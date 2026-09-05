۴۰ درصد سرطانها قابل پیشگیری است
مدیرکل دفتر بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت گفت: حدود چهار مورد از هر ۱۰ سرطان قابل پیشگیری است.
به گزارش وبدا، جعفر جندقی در «گردهمایی پویش ملی هیچکس تنها نیست؛ با هم علیه سرطان» با شعار محوری «از پیشگیری تا درمان و تسکین» که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، با اشاره به وضعیت بروز سرطان در کشور، اظهار داشت: بررسی آمارهای ثبتشده نشان میدهد روند بروز سرطان در سالهای اخیر در هر دو جنس قابلتوجه بوده است و برخی استانها بالاترین میزان بروز استانداردشده سنی کل سرطانها را داشتهاند.
جندقی افزود: در میان مردان، استانهای اصفهان، یزد، خراسانشمالی و ارومیه در زمره مناطق با میزان بالاتر بروز سرطان قرار دارند و در زنان نیز استانهای البرز، خراسانشمالی، اصفهان، یزد و فارس از جمله استانهایی هستند که میزان بروز بالاتری را نشان میدهند.
وی با اشاره به عوامل مؤثر بر بروز سرطان، ادامه داد: محرکهای فردی از جمله سبک زندگی، ژنتیک، سواد سلامت، نگرش و باورهای افراد، در کنار محرکهای ساختاری مانند شهرنشینی، مخاطرات محیطی و ساختارهای درمانی، بر وضعیت سلامت و بروز بیماریها تأثیرگذار هستند.
مدیرکل دفتر بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت بیان داشت: آلودگی هوا، سموم، فلزات سنگین و سموم دفع آفات نباتی از جمله مخاطرات محیطی هستند که میتوانند در بروز سرطان نقش داشته باشند. همچنین سطح بیمه، حمایتهای اجتماعی و تحصیلی، هزینههای درمان و سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی نیز بر سلامت افراد اثرگذارند.
جندقی با بیان اینکه «از هر ۱۰ سرطان، چهار مورد قابل پیشگیری است»، گفت: سهم عوامل خطر قابل پیشگیری در سرطانها متفاوت است، اما در سطح جهانی مصرف دخانیات و تنباکو سهم قابلتوجهی در بروز سرطان دارد. عوامل عفونی، مصرف الکل و اضافهوزن نیز از دیگر عوامل خطر مهم محسوب میشوند.
وی افزود: براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، خودمراقبتی در بیماریهای مزمن میتواند مراجعه به پزشک عمومی را تا ۴۰ درصد، مراجعه به متخصص و مراجعه به اورژانس بیمارستانها را تا ۵۰ درصد کاهش دهد و روزهای ازکارافتادگی را نیز تا ۵۰ درصد کاهش دهد.