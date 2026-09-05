نیش پشه!(گفت و شنود)

گفت: روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی آورده است: «‌۶ ماه پس از جنگ، اعتماد به نفس مردم ایران بسیار بالاست و‌لی مردم آمریکا از اقدام احمقانه ترامپ به تنگ آمده و با شرایط سختی رو‌به‌رو هستند‌».

گفتم: چرا مردم آمریکا ترامپ را با شلیک چند گلوله به جهنم نمی‌فرستند که از شرّ این جرثومه فساد راحت بشوند؟

گفت: نیویورک تایمز نوشته است؛ «‌اعتماد به‌نفس بالای مردم ایران، دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا را به شدت نگران کرده است‌».

گفتم: پس بگو چرا غربزده‌ها و آقایان خاتمی و روحانی تسلیم در مقابل آمریکا را با اسم رمز «صلح شرافتمندانه‌»! جار می‌زنند؟!

گفت: رزمندگان جان بر کف در میدان جنگ و مردم در خیابان‌ها و میادین جواب دندان‌شکنی به آنها داده‌اند و اظهاراتشان اگرچه مثل همیشه همان مواضع دشمن و تلخ و نارواست ولی برای مردم خنده‌دار نیز هست.

گفتم: طرف می‌گفت دیشب پشه کف پایم را نیش زده بود. دو دقیقه می‌خاروندم و یک ساعت می‌خندیدم!