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کد خبر: ۳۳۷۳۹۶
تاریخ انتشار : ۱۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۷
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عضویت در کتابخانه‌های عمومی رایگان و دائمی شد

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از رایگان و دائمی شدن عضویت پایه در کتابخانه‌های عمومی خبر داد و گفت: هدف از این طرح، افزایش دسترسی مردم به کتابخانه‌ها و ایجاد انگیزه بیشتر برای عضویت و استفاده از خدمات کتابخانه‌ای است.
آزاده نظربلند با حضور در برنامه «سلام خبرنگار» شبکه خبر گفت: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور تلاش می‌کند دسترسی افراد جامعه به کتابخانه‌های عمومی را افزایش دهد و انگیزه بیشتری برای عضویت مردم در این کتابخانه‌ها ایجاد کند. وی افزود: یکی از طرح‌های جدید نهاد، یکپارچه‌سازی و رایگان‌سازی عضویت در کتابخانه‌های عمومی است؛ به این معنا که همه هموطنان می‌توانند با ثبت‌نام مبتنی بر کد ملی، به صورت دائمی و رایگان عضو کتابخانه‌های عمومی ‌شوند. عضویت پایه به صورت رایگان انجام می‌شود و اعضا می‌توانند از خدمات پایه کتابخانه از جمله مراجعه به کتابخانه و امانت گرفتن کتاب استفاده کنند. وی افزود: اعضایی که به خدمات بیشتری نیاز داشته باشند، می‌توانند عضویت خود را به سطح پیشرفته ارتقا دهند و با پرداخت هزینه‌ای جزئی از خدماتی مانند سالن‌های مطالعه، سالن‌های ویژه و امکان امانت تعداد بیشتری کتاب استفاده کنند.

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