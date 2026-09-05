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کد خبر: ۳۳۷۴۰۴
تاریخ انتشار : ۱۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۰
سرویس کیهان » اخبار
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نیجریه

استنشاق گازهای سمی و مرگ 40 نفر

مقامات محلی نیجریه روز شنبه اعلام کردند که حدود ۴۰ نفر پس از استنشاق گازهای شیمیایی سمی مشکوک از یک فرآورده نفتی در ایالت نفت‌خیز ریورز نیجریه کشته شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی پلیس ایالت ریورز، گفت که این حادثه در نزدیکی یک سایت فرآوری نفت خام در منطقه دولت محلی اوکریکا رخ داده است، جایی که گمان می‌رود قربانیان در معرض غلظت بالای گاز خطرناک قرار گرفته‌اند. آگابه گفت که پلیس و همچنین مقامات بهداشت و اورژانس محلی، تحقیقات در مورد این حادثه را آغاز کرده‌اند، در حالی که برخی از قربانیان برای درمان به بیمارستانی در نزدیکی اعزام شده‌اند. 
حدود ۲۰۰ جوان با قایق برای بارگیری فرآورده‌های نفتی از یک نقطه استخراج غیرقانونی به کشتی‌ای که در اسکله اوکاری در امتداد رودخانه لنگر انداخته بود رسیدند. حین بارگیری، دود تند حاصل از این فرآورده هوا را پر کرد و قربانیان را خفه کرد. همچنین حداقل ۳۷ جسد که از ساکنان اوکریکا شناسایی شده‌اند، از محل حادثه پیدا شده‌اند، در حالی که بسیاری دیگر همچنان مفقود هستند.

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