارت جنگ آشفته آمریکا

روزنامه تلگراف می‌گوید: جنگ با ایران، نیروی دریایی آمریکا را فرسوده و پنتاگون را آشفته کرده است. داریل کودل، رئیس عملیات نیروی دریایی آمریکا، اعلام کرده است که تنها حدود یک‌چهارم ناوشکن‌های این کشور آماده استقرار هستند. ادامه محاصره بنادر ایران و تلاش برای باز نگه داشتن تنگه هرمز، ظرفیت عملیاتی ناوگان را تحت فشار قرار داده و مشکلات مربوط به نگهداری و تعمیر کشتی‌ها را افزایش داده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که فرماندهان نظامی در ارزیابی‌های داخلی به پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، هشدار داده‌اند که ادامه عملیات گسترده علیه ایران می‌تواند توان ارتش برای پاسخگویی به سایر تهدیدها را کاهش دهد. ادامه جنگ بدون تعیین یک تاریخ مشخص برای پایان عملیات و بدون اختصاص بودجه اضطراری، می‌تواند فشار بیشتری بر نیروی دریایی آمریکا وارد کند.