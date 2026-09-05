سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ضمن تأکید بر بازگشایی حضوری مدارس از اول مهرماه از افزایش چشمگیر نرخ حق‌التدریس معلمان شاغل و بازنشسته از اول مهرماه خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی فرهادی در نشست خبری دیروز که در آستانه سال تحصیلی برگزار شد، با تأکید بر بازگشایی حضوری مدارس از اول مهرماه اظهار داشت: ۱۲۵هزار مدرسه دولتی و غیردولتی فعالیت خود را برای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آغاز خواهند کرد. این در حالی است که برای اولین بار از مهرماه، میانگین حق مدیریت مدیران و معاونان مدارس دو برابر خواهد شد؛ اما این افزایش به‌صورت مساوی نیست و تابعی از عملکرد مدیران است.

فرهادی افزود: معاونین آموزشی و پرورشی در ارزیابی عملکرد کادر اجرایی مدرسه نقش خواهند داشت. همچنین میانگین این مبلغ حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که بسته به پارامترهای عملکردی از جمله افزایش سواد دانش‌آموزان، موفقیت در آزمون‌ها، فعالیت‌های پرورشی و آموزش مهارت‌های زندگی، تغییر می‌کند.

وی ضمن قدردانی از سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی برای پیش‌بینی اعتبارات لازم، این طرح را گامی مهم در مسیر ارتقای کیفیت مدیریت مدارس برشمرد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در ادامه از افزایش دو برابری نرخ حق‌التدریس معلمان شاغل و بازنشسته از اول مهرماه خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه سران قوا، امکان ۲۴ ساعت تدریس در هفته برای این افراد امکان‌پذیر است.

قانونمند شدن پاداش پایان خدمت فرهنگیان

با تعویق بازنشستگی

فرهادی با اشاره به روندی که در گذشته بر اساس آن به‌صورت توافقی برای معلمانی که بازنشستگی خود را به درخواست وزارتخانه به تعویق می‌انداختند اجرا می‌شد، بیان داشت: در حال حاضر این روند قانونی شده، یعنی تمامی این افراد یک ماه پاداش خدمت دریافت خواهند کرد که این رقم در مناطق محروم به ۱.۵ ماه افزایش می‌یابد. همچنین برای معلمانی که در روستاهای نیازمند بیتوته، مناطق عشایری و یا روستاهای بسیار دورافتاده تدریس می‌کنند، فوق‌العاده خاص در نظر گرفته شده است که از مهرماه پرداخت خواهد شد.

تأمین اعتبار مطالبات رتبه‌بندی بازنشستگان

سال ۱۴۰۰

وی با تأکید بر اینکه پاداش پایان خدمت فرهنگیان به‌روز است، از تأمین اعتبار مطالبات رتبه‌بندی بازنشستگان سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز تا یک ماه آینده این مطالبات را دریافت خواهند کرد. همچنین مطالبات معوق جاماندگان نیز طی امروز و فردا واریز خواهد شد. مشکل تأخیر در پرداخت سنوات ارفاقی معلمان ایثارگر و استثنایی نیز برطرف شد و امسال حدود ۱۰۰ میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافت.

اختصاص «حق مدیریت شیفت دوم»

به کادر مدارس دوشیفته برای اولین بار

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه زحمات مدیران، معاونان و کادر اجرایی مدارس دوشیفته تاکنون آن‌گونه که شایسته است جبران نشده بود، اعلام کرد: از این پس حداقل ۷۰ درصد حقوق پایه به‌عنوان «حق مدیریت شیفت دوم» به مدیران، معاونان، کادر اجرایی و خدماتی این مدارس پرداخت خواهد شد. فرهادی با اشاره به اینکه با پیگیری‌های وزیر آموزش و پرورش و موافقت سازمان برنامه و بودجه، اعتبار ۸ هزار میلیارد تومانی برای این منظور پیش‌بینی شده است، افزود: برای نمونه، با احتساب حداقل حقوق سال جاری (حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان)، مبلغی در حدود ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان به‌عنوان حق مدیریت شیفت دوم به این افراد پرداخت می‌شود.

تفویض فرایند خرید شیر مدارس

به استانداری‌ها

وی در خصوص شیر مدارس نیز اظهار داشت: با پیش‌بینی ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار، فرایند خرید شیر به استانداری‌ها تفویض شد تا با نظارت استانداران و بر اساس نرخ مصوب کارگروه تنظیم بازار، قرارداد با معتبرترین شرکت‌های مورد تأیید وزارت بهداشت منعقد شود.

افزایش پوشش هزینه تحصیل دانش‌آموزان مدارس سمپاد به دهک هفتم

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از توسعه مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) خبر داد و گفت: در راستای حمایت از خانواده‌ها، پوشش هزینه‌های تحصیل دانش‌آموزان در مدارس سمپاد که پیش‌تر تا دهک چهارم بود، اکنون به دهک هفتم افزایش یافته است.