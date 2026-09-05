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کد خبر: ۳۳۷۴۰۰
تاریخ انتشار : ۱۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۷
سرویس کیهان » اخبار
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پیش‌بینی کاهش دما در شمال کشور

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی گفت: کاهش نسبی دما در آذربایجان‌شرقی، اردبیل و سواحل دریای خزر دور از انتظار نیست.
صادق ضیائیان در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه تا پایان هفته در اغلب مناطق کشور آسمان صاف و جوی پایدار پیش‌بینی می‌شود، اظهار داشت: یکشنبه به‌تدریج با عبور امواج کم‌دامنه از شمال‌‌غرب کشور، در این منطقه افزایش ابر، رگبار پراکنده و رعدوبرق رخ می‌دهد. روز دوشنبه نیز در شمال‌‌غرب، سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز مرکزی و روز سه‌شنبه در شمال‌غرب، ارتفاعات البرز مرکزی و زاگرس مرکزی رگبار پراکنده، گاهی رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. روز سه‌شنبه در شمال آذربایجان‌شرقی، اردبیل و سواحل دریای خزر کاهش نسبی دما رخ خواهد داد. ضیائیان با اشاره به وضعیت جوی جنوب کشور افزود: از بعدازظهر دوشنبه و روز سه‌شنبه در ارتفاعات جنوب سیستان‌وبلوچستان، جنوب‌‌غرب کرمان و ارتفاعات هرمزگان شرایط برای رشد ابرهای همرفتی، رگبار پراکنده و رعدوبرق فراهم است. وی همچنین از وزش باد شدید در برخی مناطق خبر داد و گفت: روز سه‌شنبه در مناطق غربی و مرکزی کشور وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی، تا پایان هفته در نوار شرقی کشور، دامنه‌های جنوبی البرز و بخش‌هایی از مرکز و جنوب کشور نیز وزش باد شدید، گاهی همراه با گردوخاک رخ خواهد داد. در این مدت، شرق دریای عمان و از یکشنبه تا سه‌شنبه دریای خزر مواج خواهد بود.

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