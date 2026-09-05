* جهان اسلام، امروز چشم به ایران دارد. اگر ما از درون قوی باشیم، امت اسلامی نیز در برابر پروژه‌های تفرقه‌افکنانه آمریکا و رژیم صهیونی، مقاوم‌تر خواهد شد. حرم که بماند، اهل حرم هم می‌مانند و راه بر حرامیان را می‌بندند.

فردی

* آمریکایی‌ها می‌گویند همه مین‌ها را در خلیج‌فارس خنثی کرده‌ و مانع مین‌ریزی‌ جدید شده‌اند. اگر چنین است پس نفتکش‌های متخلفی که به مین‌ها برخورد می‌کنند دقیقاً چطور تنبیه می‌شوند؟

تقی‌پور

* در انتخابات پیش‌روی آمریکا چه جمهوری‌‍‌خواهان ببرند چه دموکرات‌ها، بازی ما با آمریکایی‌ها یک بازی پیچیده است. درباره رژیم صهیونی هم همین است. چه نتانیاهو ببرد یا آیزنکوت یا الپید و بنت، فرقی نمی‌کند. آیزنکوت همان فرمانده قصاب ستاد کل ارتش رژیم صهیونی و بنت همان طراح ایده مرگ ایران با هزاران خنجر است.

خرّم

* سیاست رژیم صهیونی به سمت پاکسازی قومی و محو فلسطین پیش می‌رود. بنابراین ادامه ارسال سلاح توسط انگلیس و فرانسه و هرگونه حمایت این دوکشور از رژیم صهیونیستی، مشارکت در ارتکاب جنایات رژیم صهیونیستی است.

یعقوبیان

* غیر از دموکرات‌های آمریکا‌، خود جمهوری‌خواهان این کشور هم از تغییر پی‌در‌پی مواضع ترامپ در مورد ایران خسته شده‌اند. رویکردی که در یک مقطع بر تشدید فشارهای اقتصادی و در مقطعی دیگر بر تهدید به اقدام نظامی علیه ایران متمرکز است. این تلاش‌های ظاهراً متناقض، عمق بن‌بست را نشان می‌دهد.

قوام

* امام شهید ۳۷ سال رهبر مملکت بود و در این ۳۷ سال یک بار کسی ندید که یکی از فرزندانش در مورد مسئله‌ای اظهار نظر کنند، اما برخی فرزندان مدیران، در مورد خرد و کلان مملکت علناً اظهار نظر می‌کنند. کاش حرف منطقی می‌زدند.

حمیدی

* باید مراقب باشیم، با عنوان‌هایی مانند «عقلانیت»، «خردورزی» یا «صلح»، مردم را به تسلیم در برابر قدرت‌های استکباری دعوت نکنند. سازش پایان خواسته‌های دشمن نیست. هر امتیاز، امتیاز بعدی را می‌طلبد. خلاصه عزت را نباید فروخت.

کامران

* الان شاخص محبوبیت ترامپ روی ۳۴ قرار گرفته است. ۴ درصد کمتر از بایدن خواب‌آلود و ۷ درصد کمتر از دوره قبل خودش. بعد از نیکسون، میزان محبوبیت هیچ‌کدام از رؤسای جمهور آمریکا در پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای به این اندازه افول نکرده است.

شادفر

* واقعیت را از زبان یک مسئول صهیونیست بشنوید. نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونی، با هشدار درباره انزوای فزاینده رژیم جعلی اسرائیل گفته ما آمریکا و جهان را از دست داده‌ایم و جایگاه اسرائیل به پایین‌ترین نقطه از زمان تأسیس[نکبت‌بار] در سال ۱۹۴۸ رسیده است.

حلمی

* نانسی پلوسی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا، جنگ دولت ترامپ علیه ایران را اشتباهی فاجعه‌بار توصیف کرده و با اشاره به گذشت شش ماه از آغاز جنگ و هزینه‌های میلیارد دلاری آن مدعی شده عملیات نظامی آمریکا تاکنون حتی به یک هدف راهبردی مشخص نیز دست نیافته است.

سلامتی

* بسته شدن دروازه امارات به روی ایران را باید فرصتی برای بازسازی ساختار تجارت کشور و حرکت به سمت تنوع‌بخشی دانست. بازارهای کشورهایی مانند عراق، افغانستان، پاکستان، روسیه، کشورهای آسیای مرکزی و هند می‌توانند جایگزین شده و با بهره‌گیری از کریدورهای جایگزین مانند کریدور شمال-جنوب، بنادر دریای خزر و ابتکار کمربند و راه چین را توسعه داد.

مامی‌زاده

* بسیاری از صنایع ایران ریشه در همکاری‎های پیشین با روسیه دارد. اما اکنون این همکاری‌ها باید به مرحله سرمایه‌گذاری مشترک و توسعه بازارهای دوجانبه برسد. معتقدم تمام تخم‌مرغ‌ها را نباید در یک سبد گذاشت. اگر زیرساخت‌های این همکاری از قبل ایجاد شده بود، حتی محاصره دریایی ایران می‌توانست برای آمریکا بی‌معنا باشد. البته توسعه تجارت با روسیه نیازمند فرهنگ‌سازی، شناخت بازار و بازاریابی حرفه‌ای است.

کاکاوند

* در دنیای امروز که حجم اطلاعات و تداخل‌ها بسیار زیاد است، کسی «بینا» است که بتواند با نگاهی تیزبین، مسیرِ درست را از مسیرهای گمراه‌کننده بازشناسد. و طرف درست تاریخ بایستد.

ملکشاهی

* نفتالی بنت نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی، اعلام کرد نام اسرائیل در میان جامعه آمریکا، اکنون با مفاهیمی همچون نسل‌کشی و کودک‌کُشی گره خورده و نام اسرائیل برای اولین بار از زمان تاسیس آن در افکار عمومی آمریکا به نمادی منفی تبدیل شده است.

ولیان

* برخی مسئولان که نمی‌دانند، بدانند که مشکل آمریکا با ایران هیچ وقت «هسته‌ای» و «آزادی» نبوده است. ترامپ از ۱۹۸۷ در حال برنامه‌ریزی برای به دست آوردن نفت ایران بوده است.

پیرانی

* چرا برخی مدیران مدارس خانواده‌ها را مجبور به خرید لباس فرم جدید کرده‌اند. دانش‌آموزان سال گذشته چقدر به مدرسه رفتند و چقدر از لباس فرم استفاده کردند؟ لباس‌ها هنوز نو و قابل ‌استفاده هستند؛ چرا باید دوباره هزینه‌ای جدید در شرایط اقتصادی سخت امروزی به خانواده‌ها تحمیل شود؟!

قادری

* در یک بازار رقابتی و بدون انحصار است که افزایش قیمت یا افت کیفیت موجب می‌شود مشتری به سمت گزینه‌های دیگر سوق پیدا بکند و جلوی سوء‌استفاده انحصارگران گرفته شود .

نبوی

* جماعت اصلاح‌طلب همیشه دوست دارند آمریکا را از جنایاتش مبرا کنند و همه را به گردن رژیم صهیونیستی بیندازند. یادمان نرود این آمریکاست که مدام رژیم صهیونیستی را حمایت و پشتیبانی می‌کند. مگر بایدن رئیس‌جمهور سابق آمریکا نبود که گفت اگر اسرائیل هم در این منطقه وجود نداشت ما یک اسرائیل به وجود می‌آوردیم. بنابراین آمریکا خود در رأس جنایتکاران عالم و شیطان بزرگ است.

داودیان

* سلطنت‌طلب‌ها در جریان جنگ و تهاجم خارجی علیه ایران با رفتارهای خود نشان دادند نه شرافت سیاسی دارند و نه خرد سیاسی. خصومت این جریان ربع پهلوی‌چی‌ها با جمهوری اسلامی بجایی رسیده که برای ضربه‌زدن به جمهوری اسلامی، از بیگانگان وحشی و ساکنین جزیره اپستین تقاضای حمله به ایران عزیز را می‌کنند.

شایگان‌نژاد

* خوشبختانه همه سدهای برق‌آبی کشور وضعیت ذخیره بهتری نسبت به پارسال دارند. گفتنی است که سدهای برق‌آبی سهم مهمی در تأمین برق تابستان ایفا می‌کنند. افزایش ذخایر سدها می‌تواند به پایداری تولید برق در ماه‌های آینده کمک کند.

غریب

* طبق اذعان مسئولان، اقشار کم‌درآمد جامعه، کمتر از یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند و بیشتر یارانه‌ها به اقشار پردرآمد می‌رسد. پیشنهاد من این است که حداقل در موضوع بنزین که با ناترازی مواجه است، سهمیه یارانه‌ای اقشار پردرآمد حذف شود.

دارابی

* آمار نشان می‌دهد با حذف کارت سوخت جایگاه و افزودن آن به سهمیه‌های یارانه‌ای (۱۵۰۰ تومانی)، نیمه یارانه‌ای (۳۰۰۰ تومانی) و نرخ آزاد (۵۰۰۰ تومانی) در کرمان طی یک ماه (مرداد سال جاری نسبت به مرداد سال قبل) حدود

۲۸ میلیون لیتر صرفه‌جویی شده است. پس چنانچه مدیریت مصرف از سر چاه نفت تا باک خودرو انجام شود، شاهد کاهش چشمگیر مصرف (بدون تغییر قیمت) خواهیم بود. قابل توجه مدیران و مسئولانی که برای حل هر مشکل فوراً سراغ گران کردن قیمت کالا و خدمات می‌روند.

عنبرستانی

* شرایط آب‌وهوایی شهرستان مرزی هیرمند سیستان و بلوچستان، زندگی مردم را با خطر جدی مواجه کرده است. از مدیریت بحران استانداری درخواست می‌شود گام مؤثری برای رفع این مشکل بردارند.

یک شهروند سیستانی

* دو دستگاه تلویزیون و یخچال فریزر را از یک شرکت داخلی خریدم. زمانی که در هر دو کارتن را باز کردم، بدنه این وسایل فرورفتگی داشت. خدمات پس از فروش این شرکت، مسئولیت قبول نمی‌کند و توپ را به زمین صاحب فروشگاه می‌اندازد. بنویسید چه کسی و نهادی باید به این تخلفات رسیدگی بکند؟

برگچی