درگذشت دبیر اولین دوره جشنواره فیلم فجر

حسین وخشوری، دبیر اولین دوره جشنواره فیلم فجر صبح دیروز، شنبه در ۷۹ سالگی درگذشت.

حسین وخشوری از مدیران فرهنگی و مطبوعاتی حوزه سینمای ایران بود. او دانش‌آموخته ارتباطات و کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه‌ تهران بود. اولین دوره جشنواره فیلم فجر سال ۱۳۶۱ با مدیریت مرحوم وخشوری برگزار شد. وی همچنین سال‌ها به عنوان مدیرمسئول هفته‌نامه سینما در حوزه مطبوعات فعالیت داشت.

علاوه بر این، مدیریت فیلمخانه ملی ایران، مدیریت چندین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب ایران و... در کارنامه حرفه‌ای او دیده می‌شود.