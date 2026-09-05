واکسن آنفلوآنزا در مهرماه توزیع میشود
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو گفت: با وجود برخی موانع، تأمین واکسن آنفلوآنزا برای معاونتهای بهداشتی و داروخانهها درحال پیگیری است و واکسنها از اواخر شهریور و اوایل مهر در دسترس قرار خواهد گرفت.
به گزارش سازمان غذا و دارو، اکبر عبداللهی اصل با اشاره به آخرین وضعیت تأمین واکسن آنفلوآنزا اظهار داشت: سفارشگذاری و انعقاد قرارداد تأمین واکسن موردنیاز کشور، هم برای معاونتهای بهداشتی و هم برای عرضه داروخانهای، از ماهها قبل انجام شده بود، اما برخلاف برنامه زمانبندی و تعهدات اعلامشده، تولیدکنندگان اصلی واکسنهای شناختهشده از جمله Vaxigrip و Influvac با تأخیر در تولید و افزایش قیمت مواجه شدهاند.
عبداللهی اصل افزود: این موضوع در ایران بهدلیل محدودیتهای ناشی از تحریمها، بهویژه در مورد برخی شرکتهای تولیدکننده، از جمله Abbott، همچنین کندی یا توقف نقلوانتقالهای مالی و دشواریهای حملونقل، نمود بیشتری پیدا کرده و بر روند تأمین اثر گذاشته است.
وی درباره وضعیت واکسن تولید داخل نیز گفت: واکسن آنفلوانزای تولید داخل طی سه سال گذشته تولید و عرضه شد، اما تفاوت استقبال مردم از واکسنهای وارداتی و داخلی موجب شد بخشی از تولید داخلی با عدم استقبال کافی مواجه و در نهایت منجر به انقضا و تحمیل خسارات قابلتوجه به تولیدکننده شود؛ موضوعی که در سال جاری به توقف تولید داخلی انجامیده است.
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو ادامه داد: این تجربه نشان میدهد وابستگی ترجیحی بازار به برندهای خارجی در شرایط اختلال در تجارت بینالمللی میتواند کشور را همزمان با دو چالش مواجه کند؛ از یکسو محدودیت در دسترسی به منابع خارجی و از سوی دیگر از دست رفتن بخشی از ظرفیت تولید داخلی.
عبداللهی اصل درباره تأمین واکسن موردنیاز معاونتهای بهداشتی بیان داشت: حدود یک میلیون دُز واکسن، مطابق سنوات گذشته، از منابع مختلف از جمله چین و روسیه در حال تأمین است و پیشبینی میشود این واکسنها از اواخر شهریور و اوایل مهر در اختیار افراد واجد شرایط قرار گیرد. وی درباره واکسن مورد نیاز برای عرضه در داروخانهها نیز اظهار داشت: پیشنهادهای غیرقطعی برای تأمین واکسن از چین و روسیه و همچنین تعداد محدودی از کشورهای اروپایی دریافت شده است که قیمت ارزی و ریالی این محمولهها نسبت به سالهای گذشته بالاتر خواهد بود. مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو افزود: در صورت تأمین ارز کافی و ارائه ضمانتهای کیفی لازم، با توجه به فوریتی بودن بخشی از فرایند واردات و انجام آن خارج از روند معمول ثبت، واکسنهای موردنیاز شبکه داروخانهای نیز در مهرماه وارد شبکه توزیع خواهد شد.
عبداللهی اصل با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی دقیق به مردم گفت: برای جلوگیری از سردرگمی مردم و بیماران، لازم است اطلاعات صحیح و بموقع درباره وضعیت تأمین و توزیع واکسن ارائه شود و پس از آغاز توزیع نیز از القای نیاز غیرضروری جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: با توجه به محدودیت منابع و شرایط تأمین، افراد دارای ریسک بالاتر و گروههای در معرض خطر باید در اولویت دریافت واکسن آنفلوآنزا قرار گیرند.