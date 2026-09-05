کد خبر: ۳۳۷۳۹۷
تاریخ انتشار : ۱۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۷
# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی
ترجمه آبرومندانه تسلیم!
سپهر خلجی رئیس شورای اطلاعرسانی دولت سیزدهم: «پیشنهاد «پایان عزتمندانه» جنگ از سوی کسی که حتی نتوانست دولت خود را عزتمندانه به پایان برساند و دوران مسئولیتش بهدلیل افت مقبولیت عمومی با کلکسیونی از شکست تحقیرآمیز از خزانه خالی، ورشکستگی دولت و مرگومیر مردم و کلاه بزرگ برجام همراه بود یک طنز سیاسی است. پایان عزتمندانه در نظام تحلیلی این جماعت روی دیگر «صلح شرافتمندانه» و ترجمه آبرومندانه تسلیم است.»
رسانه ملی
ابوالفضل اقبالی: «رسانه ملی رسانه «امر ملی»ست؛ نه شرکت سهامی رسانهای که همه جریانهای سیاسی کشور در آن سهیم باشند! «صدا» و «سیما»ی اهالی کودتا در صداوسیمای ملی جایی ندارد. تمام!»
ایران قوی
کاربری نوشت: «فقط یه ایرانی میتونه زیر بمبباران و شرایط جنگی، مدال طلای ۳ المپیاد جهانی رو بگیره؛ هوش مصنوعی، فیزیک، زیستشناسی اینا رو هیچوقت بهتون نمیگن، چون باید فکر کنید بدبخت و بیچارهایم…»
ادای دین تنگسیر به ایران
وحید اشتری: «نوجوانی ما پای سریال «دلیران تنگستان» و تماشای رشادت رئیسعلی دلواری و مردان تنگسیر در مبارزه با امپراطوری بریتانیا گذشت. امروز سالگرد رئیسعلی است! ولی ما اسم رئیسعلی میشنویم یاد سردار تنگسیری میافتیم. انگار تنگسیر به ایران، زایش یک ابرمرد دیگر بدهکار بود و بدهیاش را ادا کرد!»
دوگانه غلط
قیس قریشی: «طوری میگن باید بین جنگ و صلح یکی را انتخاب کرد که انگار سپاه پاسداران به کاخسفید حمله موشکی کرد و رئیسجمهور آمریکا را ترور کرد و رسماً اعلام کرد دنبال نابودی «تمدن دویست ساله» آمریکا است و پی ایجاد جنگ داخلی و نهایتاً تجزیه آمریکا است... بیشرف علیه کشور جنگ وجودی در جریان است!»
داخل را دریابید
احسان صالحی: «هر دوطرف امیدوارند فشارهای داخلی باعث شود دیگری زودتر بشکند. ایران انتظار دارد تداوم انسداد تنگه و فشار بر اقتصاد جهان و آمریکا، پویایی جدید ایجاد کند. آمریکا هم منتظر اثر محاصره و تحریم برای شکلگیری توافق جدید است. پس داخل را دریابید: وحدت، کارآمدی، قلعوقمع فساد، تقسیم نقش ملی.»
بیدار نمیشوند
افشین ارجمندی: «وقتتون رو الکی برای بعضیها حروم نکنید، کسی که با میناب و لامرد و دنا بیدار نشد، با سیریک هم بیدار نمیشه. چون قرار نیست بیدارشه.»
آهن زنگزده
کاربری با انتشار تصویری از ناو فرسوده آبراهام لینکلن آمریکا نوشت: «خوک زرد اینو فرستاد به سمت ایران چون فکر میکرد جنگش یک هفته بیشتر طول نمیکشه. اما بعد از ۶ ماه ناو ابراهام لینکلن نهتنها نتونست از ۱۰۰۰ کیلومتر سواحل ایران جلوتر بیاد بلکه تبدیل به یک آهن زنگزده شد و رفت تایلند. البته تعدادی از ملوانان آمریکایی داوطلبانه خودشونو طعمه کوسهها کردند.»
توهمات استعماری آمریکا
بنجامین نورتون، خبرنگار آمریکایی: «ایالاتمتحده واقعاً یک رژیم یاغی و دیوانه است که در سازمان ملل در مقابل تمام دنیا ایستاد؛ در رأیگیری سازمان ملل با نتیجه ۱۶۴ به ۱، در برابر تمام جهان ایستادگی کرد. همه کشورهای جهان از تصویب یک نقشه دقیقتر از جهان حمایت میکنند؛ نقشهای که اندازه واقعی قاره آفریقا را نشان میدهد. اما این رژیم یاغی آمریکا، میخواهد همچنان از نقشه مرکاتورِ دوران استعمار استفاده شود؛ نقشهای که باعث میشود آمریکا بزرگتر از اندازه واقعیاش به نظر برسد.»
بهای توهمات ترامپ
برنی سندرز، سناتور مطرح آمریکایی: «نه، آقای ترامپ. مردم آمریکا نمیخواهند شما اسم تنگه هرمز را به نام خودتان تغییر دهید. آنها میخواهند به جنگ غیرقانونیتان در ایران پایان دهید؛ جنگی که قیمت گازوئیل را به ۵.۶۹ دلار در هر گالن و قیمت بنزین را به ۴.۱۲ دلار در هر گالن رسانده. شما رئیسجمهور هستید، نه یک پادشاه دیوانه. مثل یک رئیسجمهور رفتار کنید.»