رئیس قوه قضائیه که برای شرکت در اجلاس سران قضایی کشورهای بریکس به هند سفر کرده است، در مراسم افتتاحیه این نشست بر موضع‌گیری نظام‌های قضایی در برابر جنایات آمریکا و اسرائیل تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام ‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، طی سخنانی در مراسم افتتاحیه نشست رؤسای نظام‌های قضایی بریکس در دهلی هند، با تشریح نقش قانون‌گرایی در شکل‌گیری نظام عادلانه بین‌الملل، اظهار داشت: قانون‌گرایی و التزام به قانون از مهم‌ترین پایه‌های نظم، عدالت و پیشرفت در هر جامعه است. پایبندی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی به اصول و قوانین می‌تواند از یک‌جانبه‌گرایی، زورگویی و زیاده‌خواهی جلوگیری کند. نظام بین‌المللی عادلانه زمانی شکل می‌گیرد که همه کشورها فارغ از میزان قدرت، ثروت و نفوذ خود، از حقوق برابر برخوردار باشند و هیچ قدرتی نتواند اراده و منافع خویش را بر دیگران تحمیل کند.

پایبندی به قانون از زورگویی و زیاده‌خواهی جلوگیری می‌کند

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به نقش بریکس در شکل‌دهی به نظم نوین جهانی گفت: در اسناد بریکس بارها بر احترام متقابل و احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشورها، حل مسالمت‌آمیز اختلافات و پای‌بندی به منشور ملل متحد تأکید شده است. بریکس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ائتلاف‌های اقتصادی و سیاسی، نقش فزاینده‌ای در شکل‌دهی به نظم نوین جهانی دارد. ما خواهان نظمی هستیم که در آن، هیچ قدرتی خود را فراتر از قانون نداند. از اعضای بریکس می‌خواهیم در کنار قانون بایستند.

بریکس در کنار قانون بایستد

وی با اشاره به اقدامات و تعدیات سلطه‌گران علیه ملل مستقل تصریح کرد: جهان امروز، در کنار پیشرفت‌های علمی و فناوری، شاهد گسترش تجاوز به حاکمیت کشورها، نقض گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه یک‌جانبه و فشارهای فزاینده علیه ملت‌های مستقل از ناحیه برخی قدرت‌های سلطه‌گر می‌باشد.

نسبت به جنایتکاران بین‌المللی بی‌تفاوت نباشید

رئیس دستگاه قضا عنوان داشت: نظام‌های قضایی و نهادهای حقوقی ما، نباید نسبت به نقض حقوق بنیادین انسان‌ها، کشتار غیرنظامیان، آوارگی اجباری ملت‌ها، خسارات وارده به زیرساخت‌ها و بی‌کیفرمانی عاملان جنایات بین‌المللی بی‌تفاوت باشند.

تجاوز به ایران را محکوم کنید

محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر سلطه‌ستیزی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: ملت ایران سال‌هاست هزینه سنگینی برای استقلال خود پرداخته است. در سال گذشته و سال جاری جمهوری اسلامی ایران با تجاوز وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه شد. این حملات و جنگ غیرقانونی و خلاف همه موازین بین‌المللی، صرفاً یک رویارویی نظامی محدود نبود. در روز نخست رهبر عزیز و محبوب جمهوری اسلامی ایران و جمع کثیری از مردم مظلوم، از جمله ۱۶۸ نفر کودک دانش‌آموز مدرسه میناب، به شهادت رسیدند. این تنها بخشی از جنایات روز اول یک جنگ ۴۰ روزه بود.

علاوه بر این، بسیاری از زیرساخت‌ها و اماکن، از جمله بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی و فرهنگی و اماکن مسکونی، هدف قرار گرفته و شمار زیادی از مردم عادی، از جمله زنان و کودکان، جان خود را از دست دادند. این اقدام آمریکا و رژیم اشغالگر قدس مصداق بارز جنایات جنگی است، لیکن متأسفانه شاهد بی‌اعتنایی سازمان‌های بین‌المللی به این جنایات هستیم.

سکوت سازمان‌های بین‌المللی در برابر جنایات جنگی آمریکا و اسرائیل

وی، با اشاره به جنایات آمریکا و اسرائیل علیه ملت‌های جهان اظهار داشت: امروز ممکن است این صدا، صدای ایران باشد، اما فردا ممکن است صدای هر یک از کشورهای حاضر در این سالن باشد، گو اینکه در سال‌های گذشته افغانستان، عراق و اخیراً ونزوئلا مورد تجاوز نظامی جنایتکارانه و غیرقانونی آمریکا قرار گرفتند و هزاران نفر از مردم غیرنظامی در این کشورها جان خود را از دست دادند و رژیم سفاک و کودک‌کش صهیونیستی نیز با حمله به غزه و لبنان، بیش از ۷۳ هزار نفر انسان مظلوم و بی‌پناه، از جمله زنان و کودکان، را به خاک و خون کشید و بیش از دو میلیون نفر را مجبور به کوچ اجباری نمود.

آیا فردا از ما نخواهند پرسید کدام سمت تاریخ ایستاده بودیم؟

رئیس قوه قضائیه با طرح این سؤال که آیا فردا از ما نخواهند پرسید کدام سمت تاریخ ایستاده بودیم؟ چند درخواست را از اعضای بریکس مطرح کرد و گفت: اعضای بریکس، نخست، نقض حاکمیت و تمامیت ارضی کشور ایران را طبق موازین بین‌المللی، به‌خصوص منشور ملل متحد، محکوم کنند و تدابیر لازم را برای جلوگیری از اقدامات غیرقانونی متجاوزین به عمل آورند.

اژه‌ای ادامه داد: دوم، با اعمال اصل صلاحیت جهانی، مرتکبان جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان دو جنگ تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران را تحت تعقیب قرار دهند.

نیازمند عدالتی هستیم که قانون را قربانی سیاست نکند

وی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به عدالت نیاز داریم؛ عدالتی که گزینشی نباشد، حاکمیت قانون را قربانی ملاحظات سیاسی نکند و حقوق ملت‌ها را بر اساس میزان قدرت آنان، اندازه‌گیری نکند.

اهمیت میانجیگری در اختلافات تجارت جهانی

رئیس قوه قضائیه کشورمان همچنین طی سخنانی در نشست تخصصی رؤسای قوای قضائیه کشورهای عضو بریکس با محوریت «میانجیگری به‌عنوان راهکاری راهبردی برای حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی در اقتصاد جهانی‌شده»، با اشاره به نقش میانجیگری در اقتصاد جهانی، بیان داشت: موضوعی که در این نشست درباره آن گفت‌وگو می‌کنیم، در نگاه نخست ممکن است یک موضوع تخصصی در حوزه حقوق تجارت و حل‌وفصل اختلافات به نظر برسد، اما به باور من، میانجیگری در اقتصاد جهانی امروز، بسیار فراتر از یک روش حقوقی برای پایان دادن به یک اختلاف است.

محسنی‌اژه‌ای ضمن اشاره به درهم‌تنیدگی اقتصاد جهانی، افزود: میانجیگری می‌تواند بخشی از معماری اعتماد، ثبات و همکاری اقتصادی در جهان در حال تغییر ما باشد. اقتصاد جهانی امروز بیش از هر زمان دیگری درهم‌تنیده است. تجارت، سرمایه‌گذاری، انرژی، فناوری، حمل‌ونقل، خدمات مالی و زنجیره‌های تأمین، روابطی را ایجاد کرده‌اند که مرزهای سنتی میان اقتصادهای ملی را پشت سر گذاشته‌اند. وی عنوان داشت: اما هرچه این روابط گسترده‌تر و پیچیده‌تر می‌شود، احتمال بروز اختلاف نیز افزایش می‌یابد. اختلاف در یک قرارداد تجاری ممکن است بر یک زنجیره تأمین در چند کشور اثر بگذارد. اختلاف میان یک سرمایه‌گذار و دولت ممکن است بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری آینده تأثیر بگذارد. اختلاف میان دو شرکت می‌تواند روابط اقتصادی میان دو کشور را تحت تأثیر قرار دهد.