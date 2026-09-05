جان ‌باختن ۱۰ نفر بر اثر انفجار تانکر سوخت در ورودی سنندج

رئیس اورژانس و فوریت‌های پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم‌پزشکی کردستان اعلام کرد: وقوع یک حادثه رانندگی منجر به انفجار تانکر سوخت در محور سنندج- همدان و جان‌باختن ۱۰ نفر شد.

بابک هدایی دیروز به ایرنا گفت: در پی این حادثه که منجر به حریق گسترده چندین دستگاه خودرو در محل شد، ۱۰ نفر جان خود را از دست دادند. به گفته هدایی، تیم‌های امدادی بلافاصله پس از اطلاع در محل حاضر شده و پنج مصدوم این حادثه را برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان کوثر سنندج منتقل کردند.