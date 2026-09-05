سرویس سیاسی-

پادوهای آمریکا و مسببان جنگ، مأموریت جدید خود را کلید زده‌اند. افراطیون مأموریت‌دار مدعی اصلاحات در این پروژه آمریکایی، در سایه عدم انجام وظیفه دستگاه‌های مسئول در محو شبکه نفوذ آمریکا، پروژه پایمال کردن خون امام شهید و مردم، تخطئه مقاومت و تبرئه دشمن و ایجاد یأس و تفرقه را برای ایجاد زمینه حمله گسترده‌تر به ایران آغاز کرده‌اند.

محور شرارت با ناکامی در رسیدن به اهداف جنگ علیه ایران، به دنباله داخلی خود امیدوار است. افراطیون مدعی اصلاحات در مقام شبکه تأمین منافع آمریکا در ایران با پمپاژ خواست دشمن در حال آماده کردن عرصه برای حمله گسترده‌تر به ایران

هستند.

شبکه پشتیبان آشوب و جنگ در داخل، چنان‌که قبلا در پی معامله همه اهرم‌های قدرت ایران برای تحقق پروژه نرمالیزاسیون و ذبح انقلاب بود، امروز از تنگه هرمز، توان موشکی، نقش‌آفرینی منطقه‌ای و دیپلماسی تجاری با جهان فرا غرب آشفته است و می‌خواهد به نفع دشمن و دادن تنفس و قدرت مجدد به آن، فاتحه این مؤلفه‌ها را بخواند.

مثلا در موضوع تنگه هرمز، آمریکا از بسته بودن آن آشفته است و راه فرار می‌جوید. بازی‌های ترامپ برای کاهش قیمت نفت است و ایران باید از همه اهرم‌ها برای بالا نگه داشتن قیمت نفت بهره ببرد. ترامپ می‌گوید اگر با ایران توافق نمی‌کردیم، ذخایر نفت ما 4 هفته دیگر تمام می‌شد یا در مصاحبه با آکسیوس می‌گوید طولانی کردن جنگ با ایران باعث رکود جهانی می‌شد.

در این شرایط روحانی، رئیس دولت برجام که در پایان دولت دوازدهم، محبوبیتش به زیر 7 درصد سقوط کرد، در جلسه اخیر خود به یاری ترامپ و باند اپستین شتافت و گفت که تنگه هرمز باید پررونق و برای ما اهرم امنیت باشد، تنگه بی‌کشتی به چه درد می‌خورد؟ ما نمی‌خواهیم تجارت جهانی را مختل کنیم(!)

پادوهایی که اولویت‌ها را

تغییر می‌دهند

آمریکا نتوانست به اهدافش در سرنگونی نظام، تجزیه ایران و تصاحب نفت ایران برسد و با بسته شدن تنگه هرمز جنگ به بُعد اقتصاد جهانی رسید. آمریکا بابت شرارت دیگر‌باره‌اش در حمله به ایران و ترور رهبر انقلاب و مردم باید حساب پس می‌داد و بستن تنگه هرمز مجازاتی در عرصه اقتصادی و اقدامی در راستای بازدارندگی بود. در این فضا، حمایت رئیس دولت برجام از ترامپ و رژیم آمریکا تعجب‌آور نیست. کار روحانی شبیه پادوهایی است که با رژیم مطبوع‌شان ارتباط مستقیم ندارند اما مأموریت ‌دارند به نفع آن کار کنند و در داخل محیط، اولویت‌ها و سیاست‌های اصولی و اساسی را تغییر

دهند.

اظهارات آشنای روحانی

و تداوم رویکرد «بدیم بره»

روحانی 17 خرداد 94 در مراسم دهمین دوره جایزه ملی محیط زیست گفت؛ «اینکه می‌گوییم تحریم ظالمانه باید از بین برود بعضی‌ها چشم‌هایشان را زیاد نچرخانند! تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید. تا مسئله محیط زیست حل شود. تا اشتغال جوانان حل شود. تا صنعت جامعه حل شود. تا آب خوردن مردم حل شود. تا منابع آبی زیاد شود. تا بانک‌های ما احیا شود.»

این اظهارات کاملا ثابت کرد وی هیچ اعتقادی به استعداد و توان داخلی نداشته و تنها آمده بود توانمندی‌های کشور را قفل کند، تحریم‌ها را افزایش دهد و اثربخش سازد. منوط کردن حل مسائل اقتصادی تا حتی آب خوردن مردم به رفع تحریم و توافق با آمریکا در شرایطی بود که ایران در اوج اقتدار قرار داشت و از تحریم‌ها عبور کرده بود. ایران اسلامی در وضعیت به اصطلاح تحریم‌های فلج‌کننده در روز 5/1 میلیون بشکه نفت می‌فروخت اما مدعیان اصلاحات و روحانی طرف ایرانی را ناچار از توافق به هر قیمت و گرفتار و محتاج نشان دادند.

روحانی که قبلا آب خوردن مردم را هم به توافق با آمریکا منوط کرد، در جلسه اخیرش اظهاراتی با همان رویکرد تسلیم‌طلبانه در وسط جنگ وجودی و در شرایطی که دشمن ایران را مدام تهدید به نابودی می‌کند، مطرح کرد؛ «امروز ما باید کاری ‌کنیم که این جنگ عزتمندانه پایان بپذیرد... ما باید طبق نظر اکثریت قاطع مردم، جنگ را عزتمندانه پایان بدهیم تا بتوانیم کشور را بسازیم، تا بتوانیم صدمات وارده را جبران کنیم، تا سرمایه‌گذار بتواند سرمایه‌گذاری کند، تا به آینده امیدوار شود، تا جوان ما به آینده کشور خودش امیدوار شود».

دقت کنید به اظهارات روحانی؛ این‌جا می‌گوید «... تا بتوانیم صدمات وارده را جبران کنیم، تا سرمایه‌گذار بتواند سرمایه‌گذاری کند». شبیه قبلا که می‌گفت؛ «تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید. تا مسئله محیط زیست حل شود. تا اشتغال جوانان حل شود. تا صنعت جامعه حل شود. تا آب خوردن مردم حل شود.» این امر تداوم رویکرد «بیا بزن» و «بدیم بره» توسط رئیس دولت برجام را نشان می‌دهد.

آن زمان باید مؤلفه‌های قدرت مان را به دشمن واگذار می‌کردیم تا تحریم می‌رفت تا سرمایه بیاید و آب خوردن مردم حل شود اما تحریم را با پالس ضعف به دشمن و توجیه نقض عهد آن، به جنگ و ترور امام شهید تبدیل کردند، حالا که جنگ شد، طبق رویه طیف تسلیم طلب باید تنگه را بدهیم برود تا جنگ هم به جنگ همیشگی تبدیل شود اما در پوشش صلح شرافتمندانه و پایان جنگ عزتمندانه. همان که دشمن برای تجزیه ایران به آن

نیاز دارد.

روحانی در سیاست و تجارت خارجی، کشور را معطل و گروگان چند دولت خبیث و بدعهد مثل آمریکا و تروئیکای اروپایی گذاشت و 8 سال بهترین فرصت‌های تدبیر و رشد درون‌زای اقتصادی را پای اعتماد به غرب سوزاند. وی به تعبیر دیگر، با اعتماد به دشمن، برجام را فاقد ضمانت، فاقد توازن تعهدات متقابل و فاقد مکانیسم شکایت در صورت بدعهدی دشمن سرهم‌بندی کردند و حقوق ایران را به طور مطلق تضییع کرد.

روحانی 8 سال با شعار «برداشتن تحریم‌ها» فرصت سوزی کرد و باید پاسخگو باشد چرا فرصت‌های گسترش شرکای سیاسی و اقتصادی را ضایع کرد و سپس برای جبران، به جای اصلاح رویکرد خود، در قالب استقراض از بانک مرکزی، رهاسازی قیمت‌ها و... دست به جیب مردم شد و تورم‌های سرسام‌آور را سر سفره مردم آورد؟

و چرا همواره آمریکا را تبرئه کرد و ایران را مقصر جلوه داد و وقتی پای خسارت‌ها و هزینه‌های برجام به میان آمد، تقصیر را متوجه نظام کرد که همان ابتدا، عقیم و ناکام بودن این رویه را هشدار دارد اما با وجود این، وقتی رویکرد دولت بر مذاکره قرار گرفت و به دلیل تجربه و عبرت‌آموزی عمومی، توافق را با شروطی پذیرفت. وی در پی معامله بر سر عوامل قدرت ملی از جمله توان خیره‌کننده موشکی و نقش‌آفرینی منطقه‌ای ایران در قالب برجام‌های 2 و 3 بودند اما با ایستادگی امام شهید و امت وفادار ناکام

ماندند.

فجایع دولت روحانی

دست‌اندرکاران برجام پس از امضای برجام، روند معیوب «توافق به هر قیمت» و «اجرای آن به هر قیمت» را در پیش گرفتند و آنچنان نقض عهد آمریکا در برجام را توجیه کردند که دشمن به تحریم بیشتر تشویق شد.

18 میلیارد دلار ارز بی‌زبان را در سال 97 به کام رانت‌خواران ریختند. 144 هزار میلیارد تومان را در اثر حذف کارت سوخت و قاچاق آن به مدت 4 سال نابود کردند. پیاپی وعده گشایش اقتصادی دادند اما تورم‌های 700 تا 100 درصدی را به بخش‌هایی مانند مسکن، خودرو، ارز و سکه و اقلام مصرفی عمومی تحمیل کردند و صدها کارخانه را به تعطیلی کشاندند.

اصرار بر تحمیل رکود به بخش مسکن به مدت حداقل پنج سال، کوتاهی در اصلاح نظام بانکی تورم ساز، فساد ده‌ها هزار میلیارد تومانی در واگذاری و زدن چوب حراج به برخی شرکت‌ها و کارخانه‌ها (کشت ‌و ‌صنعت مغان، نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه و...)، غارت صندوق ذخیره فرهنگیان، دپو شدن میلیون‌ها تن کالای اساسی در گمرکات و بنادر، حقوق‌های نجومی، کاهش شرکای تجاری ایران، کوتاهی در حمایت از تولید و صادرات، اتخاذ سیاست‌های ضدشفافیت و مسبب قاچاق (حذف کارت سوخت، ایران کد، شبنم و...)، کوتاهی در تامین و اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و اقشار پردرآمد و پرمصرف، افزایش ضریب‌جینی (شکاف طبقاتی) از رقم کاهشی‌شده 365 در سال 92 به رقم 409 در سال 97، نابودی 18 میلیارد دلار و 60 تن طلا از ذخایر استراتژیک، کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومانی، بدهی انباشته 1500 هزار میلیارد تومانی، و سررسید اصل و سود اوراق به میزان 532 هزار میلیارد تومان از دیگر خسارات مدعیان اصلاحات به کشور در دولت روحانی است.

همچنین در اثر سوء مدیریت آنها ایران در رتبه‌بندی اقتصادی جهان شش پله پسرفت کرد، رکود تورمی بی‌سابقه ایجاد شد. باید پرسید، اینها و ده‌ها سوء‌مدیریت مشابه آن، چه ربطی به تحریم داشت؟

توهین به مردم با «نظرسنجی چشمی از داخل خودرو»!

روحانی در بخشی از اظهارات اخیر خود به این مسئله تاکید کرده است که باید به نظر مردم رجوع کرد. این در حالی است که دولت روحانی در فاصله گذاری با مردم، رکوردزنی کرده است. به عنوان نمونه باید به نحوه ارتباط روحانی با مردم از طریق نظرسنجی چشمی از داخل خودرو و بازدید از کارخانه و حضور در میان کارگران با لندکروز اشاره کرد.

اتفاقا قاطبه مردم خواستار محاکمه اشخاصی همچون حسن روحانی هستند. مطالبه‌ای که همچنان وجود دارد و مردم پیگیر آن هستند.

نشانه‌های سوءمدیریت‌ در دولت روحانی

کارنامه دولت روحانی، مملو از قصور و تقصیر و تضییع حقوق مردم است. مسئله‌ای که حتی رسانه‌های مدعی اصلاحات هم نتوانستند آن را سانسور کنند. در همین رابطه، خبرآنلاین در مقطع روی کاربودن دولت روحانی، در گزارشی درباره ماجرای موهن توزیع سبد کالا، این اتفاق را عمدی، در راستای نشان دادن وضعیت اسفبار از داخل به غرب و نمایش اثرگذاری تحریم‌ها دانست. همچنین، سردبیر نشریه حزب اتحاد ملت که گران شدن بنزین در سال 98 را برای عصبانی کردن جامعه و زمینه چینی برای مذاکره با ترامپ عنوان کرد.

یا مدیر شبکه فاسد آمدنیوز که در سال ۹۷ در گفت‌وگو با یکی از شبکه‌های ضدانقلاب گفت: «ما در انتخابات تحلیل داشتیم. این جوری نبود که راه بیفتیم و بگوییم اصلاح‌طلبیم... مجموعه ما، تحلیل امنیتی داشت... آیا اگر رئیسی یا قالیباف سر کار بود، این مشکلاتی که در کشور وجود دارد، الان بود؟... کشور باید به نقطه جوش می‌رسید و اگر آدمی مثل رئیسی یا قالیباف سر کار می‌آمد، کار به نقطه جوش نمی‌رسید. آن وقت روند چهل سال ادامه پیدا می‌کرد.»

دروغ عدم امکان واردات واکسن

به دلیل تحریم و FATF

بانیان این خسارات و سوءمدیریت‌ها نه تنها مسئولیت نپذیرفتند، بلکه جاخالی دادند و روی پله تحریم و FATF پریدند. تعداد قربانیان کرونا به 709 نفر در روز رسید اما خبری از اراده جدی برای واردات واکسن نبود. روحانی گفته بود: «واکسن کرونا سوهان قم نیست که در دنیا فراوان باشد... گرفتن واکسن آسان نیست.» ربیعی، سخنگوی دولت روحانی هم می‌گفت: «واردات واکسن کرونا پشت سد FATF قرار گرفته و معطلFATF است.»

جنگ روانی پادوهای آمریکا با ملت مبعوث

محمد خاتمی از دیگر انتحاری‌ها و بمب‌های بارها منفجرشده رژیم تروریست آمریکا در ایران نیز در جریان جنگ با آمریکا چند بار دست به انتحار و انفجار زد و در شرایط بمباران مردم و زیرساخت‌ها توسط آمریکا، نام تسلیم در برابر دشمن را به صلح تغییر داد، خواستار صلح شرافتمندانه شد و گرای حمله به ایران را به دشمن داد.

این‌گونه مواضع، جنگ روانی با ملت مبعوث برای ممانعت از قصاص و انتقام و القای کم‌هزینه‌بودن حمله دیگرباره دشمن به کشور و ترور مقامات نظام و مردم است. زمینه‌سازی برای حمله به ایران هدیه وطن‌فروشان به دشمن است.

وطن‌فروشانی که با تخطئه مقاومت و تبرئه دشمن متجاوز، به حمله گسترده‌تر تشویق می‌کنند، شباهتی هم دارند به برخی مقامات وطن فروش دولت لبنان که با تجاوز دشمن به کشورشان همراهی می‌کنند. حسین مرعشی، دبیرکل حزب اشرافی کارگزاران نیز اخیرا برای کارشکنی در روابط ایران و چین تقلا کرده بود. مردم، کارنامه مردودی و محبوبیت 7 درصدی غربگرایان را فراموش نکرده‌اند. قبلا نیز در سه گزارش با تیترهای «رسانه داخلی یا شبکه نیابتی دشمن؟!»، «افراطیون مدعی اصلاحات از پادویی آمریکا به مزدوری اسرائیل رسیدند» و «وارونه‌نمایی و جعل اخبار کار ویژه سرمایه‌های اسرائیل در ایران» به‌طور مستند، پادویی مدعیان اصلاحات برای دشمن را تشریح کرده بودیم.

فارن افرز: فشار حداکثری شکست خورده است

کارشکنی، ضعیف‌نمایی از ایران و پروژه القای یأس و تفرقه توسط انتحاری‌های آمریکا در ایران در شرایطی است که محافل جهانی به شکست دشمن در جنگ اعتراف می‌کنند که فقط چند مورد از این اعترافات از این قرار است؛

- فارن پالیسی: آمریکا در جنگ با ایران، ناممکن را از ارتش خواست و شکست خورد.

- پاتریک کاک‌برن، تحلیلگر نشریه آی‌پیپر: جنگ با ایران شکست خورد، جنگ اقتصادی هم به‌خاطر چین و کارت هرمز کار نمی‌کند.

- ایندیپندنت: ترامپ در جنگ با ایران تحقیر شده و نشان داده که آمریکا، چگونه جنگ بعدی خود را خواهد باخت. پس از شش ماه، جنگ ایران برای ترامپ به یک «شکست تماشایی» تبدیل شده است.

- سوزان مالونی عضو ارشد اندیشکده بروکینگز: پادشاه لخت است. همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود، نمایش وزیر خزانه‌داری آمریکا چیزی جز هیاهو و تبلیغات نبود.

- فارن افرز: ایران، تاب‌آوری خود را اثبات کرده و توانسته با حفظ بخش قابل توجهی از توان موشکی و پهپادی و کنترل تنگه هرمز، هزینه‌های سنگینی به آمریکا تحمیل کند. فشار حداکثری شکست خورده است.

مماشات با شبکه نفوذ و تأمین منافع آمریکا در داخل تا کجا؟

مدعیان اصلاحات با ایجاد زمینه کودتای دی ماه، دستاویز ترور رهبر انقلاب را برای دشمن فراهم کردند، اکنون هم در حال فضاسازی برای دست کشیدن از قصاص و انتقام هستند تا راه امام‌کشی باز بماند و فاتحه انقلاب خوانده شود و تا ایران تجزیه نشود، دست بردار نیستند. تا کجا باید با این طیف نامشروع مهربانی و مماشات شود؟ چرا دستگاه‌های مسئول اقدامی در جهت محو این شبکه خائن به ایران انجام نمی‌دهند؟ مگر امام شهید بارها بر لزوم برخورد با برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه و طیفی که تحلیل غلط به مردم می‌دهد، تأکید نکردند؟ مسئولان نباید کودتای دی ماه 1404 را فراموش کنند و باید به وظیفه خود در برخورد با عوامل اصلی آن عمل کنند.

دنباله‌های دشمن در داخل کشور با استفاده از آزادی‌ها در خدمت دشمن حرکت می‌کنند

قائد شهید امت در بخشی از بیانیه گام دوم انقلاب خاطرنشان کردند: «در طول این چهل سال -و اکنون مانند همیشه- سیاست تبلیغی و رسانه‌ای دشمن و فعّال‌ترین برنامه‌های آن، مأیوس‌‌سازی مردم و حتّی مسئولان و مدیران ما از آینده است. خبرهای دروغ، تحلیل‌های مغرضانه، وارونه‌ نشان دادن واقعیّت‌ها، پنهان کردن جلوه‌های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسّنات بزرگ، برنامه‌‌ همیشگی هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملّت ایران است؛ و البتّه دنباله‌های آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهده‌اند که با استفاده از آزادی‌ها در خدمت دشمن حرکت می‌کنند.»

یکی از حقوق عمومی مردم همین است

که امنیّت روانی داشته باشند

امام شهید تیرماه 1401 نیز در دیدار رئیس ‌و مسئولان قوه قضائیه تاکید فرمودند: «یکی از حقوق عمومی مردم همین است که امنیّت روانی داشته باشند. امنیّت روانی یعنی چه؟ یعنی هر روز یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرف هراس‌افکننده‌ای در ذهن‌ها پخش نشود. حالا تا دیروز فقط روزنامه‌ها بودند که این کارها را می‌کردند، حالا فضای مجازی هم اضافه شده. هر چند وقت یا چند روز یک‌بار، گاهی چند ساعت یک بار یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرفی را یک آدم مشخّصی یا نامشخّصی در فضای مجازی منتشر می‌کند، مردم را نگران می‌کند، ذهن مردم را خراب می‌کند. یک دروغی را مطرح می‌کند، شایع می‌کند، خب، این امنیّت روانی مردم از بین می‌رود. یکی از وظایف قوّه‌قضائیّه برخورد با این مسئله است. البتّه این‌جا هم من شنیدم بعضی گفتند که قانون نداریم؛ اوّلاً می‌شود از همین قوانین موجود استفاده کرد و حکم این را فهمید؛ اگر قانون هم ندارید، سریع قانون تهیّه کنید؛ اینها چیزهای مهمّی

است.»

ایشان همچنین 21 آذرماه 1403 فرمودند؛ «یک عدّه‌ای البتّه همّتشان این است که توی دل مردم را خالی کنند؛ این نباید اتّفاق بیفتد؛ حالا بعضی در خارج این کار را می‌کنند؛ تلویزیون‌های خارجی، رادیوهای خارجی، روزنامه‌های خارجی به زبان فارسی با مردم حرف می‌زنند، جوری قضایا را تصویر می‌کنند که مردم را بترسانند، توی دل مردم را خالی کنند؛ حالا آن تکلیفش جور دیگر است و با آنها جور دیگری باید برخورد کرد امّا در داخل کسی نباید این کار را بکند. در داخل اگر کسی در تحلیلی، در بیانی جوری حرف بزند که معنایش خالی کردن توی دل مردم باشد، این جرم است و باید دنبال بشود.»

قرآن کریم در آیه 60 سوره احزاب با عناصری که امنیت روانی جامعه را به هم می‌زنند قاطعانه برخورد می‌کند؛ «لَئِن لَم يَنتَهِ المُنافِقونَ وَالَّذينَ في قُلوبِهِم مَرَضٌ وَالمُرجِفونَ فِي المَدينَةِ لَنُغرِيَنَّكَ بِهِم ثُمَّ لا يُجاوِرونَكَ فيها إِلّا قَليلًا» «اگر منافقان و بیماردلان و آنها که اخبار دروغ و شایعات بی‌اساس در مدینه پخش می‌کنند دست از کار خود بر ندارند، تو را بر ضدّ آنان می‌شورانیم، سپس جز مدّت کوتاهی نمی‌توانند در کنار تو در این شهر بمانند!»

امنیت روانی یكی از اركان حقوق عامه است. شبکه نفوذ و همکار دشمن در داخل که آمریکا و اسرائیل با اتکا به آنها بر سر مردم ایران بمب می‌ریزند، باید محو شود. دستگاه قضائی اقدام کند، این مقتضای حقوق عامه است.