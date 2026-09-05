آسیبهای روحی کودکان
یک مطالعه نشان میدهد که میزان مراجعه اورژانسی کودکان به دلایل مرتبط با خودکشی در آمریکا 74 درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس مطالعه جدیدی که توسط پژوهشگران دانشگاه نورثوسترن و بیمارستان کودکان «آن و رابرت اچ. لوری» در شیکاگو انجام شده است، مراجعه کودکان آمریکایی به بخشهای اورژانس بهدلیل بحرانهای مرتبط با خودکشی، بین سالهای 2016 تا 2022، 74 درصد افزایش یافته است. این مطالعه بیش از پنج میلیون مراجعه کودکان آمریکایی به بخشهای اورژانس بهدلیل مشکلات سلامت روان را طی این دوره 6ساله بررسی کرده است. حدود نیمی از مراجعات مرتبط با خودکشی و همچنین نیمی از تمام مراجعات کودکان به اورژانس بهدلیل مشکلات سلامت روان، در بیمارستانهایی با حجم پایینتر مراجعه کودکان انجام شده است؛ یعنی بیمارستانهایی که سالانه کمتر از 10 هزار مراجعه کودک دارند.