فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۷۳۹۵
تاریخ انتشار : ۱۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۷
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

درگذشت دبیر اولین دوره جشنواره فیلم فجر

حسین وخشوری، دبیر اولین دوره جشنواره فیلم فجر صبح دیروز، شنبه در ۷۹ سالگی درگذشت.
حسین وخشوری از مدیران فرهنگی و مطبوعاتی حوزه سینمای ایران بود. او دانش‌آموخته ارتباطات و کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه‌ تهران بود. اولین دوره جشنواره فیلم فجر سال ۱۳۶۱ با مدیریت مرحوم وخشوری برگزار شد. وی همچنین سال‌ها به عنوان مدیرمسئول هفته‌نامه سینما در حوزه مطبوعات فعالیت داشت.
علاوه بر این، مدیریت فیلمخانه ملی ایران، مدیریت چندین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب ایران و... در کارنامه حرفه‌ای او دیده می‌شود.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

تپه «علی ‌الطاهر» نه سقوط کرده، نه اشغال شده درگیری‌ها همچنان ادامه دارد

خانم سخنگو! چرا از پله دوم؟!(نکته)

ترامپ شکست خورد پادوهای داخلی آمریکا به دست‌وپا افتاده‌اند

نیش پشه!(گفت و شنود)

از قاجار تا امروز کارفرما یکی است(یادداشت روز)

پشت و رو‌ ...!(گفت و شنود)

جواب بسیج دانشگاه تهران به اظهارات عوامانه برهانی

صلح می‌خواهید؟ آرام‌شان نگذارید!(یادداشت روز)

بازی جدید علیه «غیرت ملی» با اسم رمز رفراندوم

نارضایتی ۷۰ درصد آمریکایی‌ها از نتایج جنگ احمقانه ترامپ