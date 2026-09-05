خانم سخنگو! چرا از پله دوم؟!(نکته)

۱- خانم مهاجرانی‌، سخنگوی محترم دولت در بخشی از گفت‌و‌گو با معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور به حوادث دی ماه ۱۴۰۴ اشاره کرده و گفته‌اند: «‌آن کسی هم که سطل زباله آتش زد، فرزند ماست‌»! بعید است خانم سخنگو از ترفندهای عملیات روانی اطلاع داشته باشند اما احتمالاً بی‌آن که بخواهند از ترفند «‌حرکت از پله دوم‌» که یکی از شگردهای عملیات روانی برای تحریف واقعیات است استفاده کرده‌اند‌(!) و در اظهارات یاد‌شده، پله اول ماجرای مورد اشاره را نادیده گرفته و جا گذاشته‌اند! و توضیح نداده‌اند که اولاً؛ آتش زدن سطل زباله بخشی از برنامه دیکته شده رژیم صهیونیستی به پادوهای خود بوده است و دیگر، آن‌که ماجرای آتش زدن سطل زباله فقط یکی از ماموریت‌های این مزدوران بوده است. آنها علاوه‌بر سطل زباله، خانه‌های مردم را هم به آتش کشیده‌اند، با اسلحه گرم و اهدایی رژیم صهیونیستی، نزدیک به ۳ هزار نفر از مردم کوچه و بازار را به شهادت رسانده‌اند، به نیروهای بسیج و پلیس که از سلاح استفاده نمی‌کردند، حمله کرده و بعد از به شهادت رساندن آن عزیزان، پیکرهای مطهر آنها را نیز آتش زده و زیر لگد برده‌اند. چندین مسجد را به آتش کشیده‌اند. قرآن‌ها را روی هم انباشته و بعد از آتش‌زدن در اطراف آن رقص و پایکوبی کرده و علیه همه مقدسات به فحاشی و ناسزا‌گویی پرداخته‌اند و‌...

۲- خانم سخنگو! مزدورانی که با عنوان فرزندان ملت‌(!) از آنها یاد می‌کنید، از جنایات هولناکی که مرتکب شده بودند، فیلم و عکس تهیه کرده و برای ماموران موساد در آلمان و ترکیه می‌فرستاده‌اند و این فیلم‌ها و تصاویر با آب و تاب از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای اروپایی پخش می‌شده است. پادوهای یاد‌شده بعد از دستگیری، اولا؛ به آموزش دیدن از سوی ماموران سیا و موساد اعتراف کرده‌اند، ثانیاً؛ اسناد به‌دست آمده نیز به وضوح از آموزش دیدن آنها و دریافت اسلحه از جانب ماموران اطلاعاتی دشمن حکایت می‌کند. ثالثاً؛ مقامات رسمی آمریکا و رژیم صهیونیستی بارها با صراحت به وابستگی و مزدوری آنها اعتراف کرده و هنوز هم می‌کنند. «‌یوسی کوهن» رئیس وقت موساد با افتخار از اغتشاشگران به عنوان ماموران آموزش‌دیده رژیم صهیونیستی یاد می‌کرد. «‌مایک پمپئو‌» در چند مصاحبه تاکید می‌کرد که آنها ماموران ما هستند. ترامپ بارها به حمایت از پادوهای خود پرداخته و حتی جمهوری اسلامی را تهدید کرده بود که در حمایت از آنها به ایران حمله نظامی خواهد کرد! و‌...

۳- خانم مهاجرانی! چگونه به خود اجازه می‌دهید که مزدوران و پادوهای موساد و سیا، قتل‌عام‌کننده مردم کوچه و بازار، به آتش کشندگان مساجد و قرآن‌ها، عاملان شهادت نیروهای بسیج و انتظامی و کسانی که به ده‌ها جنایت هولناک علیه مردم مظلوم و شریف این مرز و بوم دست زده‌اند را فرزندان ایران معرفی کنید؟! جنایات این پادوهای آمریکا و رژیم صهیونیستی که پنهان نبوده است. چندین روز پیاپی ادامه داشته و همه مردم از آن باخبرند و تمامی رسانه‌های داخلی و خارجی به آن پرداخته‌اند. بنابراین اگر از جنایات آنها با خبر نبوده‌اید، با عرض پوزش، باید در جایگاه شما به عنوان سخنگوی دولت تجدیدنظر شود! و اگر با خبر بوده‌اید که به یقین بوده‌اید، با چه توضیح و توجیه و ملاک دینی و ملی، از این جرثومه‌های فساد و پلیدی به عنوان فرزندان ملت

یاد می‌کنید؟! لطفاً در این ماجرا اندیشه کنید.

حسین شریعتمداری