پس از چندین روز باران‌های سیل‌آسا در پی طوفانی موسوم به «سائودل» در نواحی شرق چین، رانش گل‌ولای تاکنون یک کشته و ۱۱ مفقود برجای گذاشته است.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری شینهوا، مقامات محلی چین اعلام کردند پس از چندین روز باران‌های سیل‌آسا در پی طوفانی موسوم به «سائودل» در نواحی شرق این کشور رانش گل‌ولای گزارش شده که تاکنون یک کشته و ۱۱ مفقود برجای گذاشته است. وقوع رانش زمین در روستایی در استان «جیانگ‌شی» در شرق چین اوایل روز شنبه، خسارات و تلفاتی در پی داشته است.

ستاد کنترل سیل و امداد خشکسالی چین گزارش داد رانش گل‌ولای پس از روزها باران سیل‌آسا ناشی از طوفان سائودل، روستایی در شهرستان «جیان» را درنوردید. تاکنون دو نفر نجات داده شده‌اند و در وضعیت پایدار هستند. عملیات جست‌وجو و نجات همچنان ادامه دارد و تیم‌ها در حال جابه‌جایی ساکنان آسیب‌دیده و انجام اقداماتی برای جلوگیری از بلایای ثانویه هستند.